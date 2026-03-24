Dòng tiền ngần ngại đua giá, thanh khoản giảm đột biến

Mặc dù kết phiên cả chỉ số lẫn cổ phiếu đều tăng tốt trên diện rộng nhưng đà tăng chiều nay đã đuối hơn buổi sáng. Thanh khoản phiên chiều cũng giảm mạnh 23%, xuống mức thấp kỷ lục 10 tháng cho thấy tâm lý đã bớt hưng phấn.
VN-Index đóng cửa tăng 1,48% (+23,6 điểm), yếu hơn phiên sáng
một chút (+1,98%). Độ rộng gần như không đổi với 273 mã tăng/59 mã giảm, nhưng
mặt bằng giá đã thấp hơn. Cụ thể, chốt phiên sáng sàn HoSE có 149 mã cổ phiếu tăng
vượt 2%, cuối phiên còn 131 mã. Phiên sáng có 143 cổ phiếu bị ép lùi giá từ 1%
trở lên so với mức cao nhất, đóng cửa là 187 mã.
Thực ra diễn biến chậm đà tăng, thậm chí lùi giá xuống đã có
từ sáng, chỉ là bên bán không thực sự muốn xả hàng khi tâm lý đang mạnh mẽ. Những
thông tin tạo hi vọng hạ nhiệt xung đột là điều thị trường muốn nghe nhất lúc này.
Nếu tình hình thực sự cải thiện, bán lúc này có khi đúng đáy!
Tuy nhiên để hưng phấn cao hơn và bền hơn thì thị trường cũng
cần những biểu hiện xác thực chứ không chỉ lời nói. Vì vậy dòng tiền đã chậm lại
dần, đến chiều nay thì lực mua giá cao yếu hẳn. Một mặt bên bán không thoát hàng
quá nhiều nên giá lùi xuống có giới hạn, giúp sắc xanh vẫn phủ kín bảng điện. Mặt
khác, bán ít, mua nhỏ cũng khiến thanh khoản giảm đột biến. HoSE và HNX phiên
chiều chỉ khớp thành công 8.285 tỷ đồng, mức thấp kỷ lục trong các phiên chiều
từ tháng 6/2025.
Nhóm blue-chips có nhiều cổ phiếu suy yếu rõ rệt chiều nay,
bao gồm cả các trụ. VIC xuất hiện một đợt bán mạnh đẩy thanh khoản cao gấp đôi
buổi sáng và giá lao dốc liên tục. Đóng cửa VIC giảm 1,27% so với tham chiếu, tức
là riêng chiều nay giảm tới 3,73% so với mức chốt phiên sáng. Trụ này ảnh hưởng
rất mạnh lên VN-Index ngay cả khi VHM thoát tham chiếu, tăng 1,02%. STB, SSI,
HDB, GVR là các blue-chips khác tụt giá chiều nay hơn 1% so với buổi sáng. Thống
kê cả rổ VN30 có 14 mã tụt giá và 12 mã tăng cao thêm.
VN30-Index đóng cửa cũng co hẹp mức tăng còn +1,67% (phiên sáng
tăng 1,98%). Độ rộng rổ này ghi nhận 25 mã tăng/3 mã giảm, trong đó 10 mã tăng
vượt 2%. Mặc dù sức ép lùi giá là có, nhưng bên bán chưa thể khống chế được biên
độ và sắc xanh vẫn hoàn toàn áp đảo. Thanh khoản VN30 phiên chiều cũng giảm 21%
so với phiên sáng, phản ánh sự khác biệt trong các lệnh giao dịch các bên.
Phần còn lại của thị trường cũng tương tự, thanh khoản chung
giảm mạnh, mặt bằng giá thấp xuống nhưng vẫn tăng đáng kể so với tham chiếu. Cụ
thể, HoSE cuối ngày ghi nhận 133 mã tăng vượt 2% và 70 mã khác tăng trong biên độ
1%-2%.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn duy trì được sức mạnh khá tốt,
chỉ số Midcap tăng 2,8%, Samllcap tăng 2,15%. Nhóm kịch trần xuất hiện thêm
HVN, BVH. Trong gần 90 cổ phiếu tăng vượt 3% thì VN30 đóng góp 6 mã là VPB tăng
5,21%, SAB tăng 5,13%, TPB tăng 4,64%, TCB tăng 3,29%, CTG tăng 3,23%, FPT tăng
3,15%. Tuy nhiên nhóm midcap có hàng chục mã tăng mạnh hơn nhiều như TCO tăng
6,17%, DXS tăng 6,16%, DRH tăng 5,86%, HDG tăng 5,85%, ORS tăng 5,74%...
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trong phiên chiều khoảng
221,6 tỷ đồng trên HoSE. Số mã bị bán ròng lớn đã nhiều hơn đáng kể: VIC -147,9
tỷ, MWG -147,4 tỷ, VHM -138,1 tỷ, HPG -135,5 tỷ, BID -125,1 tỷ, VCB -117,4 tỷ,
HDB -112 tỷ. Phía mua ròng có BSR +157,3 tỷ, VCK +114,6 tỷ, VCI +107,5 tỷ.
VN-Index tăng mạnh hôm nay không phản ánh hết được sức mạnh
phục hồi ở các cổ phiếu, nhất là trong nhóm vốn hóa vừa tới nhỏ. Nhóm này có lợi
thế về thanh khoản và giá đã giảm rất sâu nên dễ phục hồi mạnh, nhanh hơn khi
thị trường thay đổi.
Chứng khoán toàn cầu chào đón tín hiệu giảm căng thẳng bằng diễn biến tăng mạnh và Việt Nam cũng không ngoại lệ. VNI hôm nay tăng 1,48% với 205 mã tăng vượt 1%, trong đó 133 mã tăng quá 2%. Điểm yếu là thanh khoản quá thấp.
VN-Index tăng bùng nổ 1,98%, chứng khoán Việt Nam thuộc nhóm mạnh nhất châu Á
Những tín hiệu giảm căng thẳng xung đột Trung Đông đêm qua đã thổi bùng diễn biến tăng của chứng khoán toàn cầu, kết hợp với giá dầu điều chỉnh mạnh. Thị trường châu Á sáng nay cũng đồng loạt tăng, VN-Index chốt phiên tăng 1,98%, chỉ đứng sau chỉ số Kospi của Hàn Quốc (+2,27%).
FTSE Russell công bố kết quả rà soát vào ngày 7/4 tới, Việt Nam chính thức vào nhóm mới nổi?
Điểm cần nhấn mạnh là kỳ đánh giá lần này có khả năng cao được thông qua, bởi đây không phải là quyết định nâng hạng mới, mà chủ yếu là bước rà soát để xác nhận Việt Nam tiếp tục đáp ứng các tiêu chí.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: