Thị trường tiền điện tử tiếp tục "bốc hơi" khoảng 139 tỷ USD trong 24 giờ qua

Tính đến thời điểm bài viết (21 giờ 17 phút ngày 4/11), vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử ghi nhận đạt 3,45 nghìn tỷ USD, “bốc hơi” khoảng 139 tỷ USD (giảm khoảng 4,1%) trong 24 giờ qua. Dù vậy, khối lượng giao dịch vẫn duy trì sôi động ở mức 231,59 tỷ USD, cho thấy hoạt động mua bán vẫn diễn ra mạnh mẽ bất chấp giá trị thị trường lao dốc.

Áp lực bán gia tăng trên toàn thị trường, tập trung chủ yếu ở nhóm tiền số vốn hóa lớn. Chỉ số CoinMarketCap 20 Index (gồm 20 đồng tiền điện tử hàng đầu) giảm 4,29%, phản ánh đà suy yếu đồng loạt của các tài sản dẫn dắt.

Bức tranh tâm lý thị trường cũng chuyển sang gam màu xám khi chỉ số “Fear and Greed Index” rơi xuống mức 27, biểu thị tâm lý sợ hãi chiếm ưu thế. Nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, có thể hạn chế bơm thêm dòng vốn mới vào thị trường.

Bitcoin giảm khoảng 3,6%, giao dịch quanh ngưỡng dưới 104.000 USD, đánh dấu mức thấp nhất kể từ đầu tháng 10. Các đồng tiền khác chịu tổn thất nặng nề hơn: Ethereum mất 5,9% còn khoảng 3.500 USD - mức thấp nhất trong gần ba tháng; XRP giảm 6,92% xuống 2,26 USD; trong khi BNB, Solana và DOGE đồng loạt giảm mạnh từ 6 – 8%.

Song song đó, dòng vốn tổ chức cũng đang rút lui. Các nhà đầu tư đã rút ròng 322,2 triệu USD khỏi các quỹ ETF crypto trong thời gian gần đây. Tính từ cuối tháng 10 đến nay, dòng vốn ETF liên tục âm, phản ánh tâm lý bi quan và phòng thủ của giới đầu tư chuyên nghiệp.

Về hoạt động phái sinh, dữ liệu cho thấy khối lượng hợp đồng vĩnh viễn (Perpetuals) đạt 818,81 tỷ USD, trong khi hợp đồng tương lai (Futures) đạt 3,18 tỷ USD. Con số này cho thấy quy mô dòng tiền đầu cơ vẫn rất lớn, dù giá tài sản đang sụt giảm. Chỉ số Hợp đồng mở (Open Interest) duy trì ở mức cao phản ánh việc nhiều nhà đầu tư vẫn đang đặt cược vào biến động giá, cả ở chiều tăng lẫn giảm, thay vì rút lui khỏi thị trường.

Theo giới phân tích, đà giảm bắt đầu từ cuối ngày chủ nhật sau phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, cho rằng chính sách thắt chặt kéo dài của Cục Dự trữ Liên bang (FED) có thể đã khiến một số lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ – đặc biệt là thị trường nhà ở rơi vào suy thoái, đồng thời nhận định FED hiện có dư địa để bắt đầu hạ lãi suất.

Ban đầu, giá tiền điện tử có phản ứng tích cực với kỳ vọng FED có thể sớm nới lỏng chính sách, song đà tăng cũng nhanh chóng hạ nhiệt, khi giới đầu tư cân nhắc khả năng giảm lãi suất của FED cũng có thể khiến thị trường biến động mạnh, thay vì tạo ra nguồn thanh khoản bền vững.