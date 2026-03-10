Trong tháng 2/2026, tốc độ mạng 5G của cả ba nhà mạng Việt Nam đều giảm nhẹ

Trong tháng 2 vừa qua, chất lượng mạng di động 5G của cả ba nhà mạng gồm VNPT, Viettel, MobiFone đều ghi nhận tốc độ giảm nhẹ...

Ghi nhận từ nền tảng đo tốc độ i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC, Bộ Khoa học và Công nghệ), trong tháng 2/2026, chất lượng mạng di động toàn quốc nói chung ghi nhận cải thiện, với tốc độ tải xuống nhanh hơn 33,31% và tải lên tăng 28,1%.

Trong đó, Viettel, nhà mạng dẫn đầu về tốc độ mạng di động, ghi nhận tốc độ tăng hơn gấp đôi so với tháng trước. Cụ thể, tốc độ tải xuống trong tháng vừa qua của nhà mạng này đạt 234,65 Mbps, tăng từ 111,28 Mbps hồi tháng 1; trong khi tốc độ tải lên đạt 47,73 Mbps, tăng từ 31,66 Mbps, tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu.

Xếp thứ hai về tốc độ mạng di động là VNPT với tốc độ tải xuống đạt 72,28 Mbps và tải lên 29,07 Mbps. MobiFone đứng thứ ba với tốc độ tải xuống 55,1 Mbps và tải lên 23,81 Mbps. Cả hai nhà mạng đều duy trì chất lượng mạng di động ổn định trong tháng vừa qua.

Ở các địa phương, trong nhóm các đô thị lớn gồm Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng, chất lượng mạng di động tại Đà Nẵng, Hà Nội và Hải Phòng tăng mạnh trong tháng này. Trong đó, đáng chú ý, tốc độ mạng di động tại Hà Nội và Hải Phòng trong tháng này đều nhanh gấp đôi so với tháng đầu năm.

Riêng với mạng di động 5G, trong tháng 2 vừa qua, cả ba nhà mạng cung cấp dịch vụ đều ghi nhận tốc độ giảm nhẹ. Theo đó, tốc độ tải xuống 5G của Viettel giảm từ 616,99 Mbps trong tháng 1 xuống 575,2 Mbps; VNPT giảm từ 311,11 Mbps xuống 304,84 Mbps; và MobiFone giảm từ 187,57 Mbps xuống 172,38 Mbps.

Qua đó, kéo theo tốc độ mạng di động 5G trung bình toàn quốc trong tháng 2 đạt 557,34 Mbps, giảm khoảng 6,3%, tương đương giảm 37,47 Mbps so với mức 594,81 Mbps từ tháng 1.

TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ ghi nhận mức biến động mạnh nhất về tốc độ mạng 5G, lần lượt giảm 43,4% và 48,3%. Trong khi đó, tốc độ mạng 5G đo được tại ba địa phương còn lại ghi nhận tăng nhẹ.

Đối với mạng băng rộng cố định, chất lượng dịch vụ trên toàn quốc trong tháng 2/2026 duy trì ổn định. Tốc độ tải xuống trung bình đạt 253,57 Mbps và tốc độ tải lên đạt 166,72 Mbps.

Tại các đô thị lớn gồm Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng, chất lượng mạng cố định nhìn chung được duy trì đồng đều. Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu về tốc độ mạng băng rộng cố định kể từ tháng 6/2025, với tốc độ tải xuống đạt 335,23 Mbps.

Về xếp hạng nhà cung cấp dịch vụ băng rộng cố định, dù tốc độ giảm nhẹ, Viettel vẫn là nhà mạng có chất lượng mạng nhanh nhất với tốc độ tải xuống đạt 280,04 Mbps, giảm 20,92 Mbps so với tháng 1, và tốc độ tải lên đạt 193,23 Mbps, giảm 36,3 Mbps.

CMC Telecom tiếp tục giữ vị trí thứ hai với tốc độ tải xuống 269,58 Mbps và tải lên 116,01 Mbps. VNPT xếp thứ ba, theo sau lần lượt là FPT Telecom, SCTV và NetNam.