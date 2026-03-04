Công nghệ được tận dụng để phát triển thị trường sách
Tuệ Mỹ
04/03/2026, 17:57
Giá thành rẻ, kho lưu trữ gọn nhẹ, và khả năng tra cứu nhanh khiến sách điện tử (ebook) và sách nói (audiobook) trở thành lựa chọn ngày càng phổ biến. Doanh số theo đó tăng nhanh, và dần chiếm tỷ lệ đáng kể trong ngành xuất bản…
Sách và công nghệ đang trong một cuộc đối đầu
căng thẳng, đặc biệt là khi nhiều công ty công nghệ đang đánh cắp sách để đào tạo
chatbot. Tuy nhiên, nền tảng phát nhạc
trực tuyến Spotify đang sử dụng công nghệ một cách tích cực nhằm
thu hút thêm nhiều độc giả.
Spotify bắt đầu cung cấp sách nói cho người dùng ở Mỹ theo
cơ chế tùy chọn từng cuốn vào tháng 9/2022. Chỉ 2 năm sau khi tích hợp sách nói
vào các gói đăng ký trả phí, Spotify đã chứng kiến sự gia tăng ấn tượng khi lượng
người nghe sách nói tăng 36% trong năm qua và tổng số giờ nghe tăng 37%.
Không
giống các đối thủ cạnh tranh, Spotify cung cấp cho người đăng ký 15 giờ nghe
sách nói mỗi tháng thay vì phải trả tiền nghe từng cuốn sách. Chính cơ chế này
đã tạo điều kiện cho khán giả thoải mái "nghe thử" nhiều đầu sách
khác nhau.
Trong hai năm qua, Spotify đã nâng tổng danh mục sách nói của
mình lên tới 500.000 đầu sách tại 14 thị trường, tăng gấp ba lần so với trước. Phần lớn người nghe
sách nói trên nền tảng này đều dưới 35 tuổi. Đây là một tín hiệu tích cực cho
thấy Spotify đang giới thiệu sách nói đến một nhóm đối tượng mới và trẻ hơn.
Đáng chú ý, tính năng "nghe thử" 15 giờ đã giúp
truyện ngắn và sách thiếu nhi bán rất chạy. Thậm chí, các tựa sách cũ còn vượt
trội hơn sách mới: 7 trong số 10 tựa sách bán chạy nhất là "sách cũ"
(đã có mặt trên thị trường ít nhất một năm).
Spotify nhận định, audiobook có thể
đóng vai trò là nguồn doanh thu mới khi mua lại nhà phân phối sách nói kỹ
thuật số Findaway vào năm ngoái. Công ty cũng dự đoán ngành công nghiệp
này sẽ tăng từ 3,3 tỉ USD vào năm 2020 lên 15 tỉ USD vào năm 2027.
Doanh số bán sách nói cũng đã tăng 2,4% tính đến tháng 11/2025 so với cùng kỳ năm trước, theo Hiệp hội các nhà
xuất bản Mỹ. Ngược lại, doanh số bán sách in năm 2025 không ghi nhận tín hiệu
tăng trưởng nào, theo công ty theo dõi sách Circana BookScan.
Tận dụng ưu thế người dùng đông đảo, Spotify đã chính thức
ra mắt Bảng xếp hạng sách nói, cung cấp dữ liệu cập nhật hàng tuần về những tựa
sách nói phổ biến nhất trên nền tảng, tương tự cách nền tảng trực tuyến này đang làm với âm nhạc
và podcast.
Trong bối cảnh thị trường sách nói ngày càng phong phú, việc lựa chọn
nội dung phù hợp đôi khi trở nên khó khăn. Bảng xếp hạng được kỳ vọng sẽ rút ngắn
quá trình tìm kiếm và tăng trải nghiệm cá nhân hóa.
Tuần vừa qua, bảng xếp hạng sách nói dành cho người dùng tại
Mỹ và Anh đã ra mắt. Các đầu sách được liệt kê đến từ 10 thể loại khác nhau:
lãng mạn, bí ẩn và kinh dị, phát triển bản thân, khoa học viễn tưởng và kỳ ảo,
tiểu sử và hồi ký, kinh doanh và hướng nghiệp, sách dành cho thanh thiếu niên
và người mới trưởng thành, tôn giáo và tâm linh, lịch sử, sách nuôi dạy con cái
và sách về các mối quan hệ.
Một số đầu sách nói hàng đầu trên Spotify tính đến thời điểm
hiện tại bao gồm các tác phẩm chuyển thể thành phim gần đây như Wuthering
Heights (Đồi gió hú), The Housemaid (Người tùy nữ), Heated Rivalry (Kình địch nóng bỏng),
cũng như các tác phẩm sách ăn khách khác như Atomic Habits (Thay đổi tí hon hiệu
quả bất ngờ), My Husband’s Wife và Half His Age...
Tính năng mới hiện khả dụng cho cả người dùng miễn phí và trả phí. Theo đại diện công ty, bảng xếp hạng không chỉ mang lại lợi ích cho người dùng mà còn hỗ trợ ngành xuất bản và các tác giả. Việc hiển thị rõ những tựa sách đang thịnh hành có thể giúp tác giả mở rộng độ phủ, đồng thời tạo thêm động lực cạnh tranh trong thị trường sách nói.
Theo tờ Wall Street Journal, Spotify thậm chí đã quyết định hợp
tác với nền tảng bán sách Bookshop.org, qua đó từ đầu năm 2026 cho phép người dùng ở
Mỹ và Anh mua sách bìa cứng và bìa mềm ngay trên ứng dụng của mình.
Nền tảng Bookshop.org sẽ giúp xây dựng giá bán lẻ, quản lý kho
hàng và thực hiện việc bán hàng cho Spotify. Spotify sẽ nhận được một khoản phí
cho các giao dịch mua được thực hiện trong ứng dụng của mình. Sự hợp tác lần
này giúp cả hai nền tảng gia tăng sức cạnh tranh trước gã khổng lồ bán lẻ
Amazon.com và các đơn vị kinh doanh sách nói lớn khác như Audible.
"Chúng tôi muốn mở rộng đối tượng độc giả cho
sách", Owen Smith, người phụ trách mảng sách nói của Spotify, cho biết. Với
bảng xếp hạng sách nói cùng đối tác bán lẻ sách in mới, Spotify đang từng
bước định vị mình như một điểm đến tổng hợp cho âm nhạc, podcast và sách, cả bản
in lẫn bản số trong hệ sinh thái nội dung số ngày càng cạnh tranh.
Những năm gần đây, nền tảng đến từ Thụy Điển liên tục đầu tư nhằm đa dạng hóa nguồn doanh thu và giảm
phụ thuộc vào thị trường nhạc trực tuyến truyền thống. Theo Statista, thị trường
sách toàn cầu đạt 94,94 tỉ USD vào năm 2025 với sách in chiếm 70,19 tỉ USD. Còn
lại được chia cho ebook (chiếm khoảng 15%) và audio book.
Thực tế cho thấy sách giấy vẫn giữ một vai trò lớn
trong đời sống con người hiện nay và cả tương lai gần, bất kể việc thế giới
của chúng ta đang hướng tới số hóa mọi thứ. Các nhà nghiên cứu vẫn ưu tiên sách giấy cho việc đọc chuyên
sâu, nghiên cứu tài liệu phức tạp hoặc cần ghi chú trực tiếp.
Sách điện tử có
ưu điểm về tiện lợi và lưu trữ, nhưng sách giấy vẫn “thắng” ở khía cạnh trải
nghiệm giác quan, khả năng tập trung, sức khỏe mắt; cảm giác sở hữu và giá trị
văn hóa. Xu hướng tối ưu sẽ là sách giấy và sách điện tử cùng song song tồn tại, mỗi
loại đáp ứng một nhu cầu khác nhau.
Andy Hunter, người sáng lập kiêm CEO của Bookshop.org, cho
biết ngày càng có nhiều độc giả muốn sở hữu cả phiên bản sách giấy và sách nói
của cùng một tác phẩm. "Họ đọc sách vào buổi tối và sau đó nghe sách nói
trên đường đi làm bằng ô tô hoặc tàu điện ngầm", ông nói.
Đây có thể là lý do Spotify giới thiệu một tính năng gọi
là Page Match, cho phép người dùng đồng bộ quá trình đọc giữa sách nói với sách
giấy bằng cách quét một trang từ sách in hoặc sách điện tử bằng điện thoại của
họ, sau đó tìm chính xác vị trí đó trong phiên bản sách nói. Cùng với đó là tính
năng “Audiobook Recaps” - các bản tóm tắt ngắn giúp người nghe nhanh chóng bắt
nhịp lại nội dung sau khi tạm dừng.
Cuộc chiến số trên thị trường sách điện tử
08:51, 02/02/2026
Những tín hiệu vui từ thị trường sách Tết
10:25, 30/01/2026
Phim điện ảnh Việt sẽ tiếp tục hút khách trong năm 2026?
Đêm nghệ thuật "Thi dĩ ngôn chí" tôn vinh thi ca triều Nguyễn
Tối ngày 3/3, tại Quảng trường Ngọ Môn – Đại Nội Huế, chương trình nghệ thuật “Thi dĩ ngôn chí” đã mang đến một không gian sử thi giàu cảm xúc, tôn vinh di sản thi ca của các Hoàng đế triều Nguyễn trong khuôn khổ Festival Huế 2026 và Ngày hội Thơ Huế...
Tiền thưởng huy chương ở Thế vận hội Mùa đông 2026
Singapore đứng đầu bảng xếp hạng về mức tiền thưởng cho các vận động viên giành huy chương tại Thế vận hội Mùa đông năm nay...
Công nghiệp văn hóa: “Kho vàng” cho phát triển kinh tế
Việt Nam vốn sở hữu một kho tàng văn hóa đồ sộ nhưng để kho tàng này mang lại giá trị kinh tế thì vẫn còn khiêm tốn. Đã đến lúc “bản sắc Việt” cần được chuyển hóa thành một động lực tăng trưởng mới, góp phần định vị thương hiệu quốc gia Việt Nam trên bản đồ kinh tế thế giới.
Giá vé xem trận đấu bóng bầu dục Super Bowl của Mỹ ngày càng đắt đỏ
Super Bowl đã trở thành một sản phẩm xa xỉ, và các yếu tố duy trì địa vị này của trận đấu khó có thể thay đổi trong tương lai gần...
Cuộc chiến số trên thị trường sách điện tử
Trên toàn cầu, thiết bị điện tử phục vụ văn hóa đọc đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Tại Việt Nam, dù thói quen đọc truyền thống vẫn chiếm ưu thế, sự phát triển nhanh chóng của thị trường cho thấy một cuộc chuyển dịch âm thầm nhưng rõ nét trong tiến trình số hóa ngành xuất bản.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: