Các “ông lớn” AI chạy đua giành thị trường Ấn Độ

Thị trường Ấn Độ đang trở thành “chiến trường” mới của các tập đoàn công nghệ toàn cầu trong cuộc đua AI. Với hơn 900 triệu người dùng Internet, quốc gia Nam Á này được xem là “mỏ vàng” tiếp theo sau Mỹ.

Theo CNBC, Google và OpenAI đều công bố kế hoạch cung cấp dịch vụ AI miễn phí, đồng thời đầu tư mạnh vào hạ tầng trung tâm dữ liệu để củng cố vị thế lâu dài.

Ngày 1/11, Google thông báo ký kết hợp tác với Reliance Intelligence, liên doanh giữa tập đoàn viễn thông lớn nhất Ấn Độ Reliance Jio và Meta.

Theo thỏa thuận, Google sẽ cung cấp miễn phí các dịch vụ AI như Gemini 2.5 Pro, Nano Banana, Veo 3.1 và NotebookLM cho người dùng Jio.

Không dừng lại ở đó, Google còn công bố kế hoạch đầu tư 10 tỷ USD để xây dựng một tổ hợp trung tâm dữ liệu 1GW tại thành phố cảng Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh - dự án lớn nhất của hãng tại Nam Á. Khi hoàn thành, đây sẽ là “trái tim” của hạ tầng điện toán đám mây và AI tại Ấn Độ.

OpenAI cũng không đứng ngoài cuộc đua. Ngày 28/10, công ty thông báo sẽ cung cấp gói ChatGPT Go (phiên bản trả phí thấp nhất) miễn phí trong một năm cho người dùng Ấn Độ. Dịch vụ này vốn có giá 399 rupee/tháng, được ra mắt lần đầu tại Ấn Độ vào tháng 8 năm ngoái, sau đó mở rộng sang Indonesia và 16 quốc gia châu Á khác.

OpenAI đã thành lập công ty con tại Ấn Độ từ năm 2024 và hiện đang lên kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu 1GW tương tự Google, cho thấy tham vọng bám rễ sâu vào thị trường đang tăng trưởng nhanh nhất thế giới này.

Không chỉ Google và OpenAI, những cái tên mới nổi như Anthropic và Perplexity cũng đang đẩy mạnh bước chân vào thị trường AI đầy tiềm năng của Ấn Độ.

Tháng trước, Anthropic thông báo trên blog chính thức rằng hãng sẽ mở văn phòng tại Bengaluru, được mệnh danh là “thung lũng Silicon của Ấn Độ” vào đầu năm tới. Công ty cho biết sẽ tham gia xây dựng hệ sinh thái AI quốc gia trong khuôn khổ các sáng kiến do chính phủ Ấn Độ dẫn dắt. Giám đốc điều hành Dario Amodei nhấn mạnh, Ấn Độ sẽ sớm trở thành trung tâm trọng điểm trong phát triển AI toàn cầu.

Không đứng ngoài cuộc, Perplexity đã hợp tác với tập đoàn viễn thông Airtel hồi tháng 7, cung cấp miễn phí gói đăng ký “Perplexity Pro” trị giá 200 USD (khoảng 280.000 won Hàn Quốc) cho 360 triệu thuê bao của Airtel.

Nhờ loạt động thái này, Ấn Độ đang nổi lên như một thị trường chiến lược hàng đầu cho các công ty AI toàn cầu. Với dân số hơn 1,4 tỷ người và trên 900 triệu người dùng Internet, quốc gia Nam Á này hiện là thị trường trực tuyến lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.

Sự năng động của giới trẻ cũng là động lực tăng trưởng quan trọng: tính đến năm ngoái, Ấn Độ có khoảng 350 triệu người dùng Facebook, 413,8 triệu người dùng Instagram và 467 triệu người dùng YouTube.

Bên cạnh tiềm năng người dùng khổng lồ, chi phí thấp cũng là yếu tố khiến Ấn Độ trở thành điểm đến hấp dẫn. Quốc gia này có quỹ đất rộng cho các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, giá điện rẻ hơn so với nhiều nước nói tiếng Anh, cùng nguồn kỹ sư dồi dào giúp giảm chi phí vận hành đáng kể.

Chính vì vậy, các tập đoàn AI toàn cầu đang tăng tốc mở rộng hiện diện tại Ấn Độ, chấp nhận “đốt tiền” để giành thị phần. Các dịch vụ AI dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đòi hỏi quy mô dữ liệu khổng lồ. Do đó, việc chiếm lĩnh thị trường sớm sẽ giúp doanh nghiệp tối đa hóa dữ liệu huấn luyện và hiệu quả vận hành.

Theo nhiều chuyên gia, lý do khiến các tập đoàn AI toàn cầu đổ dồn về Ấn Độ không chỉ vì mở rộng thị trường, mà còn để giành lấy những "cứ điểm chiến lược" - những trung tâm có thể định hình cán cân quyền lực AI toàn cầu trong tương lai.

Trong giai đoạn chiếm lĩnh thị trường quan trọng hơn lợi nhuận ngắn hạn, các chiến lược “thua lỗ ban đầu” như cung cấp dịch vụ miễn phí hay đầu tư trung tâm dữ liệu tỷ đô là bước đi tất yếu để đảm bảo vị thế dẫn đầu lâu dài.