Trang chủ Tiêu điểm

Bộ Nội vụ: Không có chủ trương tiếp tục sắp xếp, sáp nhập tỉnh, xã

Hà Lê

04/03/2026, 17:57

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026 chiều 4/3, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), khẳng định hiện Đảng, Nhà nước không có chủ trương tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, thành phố và đơn vị hành chính cấp xã.

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội không có chủ trương về việc tiếp tục sáp nhập tỉnh, thành phố và đơn vị hành chính cấp xã.
Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội không có chủ trương về việc tiếp tục sáp nhập tỉnh, thành phố và đơn vị hành chính cấp xã.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về các thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính, ông Tuấn cho biết gần đây xuất hiện nhiều tin đồn, thậm chí kèm hình ảnh văn bản được cho là của Bộ Nội vụ, đề cập phương án sắp xếp 34 tỉnh, thành phố xuống còn 16 đơn vị. Ông khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Theo ông Tuấn, việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị trong năm 2025 là bước đi mang tính chiến lược, đã được Trung ương, Quốc hội và Chính phủ cân nhắc rất kỹ. Theo đó, cả nước đã sắp xếp từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố; tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện, hướng tới ổn định lâu dài.

Ông Tuấn cho biết Đảng và Chính phủ đã nhiều lần họp, Bộ Chính trị và Ban Bí thư xem xét kỹ trước khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 60-NQ/TW về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Hiện nay, cả nước có 34 tỉnh, thành phố và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã, gồm xã, phường và đặc khu.

Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành. Sau 8 tháng triển khai, các cấp đang tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc để bộ máy hoạt động hiệu quả, thông suốt, gần dân, sát dân. Trong bối cảnh này, không đặt ra việc tiếp tục sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

Thông tin thêm, ông Tuấn cho biết cuối năm 2025, , tại Phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua các nghị quyết về tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính và đô thị nhằm phục vụ vận hành mô hình mới. Cũng tại Phiên họp này Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng từng khẳng định chưa có chủ trương sắp xếp, sáp nhập, chia tách đơn vị hành chính trong những năm tới.

Cát Hải, Hải Phòng: Khởi sắc từ mô hình đặc khu - Chính quyền hai cấp

08:00, 23/01/2026

Cát Hải, Hải Phòng: Khởi sắc từ mô hình đặc khu - Chính quyền hai cấp

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khắc phục triệt để hạn chế trong vận hành chính quyền hai cấp

21:35, 29/10/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khắc phục triệt để hạn chế trong vận hành chính quyền hai cấp

Từ khóa:

chính quyền địa phương 2 cấp sắp xếp đơn vị hành chính

Thị trường bất động sản năm 2026 sẽ sôi động trong sự thận trọng

Thị trường bất động sản năm 2026 sẽ sôi động trong sự thận trọng

Sau một năm tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, pháp lý và nguồn vốn, Bộ Xây dựng cho rằng thị trường bất động sản năm 2026 được kỳ vọng phục hồi rõ nét hơn, với nguồn cung và thanh khoản cải thiện, song vận động theo hướng “sôi động trong sự thận trọng”.

9 kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội

9 kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội

Tình hình kinh tế – xã hội hai tháng đầu năm tiếp tục xu hướng tích cực, đạt 9 kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, từ ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng sản xuất – kinh doanh, thu ngân sách, xuất nhập khẩu, đầu tư, doanh nghiệp đến an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh và đối ngoại, tạo nền tảng triển khai các nhiệm vụ phát triển trong thời gian tới.

Giữ nhịp từ đầu năm: Chính phủ tự tin kịch bản tăng trưởng quý I và cả năm 2026

Giữ nhịp từ đầu năm: Chính phủ tự tin kịch bản tăng trưởng quý I và cả năm 2026

Hai tháng đầu năm 2026, nhiều chỉ số kinh tế ghi nhận kết quả tích cực trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, đây là nền tảng quan trọng để giữ vững đà tăng trưởng quý I, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10% trở lên.

Thường trực Ban Bí thư: Tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai để Đà Nẵng phát triển

Thường trực Ban Bí thư: Tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai để Đà Nẵng phát triển

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu xử lý dứt điểm các vướng mắc kéo dài về đất đai, coi đây là nhiệm vụ then chốt để khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển bền vững cho thành phố, trên nguyên tắc không để xảy ra tiêu cực, thất thoát.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cương lĩnh xây dựng đất nước phải tạo nền tảng cho các quyết sách chiến lược

Tổng Bí thư Tô Lâm: Cương lĩnh xây dựng đất nước phải tạo nền tảng cho các quyết sách chiến lược

Chủ trì cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tổng kết phải làm rõ vai trò nền tảng của Cương lĩnh, tạo cơ sở cho các quyết sách chiến lược trong giai đoạn phát triển mới.

