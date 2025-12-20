Ngân hàng liên kết với ví điện tử: Dùng sao để có lợi nhất?

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 20/12/2025
Khánh Huyền
20/12/2025, 09:00
Thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho biết, 9 tháng đầu năm 2025 thị trường ghi nhận 17,8 tỷ giao dịch không dùng tiền mặt với tổng giá trị 260 triệu tỷ đồng. Trong số đó, QR code đang là phương thức phương thức thanh toán nổi bật nhất với 337 triệu giao dịch, trị giá 288 nghìn tỷ đồng, tăng 61,6% về số lượng và 150% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.
Ghi nhận nhanh của NAPAS trong những đầu tháng 11/2025 cũng chỉ ra, lượng giao dịch QR trung bình đạt khoảng 15 triệu giao dịch/ngày, cho thấy QR code đã trở thành thói quen thanh toán trong đời sống thường nhật.
Mức tăng về giao dịch không chạm nêu trên được đánh giá là hiếm có trong một dịch vụ đã đạt mức độ phổ cập cao, phản ánh sự hấp dẫn của phương thức thanh toán đơn giản, tiện dụng và phù hợp với nhiều nhóm người dùng. Một trong những sự tăng trưởng này được cho rằng đến từ sự hợp tác giữa khối ngân hàng và fintech, cùng với đó là các chính sách kích cầu thanh toán không tiền mặt từ chính phủ.
Ở góc nhìn phân tích, TS. Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia tài chính cho rằng, sự bắt tay giữa ngân hàng và fintech mang lại lợi ích kép ba bên. Đối với Ngân hàng sẽ giúp mở rộng tệp khách hàng trẻ và đại chúng với chi phí thấp, tăng doanh số giao dịch, nguồn thu phí và đặc biệt là tăng CASA (tiền gửi không kỳ hạn). Đồng thời, ngân hàng còn học hỏi được công nghệ, cải thiện UI/UX để thúc đẩy chuyển đổi số. Đối với ví điện tử sẽ đạt được tính pháp lý và niềm tin thông qua việc tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật/phòng chống rửa tiền của ngân hàng, mở rộng dịch vụ tài chính (tiết kiệm, cho vay) để trở thành "siêu ứng dụng", và gia tăng người dùng hoạt động thực (active users) nhờ khả năng nạp/rút nhanh.
Đáng chú ý, trong sự hợp tác này, theo TS. Nhân, người dùng là đối tượng hưởng lợi nhiều nhất, bởi họ nhận được sự thuận tiện (giao dịch trong vài giây), chi phí thấp, tiếp cận dễ dàng các dịch vụ tài chính và an toàn hơn nhờ hệ thống bảo mật kép. Trong dài hạn, thị trường sẽ tiến đến cấu trúc "cộng sinh", nơi ngân hàng tập trung vào tín dụng và vận hành, còn ví điện tử tập trung vào công nghệ và phân phối.
Trên thực tế, nhiều năm trở lại đây, những cú bắt tay giữa ngân hàng, thậm chí là ngân hàng và fintech vẫn âm thầm hoặc rầm rộ diễn ra.
Điển hình vào tháng 10 vừa qua, ví điện tử ShopeePay bắt tay với Techcombank, cho phép người dùng mở tài khoản Techcombank ngay trên ứng dụng ShopeePay thông qua quy trình định danh điện tử eKYC, bảo đảm tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn an toàn dữ liệu và xác thực giao dịch. Sau khi kích hoạt, tài khoản được liên kết trực tiếp với ví ShopeePay cho phép người dùng thực hiện các giao dịch thanh toán và tiêu dùng liền mạch, đồng thời người dùng nhận được gói ưu đãi lên đến 480.000 đồng cùng voucher mua sắm trên Shopee giá trị.
Đáng chú ý, ứng dụng ShopeePay còn tích hợp thêm phương thức mua trước trả sau SPayLater và hỗ trợ quét mọi mã QR từ ngân hàng cho tới mã VNPAY-QR, giúp người dùng chi tiêu linh hoạt, dễ dàng chia nhỏ khoản thanh toán trên cùng một nền tảng. Đặc biệt, vào mỗi thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, người dùng lựa chọn thanh toán bằng quét VNPAY-QR tại hệ thống cửa hàng đối tác Circle K, LOTTE Mart, The Pizza Company, Long Châu,... sẽ nhận được ưu đãi giảm đến 50%, chương trình bắt đầu từ hôm nay cho đến hết ngày 1/3/2026.
Hay như mới đây, VNPAY lại chọn hợp tác cùng Agribank để kích hoạt bộ giải pháp chuyển đổi số giúp hàng triệu hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng với quy định quản lý thuế và hóa đơn chứng từ. Trong khi đó, MoMo cho biết, đang hợp tác với nhiều ngân hàng, công ty tài chính tiêu dùng, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán để cung cấp các giải pháp đa dạng, cá nhân hóa tới người dùng.
TS. Phạm Nguyễn Anh Huy, giảng viên cấp cao ngành Tài chính tại Đại học RMIT cho rằng, thành công của ngân hàng di động, thanh toán bằng mã QR và ví điện tử góp phần đáng kể vào việc cải thiện khả năng tiếp cận tài chính ở Việt Nam.
Kinh tế số của Việt Nam hiện nay vẫn chủ yếu là số hóa các hoạt động cũ, chưa chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng mới. Do vậy, phát triển kinh tế số và xã hội số trong giai đoạn tới sẽ chuyển từ số hóa cái cũ sang kiến tạo không gian phát triển mới, nơi dữ liệu, AI, nền tảng số, doanh nghiệp số và công dân số cùng trở thành động lực tăng trưởng…
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2764/QĐ-TTg ngày 19/12/2025 bổ sung, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu…
Công ty khởi nghiệp của ông Yann LeCun sẽ có tên Advanced Machine Intelligence Labs (AMI Labs), dự kiến thành lập vào tháng 1 năm tới và đặt trụ sở tại Paris...
Người tiêu dùng Việt mong đợi dịch vụ “nhanh, đúng, đủ”, trong khi nhiều doanh nghiệp lại ưu tiên cá nhân hóa và số hóa trải nghiệm nhưng chưa tận dụng công nghệ một cách hiêu quả đặt ra yêu cầu cần thay đổi cách tiếp cận trải nghiệm khách hàng theo hướng thực tế và linh hoạt hơn…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp
Bất động sản
Kinh tế số
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: