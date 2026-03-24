Blog chứng khoán: Nháo nhác với thông tin

Chứng khoán toàn cầu chào đón tín hiệu giảm căng thẳng bằng diễn biến tăng mạnh và Việt Nam cũng không ngoại lệ. VNI hôm nay tăng 1,48% với 205 mã tăng vượt 1%, trong đó 133 mã tăng quá 2%. Điểm yếu là thanh khoản quá thấp.
Thị trường quay đầu đúng thời điểm VNI rơi tới đáy tháng
11/2025, nhưng đó không phải là nguyên nhân. Như đã nói hôm qua, yếu tố kỹ thuật
lúc này rất mờ nhạt vì bối cảnh khác biệt. Trong khi đó mạch thông tin chủ đạo
chi phối mọi mối quan tâm là tình hình xung đột Trung Đông và giá dầu.
Chỉ những thông tin làm dịu lo ngại này mới có thể hỗ trợ thị
trường. Đêm qua khi mới xuất hiện tin Mỹ tạm hoãn việc tấn công hạ tầng năng lượng
chủ chốt của Iran kết hợp với xúc tiến đàm phán, chứng khoán châu Âu và Mỹ tăng
đột biến, giá dầu cũng rơi thẳng đứng. Tuy nhiên sau đó Iran lên tiếng phản bác,
đà tăng của chứng khoán chậm lại, giá dầu lại phục hồi. Sự nhiễu loạn thông tin
như vậy khiến mức độ tự tin của giới đầu tư sụt giảm.
Mặc dù có thể diễn biến thực sự hạ nhiệt nhưng việc chưa thấy
“bằng chứng” khiến mức độ tin cậy chưa cao. Điều duy nhất có thể rút ra sau những
phản ứng tích cực này là thị trường thực sự đang chờ đợi xung đột kết thúc hoặc
từng bước chuyển biến. Không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp
theo, dù vài ngày tới tình trạng hòa hoãn vẫn có thể tiếp diễn. Do vậy dòng tiền
chưa thể hành động một cách quyết liệt được.
Thị trường trong nước hôm nay phục hồi tốt, nhưng chỉ dừng lại
ở những phản ứng ban đầu. Đó là sự “chiết khấu” cho hi vọng thay đổi, hơn là sự
đặt cược vào việc kết thúc xu hướng giảm. Tổng giao dịch hai sàn niêm yết đạt xấp
xỉ 19k tỷ chưa kể thỏa thuận là quá thấp, không tương xứng với mức tăng giá mạnh.
Cũng có thể thanh khoản đang phản ánh xu hướng giảm bán khi
người cầm cổ cũng hi vọng. Dù vậy việc đa số cổ phiếu suy yếu dần trong diễn biến
intraday cho thấy lực cầu giá cao có vấn đề hơn là người bán. Hưng phấn ban đầu
là rất đáng kể nhưng sự thiếu chắc chắn về mặt thông tin sau đó đã làm nguội bớt
tâm lý này. Thống kê tới 49% số cổ phiếu có giao dịch của VNI phiên này đã trượt
giá từ 1% trở lên so với mức High. Sắc xanh vẫn phủ kín bảng điện xác nhận bên
bán không đủ lực để ép giá quá nhiều, nhưng biên độ lùi hơn 1% đó vẫn là chiến
thắng thuộc về bên bán.
Nếu trong các ngày tới có thêm thông tin tích cực xác nhận, áp
lực từ bối cảnh quốc tế sẽ giảm bớt và thị trường có hi vọng. Tuy nhiên khả năng
cao là tình hình chưa chuyển biến rõ nét thêm được, dòng tiền sẽ tiếp tục thận
trọng và thị trường co hẹp dao động trên nền thanh khoản thấp hơn nữa. Thị trường
cần thông tin nhưng sự lộn xộn trong thông tin cũng là một dạng rủi ro.
Thị trường phái sinh hôm nay từ chỗ hưng phấn cao chuyển
sang thận trọng rất rõ. Trong 15 phút chờ đợi VN30, F1 chấp nhận chênh lệch tới
trung bình +33 điểm. Chỉ vài phút bước vào đợt giao dịch liên tục của cơ sở, basis
ngay lập tức đảo chiều chiết khấu hơn 8 điểm. Phần lớn thời gian trong phiên basis
tiếp tục duy trì mức âm, dù chênh lệch khá nhỏ.
Mức chênh lệch này tạo điều kiện tốt cho trading dù ở các điểm
cao của VN30 áp lực Short cao đã kéo dãn chiết khấu lên. VN30 có khoảng dao động
chính từ 1768.xx tới 1779.xx và F1 vận động khá dễ cho Long, Short. Việc basis đảo
dương cuối ngày hôm nay không nhất thiết phản ánh kỳ vọng với thị trường cơ sở,
vì yếu tố thông tin đang chi phối quá lớn.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1770.16. Cản gần nhất ngày mai là
1779; 1878; 1801; 1815; 1835. Hỗ trợ 1768; 1759; 1745; 1738; 1725; 1711; 1697.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Mặc dù kết phiên cả chỉ số lẫn cổ phiếu đều tăng tốt trên diện rộng nhưng đà tăng chiều nay đã đuối hơn buổi sáng. Thanh khoản phiên chiều cũng giảm mạnh 23%, xuống mức thấp kỷ lục 10 tháng cho thấy tâm lý đã bớt hưng phấn.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
