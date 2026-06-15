Thứ Hai, 15/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Vinaconex bán thành công 35,4 triệu cổ phiếu VIW

Hà Anh

15/06/2026, 09:09

Sau giao dịch, Vinaconex giảm sở hữu từ hơn 49,9 triệu cổ phiếu, chiếm 86,01% xuống còn hơn 14,5 triệu cổ phiếu, chiếm 25% và qua đó không còn là công ty mẹ của Viwaseen.

Sơ đồ giá cổ phiếu VIW trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu VIW trên TradingView.

Tổng công ty VIWASEEN (VIW-UPCoM) thông báo Kết quả Giao dịch Cổ phiếu của Người nội bộ, Người có liên quan của Người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HOSE).

Cụ thể: Vinaconex đăng ký bán 35.396.950 cổ phiếu VIW với mục đích cơ cấu lại khoản đầu tư trong thời gian từ ngày 28/5 – 26/6 bằng phương pháp khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Theo đó, từ ngày 28/5 – 10/6, Vinaconex đã bán thành công 35,4 triệu cổ phiếu VIW, bằng phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, Vinaconex giảm sở hữu từ hơn 49,9 triệu cổ phiếu, chiếm 86,01% xuống còn hơn 14,5 triệu cổ phiếu, chiếm 25% và qua đó không còn là công ty mẹ của Viwaseen.

Trước đó, từ ngày 23/4 – 22/5, Vinaconex đã bán thành công 6,667 triệu cổ phiếu VIW, trong số 42,1 triệu đơn vị đã đăng ký. Lý do không hoàn thành giao dịch là do điều kiện thị trường không thuận lợi. Sau giao dịch, VCG hạ sở hữu xuống còn 49,9 triệu cổ phần, tương đương 86,01% vốn điều lệ Viwaseen. Giao dịch được thực hiện bằng phương pháp khớp lệnh và hoặc thỏa thuận.

Ở chiều ngược lại, Công ty CP Đầu tư BNE vừa báo cáo đã mua thành công 14,2 triệu cổ phiếu VIW bằng phương thức thỏa thuận trong phiên 10/6, qua đó nâng sở hữu từ 0% lên 24,47% vốn.

Hiện, ông Phan Quang Khải - Thành viên HĐQT của Viwaseen, cũng chính là Chủ tịch HĐQT của Đầu tư BNE. Tuy nhiên ông Khải lại không sở hữu bất kỳ cổ phiếu VIW nào.

Cũng trong ngày 10/6, CTCP Xuân Cầu Holdings - do ông Tô Dũng - Chủ tịch HĐQT VIW và Chủ tịch HĐQT Xuân Cầu Holdings đã mua thành công 8.579.800 cổ phiếu, chiếm 14,79% tại VIW như đã đăng ký theo phương thức thỏa thuận và nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 14,79%.

Trước đó ngày 28/5/2026, Công ty CP An Quý Hưng Holding đã mua vào thành công hơn 13,3 triệu cổ phiếu VIW đăng ký mua. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận.

Sau giao dịch này, An Quý Hưng Holding đã tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 23% vốn và trở thành cổ đông lớn tại Viwaseen.

Kết thúc quý 1/2026, VIW ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 12,64 tỷ (cùng kỳ đạt 6,073 tỷ) đồng, biến động tăng chủ yếu do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 28,68 tỷ đồng; lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 4,905 tỷ đồng do tăng lợi nhuận từ sản xuất công nghiệp và dịch vụ kinh doanh tòa nhà; chi phí lãi vay quý 1/2026 giảm 1,414 tỷ đồng so với cùng kỳ và phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết tăng 2,527 tỷ đồng do hoạt động của các công ty liên doanh, liên kết như Công ty Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cấp thoát nước Suối Dầu và Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ có kết quả kinh doanh lãi.

