Thứ Ba, 24/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Dòng tiền ngần ngại đua giá, thanh khoản giảm đột biến

Kim Phong

24/03/2026, 15:35

Mặc dù kết phiên cả chỉ số lẫn cổ phiếu đều tăng tốt trên diện rộng nhưng đà tăng chiều nay đã đuối hơn buổi sáng. Thanh khoản phiên chiều cũng giảm mạnh 23%, xuống mức thấp kỷ lục 10 tháng cho thấy tâm lý đã bớt hưng phấn.

VN-Index phục hồi với thanh khoản rất thấp hôm nay.

VN-Index đóng cửa tăng 1,48% (+23,6 điểm), yếu hơn phiên sáng một chút (+1,98%). Độ rộng gần như không đổi với 273 mã tăng/59 mã giảm, nhưng mặt bằng giá đã thấp hơn. Cụ thể, chốt phiên sáng sàn HoSE có 149 mã cổ phiếu tăng vượt 2%, cuối phiên còn 131 mã. Phiên sáng có 143 cổ phiếu bị ép lùi giá từ 1% trở lên so với mức cao nhất, đóng cửa là 187 mã.

Thực ra diễn biến chậm đà tăng, thậm chí lùi giá xuống đã có từ sáng, chỉ là bên bán không thực sự muốn xả hàng khi tâm lý đang mạnh mẽ. Những thông tin tạo hi vọng hạ nhiệt xung đột là điều thị trường muốn nghe nhất lúc này. Nếu tình hình thực sự cải thiện, bán lúc này có khi đúng đáy!

Tuy nhiên để hưng phấn cao hơn và bền hơn thì thị trường cũng cần những biểu hiện xác thực chứ không chỉ lời nói. Vì vậy dòng tiền đã chậm lại dần, đến chiều nay thì lực mua giá cao yếu hẳn. Một mặt bên bán không thoát hàng quá nhiều nên giá lùi xuống có giới hạn, giúp sắc xanh vẫn phủ kín bảng điện. Mặt khác, bán ít, mua nhỏ cũng khiến thanh khoản giảm đột biến. HoSE và HNX phiên chiều chỉ khớp thành công 8.285 tỷ đồng, mức thấp kỷ lục trong các phiên chiều từ tháng 6/2025.

Nhóm blue-chips có nhiều cổ phiếu suy yếu rõ rệt chiều nay, bao gồm cả các trụ. VIC xuất hiện một đợt bán mạnh đẩy thanh khoản cao gấp đôi buổi sáng và giá lao dốc liên tục. Đóng cửa VIC giảm 1,27% so với tham chiếu, tức là riêng chiều nay giảm tới 3,73% so với mức chốt phiên sáng. Trụ này ảnh hưởng rất mạnh lên VN-Index ngay cả khi VHM thoát tham chiếu, tăng 1,02%. STB, SSI, HDB, GVR là các blue-chips khác tụt giá chiều nay hơn 1% so với buổi sáng. Thống kê cả rổ VN30 có 14 mã tụt giá và 12 mã tăng cao thêm.

VnEconomy

VN30-Index đóng cửa cũng co hẹp mức tăng còn +1,67% (phiên sáng tăng 1,98%). Độ rộng rổ này ghi nhận 25 mã tăng/3 mã giảm, trong đó 10 mã tăng vượt 2%. Mặc dù sức ép lùi giá là có, nhưng bên bán chưa thể khống chế được biên độ và sắc xanh vẫn hoàn toàn áp đảo. Thanh khoản VN30 phiên chiều cũng giảm 21% so với phiên sáng, phản ánh sự khác biệt trong các lệnh giao dịch các bên.

Phần còn lại của thị trường cũng tương tự, thanh khoản chung giảm mạnh, mặt bằng giá thấp xuống nhưng vẫn tăng đáng kể so với tham chiếu. Cụ thể, HoSE cuối ngày ghi nhận 133 mã tăng vượt 2% và 70 mã khác tăng trong biên độ 1%-2%.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn duy trì được sức mạnh khá tốt, chỉ số Midcap tăng 2,8%, Samllcap tăng 2,15%. Nhóm kịch trần xuất hiện thêm HVN, BVH. Trong gần 90 cổ phiếu tăng vượt 3% thì VN30 đóng góp 6 mã là VPB tăng 5,21%, SAB tăng 5,13%, TPB tăng 4,64%, TCB tăng 3,29%, CTG tăng 3,23%, FPT tăng 3,15%. Tuy nhiên nhóm midcap có hàng chục mã tăng mạnh hơn nhiều như TCO tăng 6,17%, DXS tăng 6,16%, DRH tăng 5,86%, HDG tăng 5,85%, ORS tăng 5,74%...

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trong phiên chiều khoảng 221,6 tỷ đồng trên HoSE. Số mã bị bán ròng lớn đã nhiều hơn đáng kể: VIC -147,9 tỷ, MWG -147,4 tỷ, VHM -138,1 tỷ, HPG -135,5 tỷ, BID -125,1 tỷ, VCB -117,4 tỷ, HDB -112 tỷ. Phía mua ròng có BSR +157,3 tỷ, VCK +114,6 tỷ, VCI +107,5 tỷ.

VN-Index tăng mạnh hôm nay không phản ánh hết được sức mạnh phục hồi ở các cổ phiếu, nhất là trong nhóm vốn hóa vừa tới nhỏ. Nhóm này có lợi thế về thanh khoản và giá đã giảm rất sâu nên dễ phục hồi mạnh, nhanh hơn khi thị trường thay đổi.

VN-Index tăng bùng nổ 1,98%, chứng khoán Việt Nam thuộc nhóm mạnh nhất châu Á

12:03, 24/03/2026

VN-Index tăng bùng nổ 1,98%, chứng khoán Việt Nam thuộc nhóm mạnh nhất châu Á

FTSE Russell công bố kết quả rà soát vào ngày 7/4 tới, Việt Nam chính thức vào nhóm mới nổi?

11:16, 24/03/2026

FTSE Russell công bố kết quả rà soát vào ngày 7/4 tới, Việt Nam chính thức vào nhóm mới nổi?

Dự báo giá phân bón quay lại đỉnh cũ 2022 do xung đột tại Trung Đông?

10:26, 24/03/2026

Dự báo giá phân bón quay lại đỉnh cũ 2022 do xung đột tại Trung Đông?

Từ khóa:

cổ phiếu blue-chips cổ phiếu midcap nhận định chứng khoán tâm lý nhà đầu tư

Các đồng tiền như won Hàn Quốc, rupee Ấn Độ và peso Philippines đang trở nên "dễ tổn thương hơn", trong khi các đồng nhân dân tệ Trung Quốc, đôla Singapore và ringgit Malaysia vững vàng hơn...

FTSE Russell đã xem xét nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi từ năm ngoái, với quyết định này dự kiến được rà soát vào tháng 3, nếu mọi điều kiện thuận lợi, sẽ chính thức được triển khai vào tháng 9...

Chứng khoán toàn cầu chào đón tín hiệu giảm căng thẳng bằng diễn biến tăng mạnh và Việt Nam cũng không ngoại lệ. VNI hôm nay tăng 1,48% với 205 mã tăng vượt 1%, trong đó 133 mã tăng quá 2%. Điểm yếu là thanh khoản quá thấp.

Những tín hiệu giảm căng thẳng xung đột Trung Đông đêm qua đã thổi bùng diễn biến tăng của chứng khoán toàn cầu, kết hợp với giá dầu điều chỉnh mạnh. Thị trường châu Á sáng nay cũng đồng loạt tăng, VN-Index chốt phiên tăng 1,98%, chỉ đứng sau chỉ số Kospi của Hàn Quốc (+2,27%).

Điểm cần nhấn mạnh là kỳ đánh giá lần này có khả năng cao được thông qua, bởi đây không phải là quyết định nâng hạng mới, mà chủ yếu là bước rà soát để xác nhận Việt Nam tiếp tục đáp ứng các tiêu chí.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy