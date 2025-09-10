Truy cứu trách nhiệm hình sự nếu tự ý giao dịch tài sản mã hoá ngoài hệ thống chính thức

Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành, đánh dấu việc thiết lập khung pháp lý đầu tiên cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Giai đoạn thí điểm kéo dài 5 năm với những điều kiện nghiêm ngặt về vốn, quản trị và công nghệ…

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Nghị quyết 5/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam trong thời hạn 5 năm. Nghị quyết có hiệu lực từ cùng ngày.

Nghị quyết quy định đối tượng tham gia thí điểm bao gồm tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, tổ chức phát hành, cùng các tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước tham gia đầu tư tài sản mã hóa và hoạt động trên thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam trong phạm vi quy định.

Tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa khi được Bộ Tài chính cấp phép có thể triển khai các hoạt động: tổ chức thị trường giao dịch, tự doanh, lưu ký và cung cấp nền tảng phát hành. Tất cả giao dịch tài sản mã hóa phải thực hiện qua các tổ chức hợp pháp này. (Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP)

Theo đó, nhà đầu tư trong nước đang có tài sản mã hóa cũng như nhà đầu tư nước ngoài được phép mở tài khoản tại tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép để lưu ký, mua, bán tài sản mã hóa tại Việt Nam. Sau 6 tháng kể từ khi đơn vị đầu tiên được cấp phép, mọi giao dịch ngoài hệ thống chính thức sẽ bị xử lý theo mức độ vi phạm, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự, Nghị quyết nêu rõ.

Về điều kiện chào bán, phát hành tài sản mã hóa, theo quy định, tổ chức phát hành tài sản mã hóa là doanh nghiệp Việt Nam, đăng ký hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết nêu rõ.

Theo quy định, tổ chức phát hành tài sản mã hóa phải là doanh nghiệp Việt Nam, hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp.

Đối với tài sản mã hóa thì phải được phát hành dựa trên tài sản cơ sở là tài sản thực, ngoại trừ chứng khoán và tiền pháp định. Ngoài ra, tài sản mã hóa chỉ được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài và giao dịch giữa các nhà đầu tư nước ngoài thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được Bộ Tài chính cấp phép.

Nghị quyết cũng nêu rõ, trước khi phát hành, tổ chức phát hành tài sản mã hóa phải công bố bản cáo bạch và tài liệu liên quan tối thiểu 15 ngày trên trang thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa và trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành.

Để được Bộ Tài chính cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, doanh nghiệp phải đáp ứng bảy điều kiện sau:

Thứ nhất, yêu cầu là doanh nghiệp Việt Nam, có đăng ký kinh doanh ngành, nghề hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần tại Việt Nam.

Thứ hai, vốn điều lệ góp bằng đồng Việt Nam, tối thiểu 10.000 tỷ đồng.

Thứ ba, cơ cấu cổ đông và thành viên góp vốn phải bảo đảm: (i) ít nhất 65% vốn điều lệ do các cổ đông trong nước nắm giữ, trong đó tối thiểu 35% thuộc về ít nhất 2 tổ chức tài chính hoặc công nghệ; (ii) các tổ chức góp vốn phải có pháp nhân hợp pháp, kinh doanh có lãi 2 năm liên tiếp, báo cáo tài chính được kiểm toán chấp thuận toàn phần; (iii) không góp vốn vào nhiều hơn một đơn vị cùng lĩnh vực; (iv) tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá 49%vốn điều lệ của tổ chức cung cấp.

Thứ tư, doanh nghiệp phải có trụ sở, cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Thứ năm, đội ngũ nhân sự phải đạt chuẩn (i) tổng giám đốc có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong tài chính – ngân hàng – chứng khoán; (ii) giám đốc công nghệ có ít nhẩt 5 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận công nghệ thông tin của các tổ chức trên hoặc động trong lĩnh vực công nghệ và (iii) có tối thiểu 10 nhân sự công nghệ có chứng chỉ an toàn thông tin và 10 nhân sự có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Thứ sáu, có đầy đủ quy trình nghiệp vụ.

Thứ bảy, Hệ thống công nghệ thông tin phải đáp ứng tiêu chuẩn cấp độ 4 an toàn hệ thống công nghệ thông tin theo quy định trước khi đưa vào vận hành, khai thác.

Nghị quyết nhấn mạnh, việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa sẽ được triển khai trên nguyên tắc thận trọng, kiểm soát chặt chẽ, có lộ trình phù hợp với thực tiễn, bảo đảm an toàn, minh bạch và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên tham gia.

Đồng thời, Các tổ chức, cá nhân hoạt động trên thị trường phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và kịp thời của thông tin công bố; tuân thủ quy định về phát hành, giao dịch, thông tin nội bộ và mục đích sử dụng tài sản mã hóa. Chỉ những đơn vị được Bộ Tài chính cấp phép mới được phép cung cấp dịch vụ, quảng cáo và tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa.