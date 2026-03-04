Bộ Nội vụ: Không có chủ trương tiếp tục sắp xếp, sáp nhập tỉnh, xã

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026 chiều 4/3, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), khẳng định hiện Đảng, Nhà nước không có chủ trương tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, thành phố và đơn vị hành chính cấp xã.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về các thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính, ông Tuấn cho biết gần đây xuất hiện nhiều tin đồn, thậm chí kèm hình ảnh văn bản được cho là của Bộ Nội vụ, đề cập phương án sắp xếp 34 tỉnh, thành phố xuống còn 16 đơn vị. Ông khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Theo ông Tuấn, việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị trong năm 2025 là bước đi mang tính chiến lược, đã được Trung ương, Quốc hội và Chính phủ cân nhắc rất kỹ. Theo đó, cả nước đã sắp xếp từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố; tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện, hướng tới ổn định lâu dài.

Ông Tuấn cho biết Đảng và Chính phủ đã nhiều lần họp, Bộ Chính trị và Ban Bí thư xem xét kỹ trước khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 60-NQ/TW về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Hiện nay, cả nước có 34 tỉnh, thành phố và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã, gồm xã, phường và đặc khu.

Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành. Sau 8 tháng triển khai, các cấp đang tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc để bộ máy hoạt động hiệu quả, thông suốt, gần dân, sát dân. Trong bối cảnh này, không đặt ra việc tiếp tục sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

Thông tin thêm, ông Tuấn cho biết cuối năm 2025, , tại Phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua các nghị quyết về tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính và đô thị nhằm phục vụ vận hành mô hình mới. Cũng tại Phiên họp này Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng từng khẳng định chưa có chủ trương sắp xếp, sáp nhập, chia tách đơn vị hành chính trong những năm tới.