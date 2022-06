Thị trường di động đang rơi vào mùa thấp điểm

Theo số liệu của Counterpoint, lượng smartphone các hãng nhập về (shipment) tại Việt Nam trong Quý 1/2022 giảm 3% so với cùng kỳ một phần do tình trạng thiếu linh kiện và lạm phát.

MÙA THẤP ĐIỂM, ĐUA NHAU GIẢM GIÁ KÍCH CẦU

Hầu hết các nhà bán lẻ di động đều cho rằng, thị trường smartphone đang ở vào mùa thấp điểm trong năm vì nằm ở khoảng giữa của 2 giai đoạn cao điểm là cuối năm dương lịch (quý 4) và trước và sau tết âm lịch (quý 1).

Theo ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc khối Viễn thông Di động hệ thống FPT Shop, do tỷ trọng đóng góp trên thị trường của iPhone không nhỏ trong khi đây là cuối chu kỳ sản phẩm nên chắc chắn ảnh hưởng đến thị trường smartphone nói chung. Còn riêng các sản phẩm android, các hãng như Samsung, OPPO, Xiaomi, Vivo vẫn liên tục ra mắt nhiều sản phẩm mới từ Quý 2 và kéo dài sang Quý 3.

Ông Nguyễn Lạc Huy, Đại diện Truyền thông CellphoneS, cho biết: Quý 2 là quý thấp điểm trong năm với doanh số hàng năm chỉ khoảng 20% tổng cả năm. Đặc biệt trong năm nay, khi tình hình kinh tế không có nhiều dấu hiệu tích cực như lạm phát tăng cao, thu nhập chưa có dấu hiệu tăng, các công ty đều phải gánh chi phí lớn đến từ giá nguyên liệu đầu vào, cộng thêm chi phí xăng- điện... Hơn nữa, người dân sau thời gian dài hạn chế đi lại cũng có nhu cầu sử dụng các khoản tiết kiệm cho mục đích du lịch.

“Quý 2/2022 được cho là sẽ khó có cơ hội bứt phá doanh số so với mọi năm. Tháng 5/2022 thị trường tiếp tục đi xuống 10% so với tháng 4/2022. Dự kiến tháng 6 không có nhiều yếu tố tích cực, CellphoneS đặt mục tiêu giữ được mức doanh thu tương đương hoặc tăng nhẹ so với tháng 5”, ông Huy chia sẻ.

Theo đánh giá của đại diện Hoàng Hà Mobile, tháng 6 vẫn là mùa thấp điểm của thị trường smartphone. Phía Hoàng Hà vẫn tối ưu giá bán cho khách hàng, một số sản phẩm Apple bắt đầu giảm giá bán từ cuối tháng 5 và kéo dài chương trình sang tháng 6 như iPhone 12, 13; Macbook Air M1, iPad Gen9. Xu hướng thị trường có thể vẫn sẽ im ắng trong 1-2 tháng tới, trước khi bước vào mùa flagship của Samsung và Apple.

SĂN HÀNG GIẢM 50% MÙA THẤP ĐIỂM

Đồng hành cùng với các nhà bán lẻ, nhiều hãng smartphone đã thúc đẩy bán hàng các sản phẩm mới vừa ra mắt với nhiều chương trình ưu đãi về giá, quà tặng dành cho các dòng sản phẩm iPhone, smartphone android để thúc đẩy nhu cầu.

Trên thị trường, hệ thống FPT Shop đang có chương trình kích cầu rất mạnh đến 50% trong giai đoạn này. Đại diện FPT Shop nhận định, xu hướng chọn smartphone thay đổi theo từng nhóm đối tượng khách hàng. Cụ thể, những người thích sự ổn định, đẳng cấp vẫn chọn các thương hiệu đình đám đã làm lên tên tuổi như Samsung với dòng Galaxy hay Apple với dòng iPhone. Những người trẻ sử dụng nhiều mạng xã hội và online nhiều thì ngoài thiết kế, cập nhật công nghệ, sản phẩm phải có các tiêu chí hỗ trợ cho việc chụp ảnh/quay film chất lượng cao và đẹp bên cạnh việc hỗ trợ mạnh về cầu hình cho việc chơi game.

CellphoneS cũng “xả kho giá cực shock” với mức giảm sâu 20-50% so với giá bán thông thường của tháng 5. Hàng loạt ưu đãi thanh toán giảm thêm từ 200-500 nghìn cho đến 1 triệu đồng qua ví/cổng thanh toán hoặc thẻ tín dụng.

“Mục tiêu chính của các tháng quý 3 sẽ là giảm hàng tồn kho, thị trường nhìn chung sẽ là quý trũng nhất của năm, trước mùa bán hàng Quý 4 khi các sản phẩm quan trọng ra mắt. Do vậy, ngay từ tháng 6 tới này, CellphoneS đã bắt đầy triển khai chương trình xả kho, giảm giá toàn bộ các mặt hàng. Đây sẽ là quý mà những khách hàng có nhu cầu mua hàng chờ cho giá xuống thấp nhất, giá tốt nhất trong năm”, ông Huy nói.

Đại diện CellPhoneS dự báo, sắp tới sẽ còn nhiều khó khăn khi giá cả có xu hướng tăng, người dân thắt chặt bớt chi tiêu chuẩn bị cho năm học mới hoặc các mục đích khác. Ngoài ra, chi phí vận chuyển hàng hoá khó khăn, thời gian về hàng không theo kế hoạch và thời tiết chuyển vào mùa mưa hạn chế việc trải nghiệm và mua sắm…

LƯỢNG SMARTPHONE NHẬP VỀ GIẢM 3%

Theo số liệu của Counterpoint, lượng smartphone các hãng nhập về (shipment) tại Việt Nam trong quý 1/2022 giảm 3% so với cùng kỳ một phần do tình trạng thiếu linh kiện và lạm phát. Tuy nhiên, hãng nghiên cứu cũng cho rằng việc thị trường mở cửa trở lại và hoạt động sản xuất đi lên đã tác động đến lượng smartphone nhập về.

Ngoài ra, nếu xét trên số lượng smartphone các hãng sản xuất/nhập về, Samsung duy trì vị trí dẫn đầu trên thị trường trong Quý 1 với 30,8% thị phần nhờ sự phổ biến của dòng Galaxy A và dòng Galaxy S22, đặc biệt là Galaxy S22 Ultra.

Theo đánh giá của nhiều nhà bán lẻ di động, người tiêu dùng Việt Nam thích smartphone cao cấp như Galaxy S22 Ultra và Apple iPhone 13 Pro Max luôn nằm trong số những sản phẩm bán chạy nhất.

Kế đó, Xiaomi đứng ở vị trí thứ hai với 20,6% thị phần. Thành công của hãng được thúc đẩy bởi dòng Redmi 9 và dòng Redmi Note 11 mới ra mắt gần đây. OPPO và Vivo lần lượt đứng ở vị trí thứ 3 và 4 với 14,4% và 11% thị phần.

Xiaomi củng cố vị trí thứ 2 tại Việt Nam. Ngày 31/5, Công ty DBG Technology, đối tác sản xuất của Xiaomi đã thông báo về lô hàng đầu tiên của thương hiệu Xiaomi được sản xuất chính hãng tại Việt Nam sẽ thông qua DBG Technology để đến kho vận của Digiworld, nhà phân phối chính thức của Xiaomi tại thị trường này.

Thông qua nhà máy sản xuất các thiết bị của Xiaomi tại Việt Nam được vận hành bởi DBG Technology dưới sự giám sát nghiêm ngặt của các chuyên gia đến từ Xiaomi, đồng thời tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn của Xiaomi trên toàn cầu nhằm mang đến những sản phẩm hoàn thiện từ Xiaomi tới tay người dùng cuối cùng tại khu vực Đông Nam Á.

Kênh trực tuyến tăng trưởng 20% so với quý cùng kỳ và chiếm 18% tổng số smartphone tung ra thị trường. Các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Tiki và Lazada đã tổ chức các sự kiện bán hàng vào tháng 3/2022, với nhiều ưu đãi khác nhau ở mảng smartphone, dẫn đến doanh số tăng mạnh.

Về việc sản xuất smartphone tại Việt Nam, nhiều chuyên gia nhận định các nhà máy đang dần tăng tốc, các OEM đang tăng cường đầu tư để nâng cao năng lực tạo ra sản phẩm. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt linh kiện toàn cầu và lạm phát có thể tạo điểm nghẽn trong các hoạt động sản xuất nội địa.