Vinaconex bán thành công 35,4 triệu cổ phiếu VIW

Sau giao dịch, Vinaconex giảm sở hữu từ hơn 49,9 triệu cổ phiếu, chiếm 86,01% xuống còn hơn 14,5 triệu cổ phiếu, chiếm 25% và qua đó không còn là công ty mẹ của Viwaseen.

Tổng công ty VIWASEEN (VIW-UPCoM) thông báo Kết quả Giao dịch Cổ phiếu của Người nội bộ, Người có liên quan của Người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HOSE).

Cụ thể: Vinaconex đăng ký bán 35.396.950 cổ phiếu VIW với mục đích cơ cấu lại khoản đầu tư trong thời gian từ ngày 28/5 – 26/6 bằng phương pháp khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Theo đó, từ ngày 28/5 – 10/6, Vinaconex đã bán thành công 35,4 triệu cổ phiếu VIW, bằng phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, Vinaconex giảm sở hữu từ hơn 49,9 triệu cổ phiếu, chiếm 86,01% xuống còn hơn 14,5 triệu cổ phiếu, chiếm 25% và qua đó không còn là công ty mẹ của Viwaseen.

Trước đó, từ ngày 23/4 – 22/5, Vinaconex đã bán thành công 6,667 triệu cổ phiếu VIW, trong số 42,1 triệu đơn vị đã đăng ký. Lý do không hoàn thành giao dịch là do điều kiện thị trường không thuận lợi. Sau giao dịch, VCG hạ sở hữu xuống còn 49,9 triệu cổ phần, tương đương 86,01% vốn điều lệ Viwaseen. Giao dịch được thực hiện bằng phương pháp khớp lệnh và hoặc thỏa thuận.

Ở chiều ngược lại, Công ty CP Đầu tư BNE vừa báo cáo đã mua thành công 14,2 triệu cổ phiếu VIW bằng phương thức thỏa thuận trong phiên 10/6, qua đó nâng sở hữu từ 0% lên 24,47% vốn.

Hiện, ông Phan Quang Khải - Thành viên HĐQT của Viwaseen, cũng chính là Chủ tịch HĐQT của Đầu tư BNE. Tuy nhiên ông Khải lại không sở hữu bất kỳ cổ phiếu VIW nào.

Cũng trong ngày 10/6, CTCP Xuân Cầu Holdings - do ông Tô Dũng - Chủ tịch HĐQT VIW và Chủ tịch HĐQT Xuân Cầu Holdings đã mua thành công 8.579.800 cổ phiếu, chiếm 14,79% tại VIW như đã đăng ký theo phương thức thỏa thuận và nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 14,79%.

Trước đó ngày 28/5/2026, Công ty CP An Quý Hưng Holding đã mua vào thành công hơn 13,3 triệu cổ phiếu VIW đăng ký mua. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận.

Sau giao dịch này, An Quý Hưng Holding đã tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 23% vốn và trở thành cổ đông lớn tại Viwaseen.

Kết thúc quý 1/2026, VIW ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 12,64 tỷ (cùng kỳ đạt 6,073 tỷ) đồng, biến động tăng chủ yếu do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 28,68 tỷ đồng; lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 4,905 tỷ đồng do tăng lợi nhuận từ sản xuất công nghiệp và dịch vụ kinh doanh tòa nhà; chi phí lãi vay quý 1/2026 giảm 1,414 tỷ đồng so với cùng kỳ và phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết tăng 2,527 tỷ đồng do hoạt động của các công ty liên doanh, liên kết như Công ty Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng cấp thoát nước Suối Dầu và Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Thọ có kết quả kinh doanh lãi.

Trước đó, tại thời điểm 31/12/2025, VIW có 58,02 triệu cổ phiếu đang lưu hành - trong đó, cổ đông lớn là Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) nắm giữ tới 56,95 triệu cổ phiếu, tương đương 98,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và nhóm cổ đông còn lại chỉ nắm giữ hơn 1,06 triệu cổ phiếu, chiếm 1,84%.

Với cơ cấu cổ đông này, VIW không đáp ứng quy định tại Luật Chứng khoán về điều kiện công ty đại chúng, cụ thể là yêu cầu tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Trên cơ sở rà soát theo yêu cầu của UBCKNN, VIWASEEN chính thức báo cáo không đủ điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng. Công ty cho biết sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ liên quan, bao gồm công bố thông tin và quản trị công ty, cho đến khi có thông báo chính thức từ UBCKNN về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

Hiện, HNX đang duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu VIW của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP do BCTC năm 2025 đã kiểm toán của công ty bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên.