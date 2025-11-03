Tổng thống Trump: Ngoài Mỹ, không nước nào được tiếp cận chip tiên tiến nhất của NVIDIA

Các dòng chip tiên tiến nhất của Nvidia sẽ chỉ được cung cấp cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ, không xuất sang Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố…

Trong chương trình “60 Minutes” của đài CBS, ông Trump đã nhấn mạnh rằng chỉ khách hàng Mỹ mới được phép tiếp cận dòng chip AI Blackwell, sản phẩm hàng đầu của Nvidia.

“Những con chip tiên tiến nhất, chúng tôi sẽ không để bất kỳ ai ngoài nước Mỹ sở hữu. Chúng tôi sẽ không chia sẻ Blackwell cho quốc gia khác”, ông Trump nói.

Theo Reuters, tuyên bố này cho thấy chính quyền ông Trump có thể đang chuẩn bị siết chặt hơn nữa các hạn chế đối với dòng chip AI tiên tiến của Mỹ, đối với không chỉ Trung Quốc mà nhiều quốc gia khác.

Tuy nhiên, trước đó, vào tháng 7, Nhà Trắng đã công bố kế hoạch chiến lược AI mới, trong đó nới lỏng quy định và mở rộng xuất khẩu công nghệ AI cho các đồng minh, nhằm củng cố lợi thế cạnh tranh của Mỹ trước Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ trọng yếu.

Chỉ vài ngày trước, Nvidia đã thông báo sẽ cung cấp hơn 260.000 chip Blackwell AI cho Hàn Quốc, bao gồm các tập đoàn lớn như Samsung Electronics. Đây được xem như động thái cho thấy Mỹ vẫn sẵn sàng chia sẻ công nghệ với đối tác thân cận.

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng chính quyền ông Trump cho phép Nvidia xuất khẩu phiên bản hiệu suất thấp hơn của chip Blackwell sang Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn với CBS, ông Trump khẳng định sẽ không cho phép bán chip Blackwell tiên tiến nhất cho các công ty Trung Quốc, nhưng không nhắc đến việc Trung Quốc có thể tiếp cận phiên bản hiệu suất thấp hơn của dòng chip này.

“Họ có thể làm việc với Nvidia, nhưng không phải ở cấp độ tiên tiến nhất”, tuyên bố này của ông Trump cho thấy các công ty Trung Quốc hay tại nhiều quốc gia vẫn còn hy vọng có cơ hội tiếp cận với những con chip tiên tiến của Nvidia.

Trong khi đó, về phía Nvidia, CEO Jensen Huang cho biết công ty chưa nộp đơn xin giấy phép xuất khẩu sang Trung Quốc, do lập trường ngày càng cứng rắn của Bắc Kinh đối với các doanh nghiệp Mỹ.

Một tuyên bố thẳng thắn tại sự kiện gần đây của ông Huang đã gây nhiều chú ý: “Chúng tôi đã từng chiếm 95% thị phần ở Trung Quốc, giờ con số đó là 0%. Nếu có điều gì thay đổi, thì đó sẽ chỉ là một khoản thưởng thêm mà thôi”.

Chỉ trong vòng hơn một năm, Nvidia đã chứng kiến cú sụt giảm doanh thu chưa từng có tại Trung Quốc. Trung Quốc từng chiếm khoảng 25% doanh thu trung tâm dữ liệu của tập đoàn.

Tuy nhiên, sau hàng loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ nhằm kiềm chế khả năng tiếp cận chip AI tiên tiến của Trung Quốc, cùng động thái thúc đẩy sử dụng chip nội địa và cảnh báo các doanh nghiệp nhà nước không mua sản phẩm Nvidia của Chính phủ Trung Quốc, hoạt động của Nvidia tại thị trường tỷ dân này cũng đang gặp không ít khó khăn.