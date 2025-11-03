Công ty chứng khoán đánh giá "độ cứng" của mốc hỗ trợ 1600 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 4/11/2025

Kết phiên 3/11, VN-Index giảm 22,65 điểm, tương đương 1,38% xuống mốc 1.617 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index giảm 6,67 điểm, tương đương 2,51% xuống 259,18 điểm.

VN-Index nhiều khả năng sẽ có lần kiểm định quan trọng trước vùng hỗ trợ mạnh 1.600-1.620

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Trong tuần này, VN-Index nhiều khả năng sẽ có lần kiểm định quan trọng trước vùng hỗ trợ mạnh 1.600-1.620 điểm để xác nhận khả năng thiết lập kênh giá dao động sideway trong tháng 11. Nếu VN-Index tiếp tục bảo vệ thành công vùng hỗ trợ này, vùng dao động ngắn hạn của thị trường sẽ được thiết lập từ 1.600-1.620 điểm đến 1.700-1.720 điểm trong tháng 11. Thị trường thiết lập kênh giá dao động sideway trong tháng 11 sẽ là môi trường tốt để dòng tiền đầu cơ dịch chuyển xoay vòng tìm kiếm lợi nhuận ở các nhóm cổ phiếu.

Nhà đầu tư nên ưu tiên duy trì vị thế và thực hiện cơ cấu tỷ trọng danh mục trong tuần này. Các hoạt động mua trading hoặc nâng tỷ trọng vị thế ngắn hạn chỉ thực hiện khi VN-Index kiểm định thành công vùng hỗ trợ 1600-1620 điểm. Đây vẫn là giai đoạn tiềm ẩn rủi ro nên nhà đầu tư hạn chế sử dụng margin.

Trong kịch bản tiêu cực, nhà đầu tư cần tuân thủ bán khi vị thế ngắn hạn vi phạm ngưỡng trailing stop. Đồng thời giảm nhanh tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn nếu VN-Index để mất vùng hỗ trợ 1.600-1.620 điểm”.

Thị trường vẫn tiếp tục giao dịch khá lỏng lẻo và khó đoán định

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục giảm gần 23 điểm trong ngày hôm nay xuống 1,617.00 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 16/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dịch vụ tài chính giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Dầu khí, Xây dựng & vật liệu,… Ở chiều ngược lại, ngành Bảo hiểm tăng mạnh hơn 6%. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này tiếp tục bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM. Thị trường vẫn tiếp tục giao dịch khá lỏng lẻo và khó đoán định. Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong những phiên tới”.

Chỉ số VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh hơn về vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Sau khi kết thúc giai đoạn tăng trưởng mạnh, chỉ số VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh hơn về vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Thông thường sau khi VN-Index vượt lên vùng đỉnh lịch sử năm 2022 quanh 1.540 điểm thì sẽ chịu áp lực điều chỉnh kiểm định lại. Đây là quan điểm chúng tôi đã nhận định trong nhiều báo cáo chiến lược trước. Như vậy, ngắn hạn nếu VN-Index không giữ được vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm thì có thể chịu áp lực điều chỉnh về vùng đỉnh năm 2022.

Thị trường đã kết thúc tháng 10/2025 với tổng vốn hóa toàn thị trường khoảng 368 tỷ USD, 78%/GDP năm 2024. Các thông số định giá cơ bản khác P/E: 14,3, P/B: 1,97, P/S: 1,69. Đây cũng không phải vùng định giá quá hấp dẫn của thị trường chung. Chúng tôi duy trì quan điểm thị trường sẽ phân hóa mạnh trong giai đoạn cuối năm và cả đầu năm sau. Phụ thuộc nhiều vào triển vọng kinh doanh của từng nhóm ngành và doanh nghiệp trong quý III và cuối năm. Trong khi chỉ số VN-Index sẽ liên tục chịu áp lực điều chỉnh, tích lũy kiểm định lại vùng đỉnh lịch sử năm 2022 đang vượt lên. Điểm tích cực là thị trường vẫn duy trì những doanh nghiệp cơ bản tốt, kết quả kinh doanh tăng trưởng, có các thông số định giá cơ bản thấp hơn nhiều so với trung bình thị trường.

Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thị trường chứng khoán bắt đầu đi vào vùng trống thông tin, khiến cho dòng tiền mới chưa vào thị trường trong thời gian tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 22,7 điểm (-1.4%), đóng cửa ở mức 1.617 điểm. Trong phiên sáng, lực cầu từ cổ phiếu VIC giúp chỉ số tăng điểm. Tuy nhiên, áp lực bán mạnh xuất hiện ở các nhóm Bất động sản, Ngân hàng và Chứng khoán khiến VN-Index giảm điểm mạnh.

Trong ngắn hạn, chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng khi VN-Index đã đóng cửa dưới vùng hỗ trợ 1.620 - 1.630 sau phiên hôm nay. Ngoài ra, thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu đi vào vùng trống thông tin sau mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3, khiến cho dòng tiền mới chưa vào thị trường trong thời gian tới. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư quan sát diễn biến của VN-Index tại hỗ trợ gần nhất, quanh mức 1.600, đồng thời duy trì tỷ trọng cổ phiếu dưới mức 50% để đảm bảo an toàn”.

Chỉ số VN-Index có thể thử thách lại ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể thử thách lại ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng trở lại cho thấy chỉ số VN-Index có khả năng xuyên thủng mức hỗ trợ 1,600 điểm và lùi về các mức thấp hơn. Ngoài ra, sự đồng thuận không diễn ra giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường chứng khoán toàn cầu, đặc biệt mô hình vai đầu vai có thể xác lập nếu chỉ số VN-Index xuyên thủng mức 1.600.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể hạ tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp và dừng mua mới trong giai đoạn này”.

Xu hướng điều chỉnh của VN-Index vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch hôm nay với nến đỏ thân đặc cùng với thanh khoản tăng nhẹ so với trung bình 20 phiên cho thấy lực cung vẫn đang áp đảo lực cầu bắt đáy.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI tiếp tục hướng xuống, phản ánh xu hướng giảm điểm của chỉ số vẫn đang tiếp diễn. Bên cạnh đó, chỉ báo CMF đang tiếp tục hướng xuống thể hiện cho sự suy yếu trong dòng tiền và cho thấy xu hướng điều chỉnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, với vùng hỗ trợ ngắn hạn được kỳ vọng quanh 1590-1600 điểm tương đương biên dưới của dải Bollinger band.

Trên khung đồ thị giờ,các chỉ báo RSI và MACD đều tiếp tục hướng xuống vùng điểm thấp, cùng với đó chỉ số chung chạm

đường biên dưới dải Bollinger band cho thấy áp lực điều chỉnh đang tiếp diễn và chưa có tín hiệu dừng lại. Do đó, xác suất cao các nhịp giằng co rung lắc sẽ tiếp diễn trong phiên tiếp theo và mốc hỗ trợ gần nhất là quanh vùng 1600 (tương đương với mốc 0.618 của thang đo Fibonacci thoái lui).

VN-Index ghi nhận phiên điều chỉnh giảm mạnh 23 điểm trong phiên giao dịch đầu tuần và đánh mất mốc điểm 1.620. Trước tình hình hiện tại của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát vận động thị trường để kịp thời cơ cấu danh mục khi chạm những ngưỡng cắt lỗ, và đồng thời thay vì vội vàng bắt đáy thì nhà đầu tư nên tận dụng thời gian này để "sàng lọc" và tìm ra các cổ phiếu vẫn giữ vững được các vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng như MA20 hoặc nền giá tích lũy gần nhất bất chấp áp lực bán tháo của thị trường chung để tìm kiếm cơ hội giải ngân khi VN-Index ngừng rơi và bắt đầu có dấu hiệu cân bằng trở lại. Các cổ phiếu có sức chống chịu tốt trong xu hướng giảm của VN-Index thường cũng sẽ là những cổ phiếu phục hồi nhanh và mạnh nhất trong pha hồi phục của thị trường”.

Chỉ số sẽ tiếp tục chịu quán tính giảm với mục tiêu là vùng 1.600 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Chỉ số VN-Index tiếp cận vùng giá 1.620 điểm, không ghi nhận hoạt động mua giá thấp với áp lực cung chi phối đến cuối ngày. Dự báo phiên 04/11, chỉ số sẽ tiếp tục chịu quán tính giảm với mục tiêu là vùng 1.600 điểm và vùng 1.540 điểm sẽ là mục tiêu điều chỉnh tiếp theo nếu chỉ số VN-Index thiếu sự hỗ trợ từ lực cầu giá thấp”.

Chỉ số VN-Index sẽ cần thời gian tích lũy để tái tạo nền giá mới và ngược lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Chỉ số VN-Index tiếp tục đánh mất vùng 1.640 và đang lùi về vùng hỗ trợ quan trọng 1.600 – 1.610.

Phản ứng quanh khu vực trên sẽ mang tính định hướng cho xu hướng kế tiếp. Trong kịch bản cân bằng, chỉ số sẽ cần thời gian tích lũy để tái tạo nền giá mới và ngược lại, rủi ro về nhịp điều chỉnh mở rộng có thể gia tăng với dư địa lùi về vùng 1.550 –1.560”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.