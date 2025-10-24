Thống nhất thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Chiều 24/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp nhà lãnh đạo Lào dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao sang dự Lễ mở Công ước Hà Nội...

Trong không khí hữu nghị, thân tình và tin cậy, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào – người bạn thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam – sang thăm, dự một sự kiện đối ngoại đa phương có ý nghĩa quốc tế lớn.

Thủ tướng nhấn mạnh việc Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) khẳng định vai trò, uy tín của đất nước trên trường quốc tế; đồng thời, sự hiện diện của đoàn đại biểu cấp cao Lào góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ sâu sắc với những thiệt hại do thiên tai, lũ lụt gây ra tại Lào thời gian qua, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các khu vực bị ảnh hưởng sẽ sớm khắc phục hậu quả và ổn định đời sống người dân.

Thủ tướng đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Lào đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX, cùng những nỗ lực trong chương trình quốc gia về khắc phục khó khăn kinh tế - tài chính và phòng, chống ma túy.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng về tình hình hợp tác song phương. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng khi quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển thực chất trong thời gian qua.

Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên gặp gỡ, duy trì trao đổi tại các cuộc làm việc song phương cũng như tại các diễn đàn quốc tế, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó, thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, Thủ tướng cho biết nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai đúng tiến độ, đạt kết quả khả quan. Trong 9 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 2,4 tỷ USD, tăng 57,1% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó xuất khẩu đạt 884,5 triệu USD, tăng gần 80%, và nhập khẩu đạt 1,5 tỷ USD, tăng hơn 46%.

Quang cảnh buổi hội kiến. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đặc biệt “có một không hai” với Lào, tiếp tục ủng hộ toàn diện công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới và phát triển của đất nước Lào anh em.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng được sang Việt Nam dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội, đánh giá đây là sự kiện quốc tế có ý nghĩa lịch sử, thể hiện vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu.

Nhà lãnh đạo Lào chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công sự kiện mang tên “Công ước Hà Nội”, coi đây là dấu ấn ngoại giao quan trọng, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cũng nhất trí cao với các đánh giá của Thủ tướng Phạm Minh Chính về kết quả hợp tác song phương thời gian qua, đồng thời cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Lào sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, thủy chung và hiệu quả. Nhân dịp này, ông bày tỏ chia buồn sâu sắc trước những thiệt hại do bão lũ gây ra tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam, khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn kề vai sát cánh cùng Việt Nam trong mọi hoàn cảnh.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các dự án trọng điểm giữa hai nước; đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại thiết thực, kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai Đảng, hai Nhà nước trong thời gian tới, qua đó không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.