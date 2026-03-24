Blog chứng khoán: Nháo nhác với thông tin

Chứng khoán toàn cầu chào đón tín hiệu giảm căng thẳng bằng diễn biến tăng mạnh và Việt Nam cũng không ngoại lệ. VNI hôm nay tăng 1,48% với 205 mã tăng vượt 1%, trong đó 133 mã tăng quá 2%. Điểm yếu là thanh khoản quá thấp.

Thị trường quay đầu đúng thời điểm VNI rơi tới đáy tháng 11/2025, nhưng đó không phải là nguyên nhân. Như đã nói hôm qua, yếu tố kỹ thuật lúc này rất mờ nhạt vì bối cảnh khác biệt. Trong khi đó mạch thông tin chủ đạo chi phối mọi mối quan tâm là tình hình xung đột Trung Đông và giá dầu.

Chỉ những thông tin làm dịu lo ngại này mới có thể hỗ trợ thị trường. Đêm qua khi mới xuất hiện tin Mỹ tạm hoãn việc tấn công hạ tầng năng lượng chủ chốt của Iran kết hợp với xúc tiến đàm phán, chứng khoán châu Âu và Mỹ tăng đột biến, giá dầu cũng rơi thẳng đứng. Tuy nhiên sau đó Iran lên tiếng phản bác, đà tăng của chứng khoán chậm lại, giá dầu lại phục hồi. Sự nhiễu loạn thông tin như vậy khiến mức độ tự tin của giới đầu tư sụt giảm.

Mặc dù có thể diễn biến thực sự hạ nhiệt nhưng việc chưa thấy “bằng chứng” khiến mức độ tin cậy chưa cao. Điều duy nhất có thể rút ra sau những phản ứng tích cực này là thị trường thực sự đang chờ đợi xung đột kết thúc hoặc từng bước chuyển biến. Không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, dù vài ngày tới tình trạng hòa hoãn vẫn có thể tiếp diễn. Do vậy dòng tiền chưa thể hành động một cách quyết liệt được.

Thị trường trong nước hôm nay phục hồi tốt, nhưng chỉ dừng lại ở những phản ứng ban đầu. Đó là sự “chiết khấu” cho hi vọng thay đổi, hơn là sự đặt cược vào việc kết thúc xu hướng giảm. Tổng giao dịch hai sàn niêm yết đạt xấp xỉ 19k tỷ chưa kể thỏa thuận là quá thấp, không tương xứng với mức tăng giá mạnh.

Cũng có thể thanh khoản đang phản ánh xu hướng giảm bán khi người cầm cổ cũng hi vọng. Dù vậy việc đa số cổ phiếu suy yếu dần trong diễn biến intraday cho thấy lực cầu giá cao có vấn đề hơn là người bán. Hưng phấn ban đầu là rất đáng kể nhưng sự thiếu chắc chắn về mặt thông tin sau đó đã làm nguội bớt tâm lý này. Thống kê tới 49% số cổ phiếu có giao dịch của VNI phiên này đã trượt giá từ 1% trở lên so với mức High. Sắc xanh vẫn phủ kín bảng điện xác nhận bên bán không đủ lực để ép giá quá nhiều, nhưng biên độ lùi hơn 1% đó vẫn là chiến thắng thuộc về bên bán.

Nếu trong các ngày tới có thêm thông tin tích cực xác nhận, áp lực từ bối cảnh quốc tế sẽ giảm bớt và thị trường có hi vọng. Tuy nhiên khả năng cao là tình hình chưa chuyển biến rõ nét thêm được, dòng tiền sẽ tiếp tục thận trọng và thị trường co hẹp dao động trên nền thanh khoản thấp hơn nữa. Thị trường cần thông tin nhưng sự lộn xộn trong thông tin cũng là một dạng rủi ro.

Thị trường phái sinh hôm nay từ chỗ hưng phấn cao chuyển sang thận trọng rất rõ. Trong 15 phút chờ đợi VN30, F1 chấp nhận chênh lệch tới trung bình +33 điểm. Chỉ vài phút bước vào đợt giao dịch liên tục của cơ sở, basis ngay lập tức đảo chiều chiết khấu hơn 8 điểm. Phần lớn thời gian trong phiên basis tiếp tục duy trì mức âm, dù chênh lệch khá nhỏ.

Mức chênh lệch này tạo điều kiện tốt cho trading dù ở các điểm cao của VN30 áp lực Short cao đã kéo dãn chiết khấu lên. VN30 có khoảng dao động chính từ 1768.xx tới 1779.xx và F1 vận động khá dễ cho Long, Short. Việc basis đảo dương cuối ngày hôm nay không nhất thiết phản ánh kỳ vọng với thị trường cơ sở, vì yếu tố thông tin đang chi phối quá lớn.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1770.16. Cản gần nhất ngày mai là 1779; 1878; 1801; 1815; 1835. Hỗ trợ 1768; 1759; 1745; 1738; 1725; 1711; 1697.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.