Thị trường tiền điện tử phục hồi đi lên, nhà đầu tư vẫn trong trạng thái “sợ hãi”

Sau nhiều ngày giảm sâu, thị trường tiền điện tử đang cho thấy dấu hiệu phục hồi nhẹ…

Cập nhật dữ liệu đến 12 giờ 8 phút ngày 8/11, vốn hóa toàn thị trường đạt khoảng 3,46 nghìn tỷ USD, tăng nhẹ 1,6%, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ gần nhất khoảng 219,9 tỷ USD.

Đáng nói, tổng giá trị thị trường tiền điện tử đã giảm mạnh từ mức gần 4,2 nghìn tỷ USD hồi đầu tháng 10 xuống dưới 3,4 nghìn tỷ USD vào đầu tháng 11, trước khi có dấu hiệu phục hồi nhẹ trở lại trong ngày hôm nay.

Giá Bitcoin đang giao dịch quanh 102.653 USD, tăng nhẹ 0,47% trong ngày. Các đồng tiền lớn khác cũng ghi nhận sắc xanh, trong đó Ethereum tăng 3,51% lên 3.463 USD, BNB tăng 3,41% lên 996 USD, Solana tăng 3,79% lên 162,87 USD, và XRP tăng mạnh 4,55% lên 2,32 USD.

Tuy vậy, tâm lý thị trường vẫn khá yếu. Chỉ số “Fear and Greed” (Sợ hãi và Tham lam) hiện ở mức 25 điểm, cho thấy nhà đầu tư vẫn đang trong trạng thái “sợ hãi”, thận trọng sau đợt điều chỉnh mạnh đầu tháng 11.

Dòng tiền chủ yếu tập trung vào Bitcoin hơn là các đồng tiền thay thế (altcoin). Trong khi đó, tại chỉ số CoinMarketCap 20 Index, đại diện cho 20 đồng tiền số hàng đầu, tăng 1,71%, phản ánh sự hồi phục đồng loạt của nhóm tài sản có vốn hóa lớn.

Nhìn chung, thị trường tiền điện tử đang trong giai đoạn tái cân bằng sau đợt bán tháo ngắn hạn. Dù giá đã hồi phục nhẹ, tâm lý dè chừng vẫn bao trùm, và giới phân tích cho rằng cần thêm tín hiệu tích cực về thanh khoản và khối lượng giao dịch để xác nhận xu hướng tăng mới.

Trước đợt giảm giá thị trường tiền điện tử vừa qua, nhận định riêng về Bitcoin, công ty phân tích chuỗi khối Glassnode cho rằng đợt điều chỉnh gần đây có thể không quá nghiêm trọng như nhiều nhà đầu tư lo ngại.

Một số chỉ số dữ liệu cho thấy mức giảm xuống còn 98.000 USD vào ngày 4/11 có thể là đáy tạm thời. Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn bốn tháng, giá Bitcoin rơi xuống dưới ngưỡng tâm lý quan trọng 100.000 USD.

Báo cáo mới của Glassnode cũng chỉ ra rằng tỷ lệ “tổn thất chưa thực hiện” (phần chênh lệch giữa giá mà nhà đầu tư mua vào và giá thị trường hiện tại) hiện ở mức 3,1% vốn hóa, nghĩa là các nhà đầu tư đang “âm” khoảng 3,1% giá trị tài sản. Con số này cho thấy mức độ rủi ro ở ngưỡng trung bình, tương tự các đợt điều chỉnh trong nửa cuối năm 2024 và đầu năm 2025.

Khi tỷ lệ này vượt 5%, nhà đầu tư thua lỗ quá nhiều, tâm lý bi quan có thể lan rộng và dẫn đến làn sóng bán tháo mạnh, đẩy thị trường vào vùng rủi ro cao.

Tóm lại, công ty này cho rằng đây chỉ là giai đoạn điều chỉnh nhẹ, mang tính “định giá lại” thay vì làn sóng bán tháo ồ ạt như trong thời kỳ thị trường gấu 2022–2023.