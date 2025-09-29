Thứ Hai, 29/09/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Thông điệp của Chủ tịch nước Lương Cường nhân dịp Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

29/09/2025, 10:30

VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn Thông điệp của Chủ tịch nước Lương Cường nhân dịp Việt Nam đăng cai lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội, từ ngày 25-26/10/2025.

Chủ tịch nước Lương Cường.
Chủ tịch nước Lương Cường.

Thưa quý vị lãnh đạo các quốc gia, cùng toàn thể bạn bè quốc tế!

1. Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tôi nhiệt liệt chào mừng Quý vị đến với Thủ đô Hà Nội - Thành phố vì Hòa bình - để tham dự Lễ mở ký “Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng”, với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai” vào ngày 25 và 26/10/2025.

2. Trong kỷ nguyên số, tội phạm mạng không chỉ là thách thức của riêng một quốc gia, mà còn là hiểm họa toàn cầu, đe dọa an ninh, ổn định chính trị, kinh tế và đời sống xã hội. Việt Nam luôn coi chống tội phạm mạng là một trong những ưu tiên trong chính sách an ninh quốc gia, đồng thời tích cực tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng.

Việt Nam nhận thức rõ, với đặc tính không biên giới của không gian mạng, muốn chống tội phạm mạng hiệu quả phải thông qua đoàn kết, hợp tác giữa các quốc gia và thượng tôn pháp luật.

Công ước đặt ra khung pháp lý về hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng, bảo đảm các nước thành viên, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, các quốc gia dễ bị tổn thương, được hỗ trợ, nâng cao năng lực đối phó với loại tội phạm này.

Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Công ước chống tội phạm mạng (tháng 12/2024) và tổ chức Lễ mở ký tại Hà Nội, là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm của các quốc gia trong bảo vệ không gian mạng - tài sản chung của toàn nhân loại.

Chúng tôi mong muốn sự kiện này không đơn thuần chỉ là một thủ tục pháp lý, mà còn là nền tảng để thúc đẩy đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường quan hệ đối tác giữa các chính phủ, tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân và trở thành diễn đàn để thúc đẩy thực hiện Công ước của Liên hợp quốc và hợp tác toàn cầu trong chống tội phạm mạng.

3. Tôi tin tưởng rằng, với sự tham gia và cam kết của các quốc gia, Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội sẽ trở thành dấu mốc lịch sử, khẳng định giá trị của chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc là trung tâm, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của chúng ta trong chống tội phạm mạng và xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, thượng tôn pháp luật, vì lợi ích của thế hệ hôm nay và mai sau.

4. Nhân dịp trọng đại này, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tôi xin trân trọng cảm ơn các quốc gia, tổ chức quốc tế và bạn bè khắp năm châu đã luôn đồng hành, ủng hộ Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp Quý vị tại Hà Nội!

Chính sách kinh tế, xã hội nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2025

Chính sách kinh tế, xã hội nổi bật có hiệu lực từ tháng 10/2025

Từ tháng 10/2025, nhiều chính sách mới, nổi bật có hiệu lực, tác động trực tiếp tới doanh nghiệp và thị trường và người lao động…

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10

Bão số 10 đã để lại những hậu quả nặng nề cho nhiều tỉnh thành trên cả nước, gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 176/CĐ-TTg ngày 29/9/2025, chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão và mưa lũ...

Bế mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sau 5,5 ngày làm việc với 3 đợt họp, sáng 29/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp thứ 49...

Đổi mới cơ chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức

Đổi mới cơ chế tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 49, sáng 29/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Viên chức (sửa đổi), dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi)...

Tăng cường hợp tác nghị viện Việt - Nga: Bước tiến mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Tăng cường hợp tác nghị viện Việt - Nga: Bước tiến mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Nga Vyacheslav Volodin dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Nga thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Nga từ ngày 28-29/9/2025.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

1

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM: Xem xét, thông qua 41 nghị quyết quan trọng

Địa phương

2

Vietbank áp dụng điện SWIFT theo tiêu chuẩn ISO 20022, nâng tầm trải nghiệm thanh toán quốc tế

Tài chính

3

Nam A Bank tiếp tục vào Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Tài chính

4

Nỗ lực bảo vệ “lá chắn” Trái đất, thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh

Kinh tế xanh

5

Thu nhập mỗi giờ của các CEO ngành bán lẻ Mỹ

Thế giới

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy