Dòng tiền ngần ngại đua giá, thanh khoản giảm đột biến

Mặc dù kết phiên cả chỉ số lẫn cổ phiếu đều tăng tốt trên diện rộng nhưng đà tăng chiều nay đã đuối hơn buổi sáng. Thanh khoản phiên chiều cũng giảm mạnh 23%, xuống mức thấp kỷ lục 10 tháng cho thấy tâm lý đã bớt hưng phấn.

VN-Index đóng cửa tăng 1,48% (+23,6 điểm), yếu hơn phiên sáng một chút (+1,98%). Độ rộng gần như không đổi với 273 mã tăng/59 mã giảm, nhưng mặt bằng giá đã thấp hơn. Cụ thể, chốt phiên sáng sàn HoSE có 149 mã cổ phiếu tăng vượt 2%, cuối phiên còn 131 mã. Phiên sáng có 143 cổ phiếu bị ép lùi giá từ 1% trở lên so với mức cao nhất, đóng cửa là 187 mã.

Thực ra diễn biến chậm đà tăng, thậm chí lùi giá xuống đã có từ sáng, chỉ là bên bán không thực sự muốn xả hàng khi tâm lý đang mạnh mẽ. Những thông tin tạo hi vọng hạ nhiệt xung đột là điều thị trường muốn nghe nhất lúc này. Nếu tình hình thực sự cải thiện, bán lúc này có khi đúng đáy!

Tuy nhiên để hưng phấn cao hơn và bền hơn thì thị trường cũng cần những biểu hiện xác thực chứ không chỉ lời nói. Vì vậy dòng tiền đã chậm lại dần, đến chiều nay thì lực mua giá cao yếu hẳn. Một mặt bên bán không thoát hàng quá nhiều nên giá lùi xuống có giới hạn, giúp sắc xanh vẫn phủ kín bảng điện. Mặt khác, bán ít, mua nhỏ cũng khiến thanh khoản giảm đột biến. HoSE và HNX phiên chiều chỉ khớp thành công 8.285 tỷ đồng, mức thấp kỷ lục trong các phiên chiều từ tháng 6/2025.

Nhóm blue-chips có nhiều cổ phiếu suy yếu rõ rệt chiều nay, bao gồm cả các trụ. VIC xuất hiện một đợt bán mạnh đẩy thanh khoản cao gấp đôi buổi sáng và giá lao dốc liên tục. Đóng cửa VIC giảm 1,27% so với tham chiếu, tức là riêng chiều nay giảm tới 3,73% so với mức chốt phiên sáng. Trụ này ảnh hưởng rất mạnh lên VN-Index ngay cả khi VHM thoát tham chiếu, tăng 1,02%. STB, SSI, HDB, GVR là các blue-chips khác tụt giá chiều nay hơn 1% so với buổi sáng. Thống kê cả rổ VN30 có 14 mã tụt giá và 12 mã tăng cao thêm.

VN30-Index đóng cửa cũng co hẹp mức tăng còn +1,67% (phiên sáng tăng 1,98%). Độ rộng rổ này ghi nhận 25 mã tăng/3 mã giảm, trong đó 10 mã tăng vượt 2%. Mặc dù sức ép lùi giá là có, nhưng bên bán chưa thể khống chế được biên độ và sắc xanh vẫn hoàn toàn áp đảo. Thanh khoản VN30 phiên chiều cũng giảm 21% so với phiên sáng, phản ánh sự khác biệt trong các lệnh giao dịch các bên.

Phần còn lại của thị trường cũng tương tự, thanh khoản chung giảm mạnh, mặt bằng giá thấp xuống nhưng vẫn tăng đáng kể so với tham chiếu. Cụ thể, HoSE cuối ngày ghi nhận 133 mã tăng vượt 2% và 70 mã khác tăng trong biên độ 1%-2%.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn duy trì được sức mạnh khá tốt, chỉ số Midcap tăng 2,8%, Samllcap tăng 2,15%. Nhóm kịch trần xuất hiện thêm HVN, BVH. Trong gần 90 cổ phiếu tăng vượt 3% thì VN30 đóng góp 6 mã là VPB tăng 5,21%, SAB tăng 5,13%, TPB tăng 4,64%, TCB tăng 3,29%, CTG tăng 3,23%, FPT tăng 3,15%. Tuy nhiên nhóm midcap có hàng chục mã tăng mạnh hơn nhiều như TCO tăng 6,17%, DXS tăng 6,16%, DRH tăng 5,86%, HDG tăng 5,85%, ORS tăng 5,74%...

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trong phiên chiều khoảng 221,6 tỷ đồng trên HoSE. Số mã bị bán ròng lớn đã nhiều hơn đáng kể: VIC -147,9 tỷ, MWG -147,4 tỷ, VHM -138,1 tỷ, HPG -135,5 tỷ, BID -125,1 tỷ, VCB -117,4 tỷ, HDB -112 tỷ. Phía mua ròng có BSR +157,3 tỷ, VCK +114,6 tỷ, VCI +107,5 tỷ.

VN-Index tăng mạnh hôm nay không phản ánh hết được sức mạnh phục hồi ở các cổ phiếu, nhất là trong nhóm vốn hóa vừa tới nhỏ. Nhóm này có lợi thế về thanh khoản và giá đã giảm rất sâu nên dễ phục hồi mạnh, nhanh hơn khi thị trường thay đổi.