Thu tiền từ sử dụng đất tại TP. Hà Nội tăng 170%, vượt 85,6% kế hoạch năm

Thứ Tư, 05/11/2025
Lan Nhi
05/11/2025, 08:27
Theo Cục Thống kê Thành phố Hà Nội, địa phương đã thu hơn 564 nghìn tỷ đồng trong 10 tháng, vượt gần 10% dự toán năm. Rêng thu từ tiền sử dụng đất đạt 89 nghìn tỷ đồng, tăng tới 170% so với cùng kỳ và vượt 85,6% kế hoạch…
Theo báo cáo của Cục Thống kê Thành phố Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 10 tháng năm 2025 ước đạt 564,2 nghìn tỷ đồng, vượt 9,8% dự toán pháp lệnh năm và tăng 35,8% so với cùng kỳ năm 2024.
Xét về cơ cấu, thu nội địa đạt 531,4 nghìn tỷ đồng, vượt 10,2% dự toán và tăng 36,5%; thu từ dầu thô đạt 2,1 nghìn tỷ đồng, tương ứng 50,9% dự toán và bằng 67,7% cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 30,4 nghìn tỷ đồng, vượt 11,4% dự toán và tăng 36,5% so với năm trước.
Cục Thống kê Thành phố Hà Nội cho biết một số khoản thu chủ yếu trong 10 tháng qua ghi nhận kết quả tích cực. Theo đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 65 nghìn tỷ đồng, bằng 80,7% dự toán năm và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2024.
Ngoài ra, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 28,7 nghìn tỷ đồng, tương đương 94,4% dự toán và tăng 9,8% so với cùng kỳ . Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng đóng góp 110,3 nghìn tỷ đồng, vượt 4,1% kế hoạch và tăng 43% so với cùng kỳ.
Cùng với đó, thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 53 nghìn tỷ đồng, vượt 6% dự toán và tăng 26,9%. Đáng chú ý, thu từ tiền sử dụng đất đạt 89 nghìn tỷ đồng, vượt 85,6% kế hoạch và tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ. Các khoản thu phí và lệ phí đạt 20,9 nghìn tỷ đồng, tương ứng 88,9% dự toán và tăng 6,6%, trong khi thu lệ phí trước bạ đạt 6,8 nghìn tỷ đồng, bằng 94% dự toán và tăng 9,8%.
Các khoản chi thường xuyên bao gồm: (i) chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề ước thực hiện 19,9 nghìn tỷ đồng, đạt 80,5% dự toán và tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước; (ii) chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể 13,2 nghìn tỷ đồng, vượt 22,3% và tăng 80,9%; (iii) chi các hoạt động kinh tế 8,4 nghìn tỷ đồng, đạt 64% và tăng 29,7%; (iv) chi đảm bảo xã hội 5,8 nghìn tỷ đồng, đạt 86,8% và tăng 47,4%; (v) chi y tế, dân số và gia đình 3,1 nghìn tỷ đồng, đạt 91,1% và tăng 50,7% và (vi) chi bảo vệ môi trường 2,3 nghìn tỷ đồng, đạt 68,7% và tăng 18,5%.
Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách địa phương của Hà Nội trong 10 tháng năm 2025 ước đạt 105,2 nghìn tỷ đồng, tương ứng 63,4% dự toán năm và tăng 40,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 47,2 nghìn tỷ đồng, tương đương 54,2% kế hoạch và tăng 42,7%, còn chi thường xuyên đạt 57,9 nghìn tỷ đồng, bằng 81,9% dự toán và tăng 38,3% so với cùng kỳ.
Theo Cục Thống kê Thành phố Hà Nội, các khoản chi thường xuyên của ngân sách thành phố trong 10 tháng qua tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực thiết yếu, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế.
Trong khi chi ngân sách thường xuyên được triển khai hiệu quả, hoạt động đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội cũng đạt kết quả tích cực.
Theo Cục Thống kê Thành phố Hà Nội, tổng vốn đầu tư do địa phương quản lý trong tháng 10 ước đạt 9.479 tỷ đồng, tăng 6,8% so với tháng trước và tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2024.
Trong đó, vốn ngân sách cấp thành phố đạt 4.093 tỷ đồng, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 30,7% so với cùng kỳ; còn vốn ngân sách cấp xã đạt 5.386 tỷ đồng, tăng 9,7% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ
Tính chung 10 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 69,1 nghìn tỷ đồng, tương đương 66,1% kế hoạch năm và tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, vốn ngân sách cấp thành phố đạt 30,6 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 61,5% kế hoạch năm và tăng 49,2%, còn vốn ngân sách cấp xã đạt 38,5 nghìn tỷ đồng, tương ứng 70,2% kế hoạch và tăng 17%. Kết quả này cho thấy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội đang được đẩy mạnh, tạo động lực quan trọng cho phát triển hạ tầng và phục hồi tăng trưởng kinh tế địa phương.
Trong tháng 10, Hà Nội đã khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực hạ tầng giao thông, y tế, văn hóa và đô thị với tổng mức đầu tư hơn 68.000 tỷ đồng.
Cùng thời điểm, Hà Nội cũng khởi công dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng thuộc nhóm dự án đầu tư xây dựng Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm với tổng mức đầu tư 2.949 tỷ đồng. Các dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và diện mạo đô thị mới cho Thủ đô.
14:59, 31/10/2025
01:04, 31/10/2025
