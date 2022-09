Thị trường chuyển phát nhanh của Việt Nam có thể đạt hơn 114.000 tỷ vào năm 2030

Theo báo cáo vừa được Allied Market Research công bố, thị trường dịch vụ chuyển phát nhanh Việt Nam đạt giá trị 0,71 tỷ USD vào năm 2021 và ước tính sẽ tăng lên mức 4,88 tỷ USD vào năm 2030, đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 24,1% trong giai đoạn 2022 - 2030.

Báo cáo cho biết, các yếu tố như ngành thương mại điện tử đang phát triển cùng với sự gia tăng trong giao hàng B2C và tốc độ phát triển nhanh chóng trong các dịch vụ thương mại quốc tế, là một trong những yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường.

B2C được dự đoán là phân khúc sinh lời cao nhất.

Ngoài ra, sự gia tăng mạnh mẽ về công nghệ, số hóa, vốn đầu tư lớn vào logistics và nâng cấp công nghệ của các phương tiện giao hàng sẽ tạo ra những cơ hội tăng trưởng mới cho thị trường dịch vụ chuyển phát nhanh của Việt Nam. Dù vậy, chi phí vận hành cao và thiếu cơ sở hạ tầng chất lượng cao sẽ là mối đe dọa cho việc mở rộng thị trường.

Báo cáo cho biết, phân khúc B2C đóng góp vào thị phần lớn nhất trong năm 2021, chiếm hơn 3/5 tổng thị phần trên thị trường dịch vụ chuyển phát nhanh Việt Nam. Tuy nhiên, phân khúc B2B được dự báo sẽ đạt CAGR cao nhất, khoảng gần 25,4% trong giai đoạn 2022 – 2030.

Thu tiền khi nhận hàng (COD) là phương thức thanh toán ưa thích nhất của những người mua sắm trực tuyến. COD là một tiêu chí quan trọng đối với các nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh. Tuy nhiên, tỷ lệ COD ở mức hơn 80% và tỷ lệ trả hàng tại các trang web B2C là từ 10% -15% ở Việt Nam.

Dựa trên mục đích sử dụng cuối cùng, phân khúc nền tảng thương mại điện tử chiếm thị phần lớn nhất vào năm 2021, đóng góp khoảng 4/5 thị phần chung của thị trường dịch vụ chuyển phát nhanh Việt Nam. Tuy nhiên, mảng dịch vụ tài liệu được dự đoán sẽ ghi nhận CAGR cao nhất khoảng 25,9% từ năm 2022 đến năm 2030.

Dựa trên cơ sở điểm đến, thị trường được chia thành nội địa và quốc tế. Trong đó, phân khúc nội địa đóng góp vào thị phần lớn nhất trên thị trường dịch vụ chuyển phát nhanh Việt Nam. Ngoài ra, phân khúc quốc tế được thiết lập để đạt CAGR cao nhất, khoảng 25,7% trong giai đoạn 2022 – 2030.

Báo cáo của Allied Market Research cho biết, người tiêu dùng Việt Nam có mức độ mua sắm trực tuyến thường xuyên nhất ở khu vực Đông Nam Á. Thị trường thương mại điện tử ở Việt Nam đang phát triển đáng kể do các yếu tố như dân số trẻ, tỷ lệ sử dụng Internet cao và tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) tăng.

Theo đó, số lượng người mua sắm trực tuyến trong nước dự kiến sẽ đạt khoảng 55% dân số với mức chi tiêu trung bình 600 USD mỗi năm vào năm 2025. Ngoài ra, ngành thương mại điện tử đang phát triển dự kiến sẽ cung cấp cơ hội tăng trưởng trong tương lai cho các dịch vụ logistics nước ngoài và trong nước, đặc biệt là dịch vụ chuyển phát nhanh.

Bên cạnh đó, tăng trưởng doanh số thương mại điện tử xuyên biên giới đã làm tăng lượng nhập khẩu bưu kiện quốc tế, từ đó thúc đẩy nhu cầu về dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước. Sự phát triển của thị trường nước ngoài cũng là một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành dịch vụ chuyển phát nhanh Việt Nam.

Chi phí cho các công ty cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh để vận hành dịch vụ COD rất cao khiến quá trình giao hàng tốn nhiều nhân lực, manh mún và khó quản lý, báo cáo của Allied Market Research nhìn nhận. Ngoài ra, hạ tầng giao thông yếu kém và ứng dụng công nghệ thông tin kém hiệu quả làm tăng chi phí dịch vụ chuyển phát tại Việt Nam.

Theo báo cáo, nền tảng thương mại điện tử cũng được dự đoán là phân khúc sinh lợi nhất trên thị trường chuyển phát nhanh.

Báo cáo dẫn chứng tổng chi phí logistics ở Việt Nam chiếm 25% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và chi phí vận tải chiếm từ 30 đến 40% giá thành sản phẩm. Tỷ lệ này lên tới 15% ở các quốc gia khác. Do đó, yếu tố này làm tăng tổng chi phí hoạt động của các dịch vụ chuyển phát nhanh tại Việt Nam, từ đó đây cũng là một yếu tố cản trở sự tăng trưởng của thị trường.

Các nhà cung cấp dịch vụ trên thị trường dịch vụ chuyển phát nhanh đang ngày càng tập trung vào việc cung cấp các loại hình dịch vụ riêng biệt như phân loại và phân loại sản phẩm, đóng gói, dán nhãn, theo dõi bưu kiện trực tuyến, ứng dụng di động, e-mail và cảnh báo SMS.

Theo báo cáo của Allied Market Research, các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chuyển phát nhanh của Việt Nam có thể kể đến như Nin Sing Logistics Company Limited (Ninja Van), GHN (Fast Delivery), Viettel Post, BEST Express Vietnam (BEST Inc.), Swift247, GHTK, J&T Express (Vietnam), Nhat Tin Logistics, Kerry Express (Vietnam), Nasco Logistics JSC, và VNPost.