Trước đó, tại thời điểm 31/12/2025, VIW có 58,02 triệu cổ phiếu đang lưu hành - trong đó, cổ đông lớn là Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) nắm giữ tới 56,95 triệu cổ phiếu, tương đương 98,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và nhóm cổ đông còn lại chỉ nắm giữ hơn 1,06 triệu cổ phiếu, chiếm 1,84%.

Với cơ cấu cổ đông này, VIW không đáp ứng quy định tại Luật Chứng khoán về điều kiện công ty đại chúng, cụ thể là yêu cầu tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Trên cơ sở rà soát theo yêu cầu của UBCKNN, VIWASEEN chính thức báo cáo không đủ điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng. Công ty cho biết sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ liên quan, bao gồm công bố thông tin và quản trị công ty, cho đến khi có thông báo chính thức từ UBCKNN về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

Hiện, HNX đang duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu VIW của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP do BCTC năm 2025 đã kiểm toán của công ty bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên.

An Quý Hưng Holdings chi gần 299 tỷ làm cổ đông của VIW

23:06, 02/06/2026

Vinaconex tiếp tục bán hơn 35 triệu cổ phiếu VIW

07:59, 26/05/2026

Xuân Cầu Holdings muốn mua gần 14 triệu cổ phiếu Viwaseen trong lúc Vinaconex bán ra

14:04, 23/04/2026

Xuân Cầu Holdings muốn mua gần 14 triệu cổ phiếu Viwaseen trong lúc Vinaconex bán ra

Từ khóa:

cảnh báo chứng khoán không đủ điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng VIW

Đọc thêm

Gia đình Chủ tịch DIG bị bán giải chấp hơn 1,8 triệu cổ phiếu

Trong ngày 9/6, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT đã bị bán giải chấp 958.600 cổ phiếu DIG, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT bị bán giải chấp 550.000 cổ phiếu và mẹ ông Cường bị bán 350.000 cổ phiếu.

POM đối mặt nguy cơ mất tư cách công ty đại chúng

Công ty dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 30/06/2026 để xem xét, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, trong đó có các phương án nhằm khắc phục tình trạng vốn chủ sở hữu âm, từng bước đưa công ty đáp ứng trở lại các điều kiện của công ty đại chúng theo quy định.

Khởi tố lãnh đạo TV4: Chủ tịch, Tổng, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng cùng bị bắt

Hiện nay, các hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị của Công ty vẫn diễn ra bình thường, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị nội bộ. Trường hợp phát sinh các thông tin có liên quan, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện công bố thông tin đầy đủ và kịp thời theo quy định.

CII tiếp tục nâng sở hữu tại PC1 lên hơn 6%

TNHH Thương mại Đầu tư CII - công ty con của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (mã CII-HOSE) vừa mua thêm 500.000 cổ phiếu PC1 trong phiên 4/6, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 1,67% lên 1,79% vốn điều lệ.

C32 đề nghị rà soát giao dịch cổ phiếu sau 9 phiên tăng trần

C32 cho rằng diễn biến giao dịch cổ phiếu C32 trong thời gian qua có nhiều dấu hiệu bất thường cần được cơ quan quản lý thị trường chứng khoán quan tâm kiểm tra, rà soát, trong đó không loại trừ khả năng có hoạt động gom mua cổ phiếu mang tính tổ chức nhằm mục tiêu thâu tóm, gia tăng ảnh hưởng hoặc chi phối quyền kiểm soát Công ty.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Video

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phép thử lớn trong tuần này khi VNM ETF cơ cấu trùng với ngày đáo hạn phái sinh

Chứng khoán

2

Sự trỗi dậy của “nền kinh tế token AI” và canh bạc quy mô lớn của Trung Quốc

Kinh tế số

3

Thượng đỉnh G7 bàn nhiều vấn đề lớn về Iran, Ukraine và AI

Thế giới

4

Chủ đề nóng nhất kỳ họp thượng đỉnh G7: Mất cân đối đe dọa kinh tế toàn cầu

Thế giới

5

Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư Cụm công nghiệp 75 ha

Địa phương

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy