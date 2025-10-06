Thứ Hai, 06/10/2025

Trang chủ Tài chính

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Chỉ cấp phép tối đa cho 5 doanh nghiệp thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa

Lan Nhi

06/10/2025, 08:55

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, mặc dù hy vọng có nhiều doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động thí điểm lập sàn giao dịch mã hóa nhưng chỉ cấp phép tối đa cho 5 doanh nghiệp…

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 vào chiều ngày 5/10
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 vào chiều ngày 5/10

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 vào chiều ngày 5/10, trả lời câu hỏi liên quan đến số lượng doanh nghiệp đăng ký tham gia thí điểm lập sàn giao dịch mã hóa, Thứ trưởng Bộ Tài Chính Nguyễn Đức Chi cho biết tính tới thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính chưa nhận được bất cứ đề nghị của doanh nghiệp nào về việc thực hiện thí điểm giao dịch tài sản mã hóa.

Mặc dù vậy, theo đại diện Bộ Tài chính, Bộ nắm thông tin rằng có một số doanh nghiệp đã chủ động đăng ký ngành nghề kinh doanh cho việc tham gia thị trường tài sản mã hóa.

Ở cấp kỹ thuật, một số doanh nghiệp cũng đã gặp gỡ, trao đổi với các đơn vị chức năng trong Bộ Tài chính liên quan đến vấn đề về công nghệ thông tin, năng lực của cán bộ, các yêu cầu về vốn và các quy trình nghiệp vụ để có đủ thông tin thực hiện một cách chính xác nhất, nhanh nhất.

Khi hoàn thiện đề án sẽ đề xuất với Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành xem xét, thẩm định, cấp phép triển khai thị trường giao dịch tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP.

Thông tin cụ thể, ông Nguyễn Đức Chi cho biết ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai. Trong đó, tập trung vào nội dung chính là xây dựng các nghị định chi tiết để thực hiện triển khai thí điểm thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã phân công đơn vị soạn thảo các nội dung liên quan đến các chính sách như chính sách thuế với giao dịch, phí, lệ phí tài sản mã hóa. Đồng thời, Bộ cũng tiến hành triển khai xây dựng các quy định liên quan kế toán của hoạt động này cho doanh nghiệp và đối tượng doanh nghiệp liên quan.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại cuộc họp báo
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại cuộc họp báo

"Mặc dù hy vọng có nhiều doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động tham gia thí điểm lập sàn giao dịch mã hóa nhưng tối đa cũng chỉ có 5 doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ".

“Đặc biệt, chúng tôi xây dựng quy trình phối hợp triển khai giữa Bộ Tài chính và một số bộ ngành có liên quan như Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam… để lấy ý kiến và hoàn thiện các quy trình triển khai cấp phép cũng như xem xét cấp phép cho các đơn vị”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nói.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Bộ Tài chính mong muốn khẩn trương triển khai để trong thời gian sớm nhất có doanh nghiệp đủ điều kiện được cấp phép và hoạt động trong lĩnh vực này trên thị trường Việt Nam trước thời điểm năm 2026. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào sự chuẩn bị của các doanh nghiệp.

“Tuy nhiên, việc này phụ thuộc vào chuẩn bị các điều kiện của các doanh nghiệp có đáp ứng được các yêu cầu hay không. Chính vì vậy, Bộ Tài chính mong rằng với sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính, chúng ta sẽ đẩy sớm được tiến độ này”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 9/9/2025, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Trong đó, quy định về triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; quản lý nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Theo quy định tại Nghị quyết, thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm.

"Chưa có doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tài sản mã hóa tại Việt Nam"

06:37, 04/10/2025

VnEconomy

Truy cứu trách nhiệm hình sự nếu tự ý giao dịch tài sản mã hoá ngoài hệ thống chính thức

08:16, 10/09/2025

Truy cứu trách nhiệm hình sự nếu tự ý giao dịch tài sản mã hoá ngoài hệ thống chính thức

Chính sách thuế đối với giao dịch tài sản mã hoá

23:17, 20/03/2025

Chính sách thuế đối với giao dịch tài sản mã hoá

Từ khóa:

Bộ Tài Chính cấp phép công nghệ thông tin giao dịch mã hóa Nghị quyết 05/2025/NQ-CP quy trình triển khai sàn giao dịch tài sản số tài chính tài sản mã hoá tài sản số Thí điểm thị trường tài sản mã hóa

Chủ đề:

Kinh tế Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2025

VnEconomy