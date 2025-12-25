23 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong tháng 12

Áp lực trái phiếu doanh nghiệp sẽ hạ nhiệt trở lại trong các tháng đầu năm 2026 sau khi tăng mạnh trong tháng 12/2025.

Theo số liệu của VnDirect trong tháng 12/2025 sẽ có khoảng hơn 23 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, tăng 140% so với tháng trước. Áp lực trái phiếu doanh nghiệp sẽ hạ nhiệt trở lại trong các tháng đầu năm 2026 sau khi tăng mạnh trong tháng 12/2025.

Trước đó, trong tháng 11 có 42 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành công với tổng giá trị hơn 35 nghìn tỷ đồng, giảm 45,5% so với tháng trước và thấp hơn 1% so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng năm 2025, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt hơn 473 nghìn tỷ đồng, tăng 34,1% so với cùng kỳ.

Trong 11/2025, nhóm Ngân hàng trở lại là nhóm đứng đầu về giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với 24 đợt phát hành thành công có tổng giá trị phát hành đạt hơn 18,3 nghìn tỷ đồng, giảm 34,6% so với giá trị phát hành trong tháng 10/2025 và chiếm 52,3% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành trong tháng 11/2025.

Nhóm đứng thứ hai về giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong tháng 11/2025 là nhóm Bất động sản, với 10 đợt phát hành thành công có tổng giá trị phát hành đạt hơn 10,8 nghìn tỷ đồng, giảm 66,3% so với giá trị phát hành trong tháng 10/2025 và chiếm 30,9% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát hành trong tháng 11/2025.

Lãi suất phát hành trái phiếu bình quân của nhóm Ngân hàng trong tháng 11/2025 duy trì ổn định ở mức 6,5%/năm, trong khi kỳ hạn phát hành bình quân của nhóm này giảm nhẹ xuống mức 4,15 năm từ mức 4,42 năm của tháng 10/25.

Lãi suất phát hành trái phiếu bình quân của nhóm Bất động sản trong tháng 11/2025 tăng lên mức 10,5%/năm từ mức 9,6%/năm của tháng 10/2025, trong khi kỳ hạn phát hành bình quân trong tháng 11/2025 của nhóm này tăng lên mức 5,3 năm từ mức 2,5 năm của tháng 10/2025.

Lãi suất phát hành bình quân của nhóm Bất động sản tăng khá mạnh trong tháng 11/2025 có một phần nguyên nhân do kỳ hạn phát hành của các đợt phát hành trong tháng 11/2025 dài hơn đáng kể so với các đợt phát hành tháng 10/2025 của nhóm này.

Hoạt động mua lại trước hạn trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tiếp tục chậm lại trong tháng 11/2025 với tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được mua lại trước hạn đạt hơn 17,7 nghìn tỷ đồng, giảm 9% so với tháng trước tuy nhiên cao hơn 62,4% so với cùng kỳ.

Lũy kế 11 tháng 2025, tổng giá trị mua lại trước hạn đạt hơn 274,3 nghìn tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ.

Theo số liệu của VNDirect trong tháng 12/2025 sẽ có khoảng hơn 23 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, tăng 140% so với tháng trước. Áp lực trái phiếu doanh nghiệp sẽ hạ nhiệt trở lại trong các tháng đầu năm 2026 sau khi tăng mạnh trong tháng 12/2025.

Đối với thị trường trái phiếu Chính phủ, trong tháng 11, Kho bạc nhà nước phát hành 23,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ, giảm 15% so với tháng trước. Tỷ lệ trúng thầu vẫn duy trì khá thấp, chỉ đạt 46,5%.

Chỉ có hai kỳ hạn phát hành thành công trong tháng 11, bao gồm kỳ hạn 10 năm (19 nghìn tỷ đồng, chiếm 81%) và kỳ hạn 5 năm (4,4 nghìn tỷ đồng). Lợi suất trúng thầu tăng nhẹ 10 điểm cơ bản so với tháng trước, lên mức 3,2% đối với kỳ hạn 5 năm và 3,8% đối với kỳ hạn 10 năm.

So với cuối năm 2024, lợi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ ở thị trường sơ cấp đã tăng khoảng 90 điểm cơ bản do áp lực phát hành lớn trong khi thanh khoản hệ thống căng thẳng hơn do nhu cầu tín dụng cao.

Lũy kế 11 tháng năm 2025, Kho bạc Nhà nước đã phát hành 307 nghìn đồng trái phiếu Chính phủ, giảm 4,9% so với cùng kỳ và hoàn thành 76,6% kế hoạch điều chỉnh trong tháng 10, Kho bạc nhà nước đã điều chỉnh giảm kế hoạch phát hành năm 2025 từ 500 nghìn tỷ đồng xuống khoảng 400 nghìn tỷ đồng.

Để hoàn thành kế hoạch cả năm, Kho bạc Nhà nước cần phát hành thêm khoảng 100 nghìn tỷ trong tháng 12, xấp xỉ 4 lần lượng phát hành trung bình hai tháng qua. Do đó, VnDirect cho rằng Kho bạc Nhà nước có thể sẽ không hoàn thành kế hoạch cả năm.

Ngoài ra, sau hai năm vắng bóng, Ngân hàng Chính sách xã hội đã phát 6 nghìn tỷ đồng trong tháng 11 với lãi suất dao động từ 4,15% - 4,25%.