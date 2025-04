Thứ trưởng Bộ Tài chính: Tăng trưởng kinh tế các quý tiếp theo vẫn ở mức cao

Thông tin tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2025, diễn ra chiều ngày 6/4 về tình hình tăng trưởng kinh tế quý đầu năm và kỳ vọng tăng trưởng trong các quý tiếp theo của năm 2025, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho biết tăng trưởng quý 1/2025 đạt 6,93%, là mức tăng trưởng quý 1 cao nhất trong giai đoạn 2020-2025 và khá đồng đều trong cả 3 khu vực: nông nghiệp, công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ.

Đặc điểm trong quý 1/2025, chúng ta tiếp tục duy trì được tăng trưởng của công nghiệp chế biến, chế tạo và khá sát với kịch bản đã đề ra. Mức 6,93% này cao hơn mức Hội nghị Trung ương 10 quyết định ban đầu và thấp hơn so với kịch bản sau khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Kết luận 123-KL/TW (mục tiêu cả nước đạt tăng trưởng năm 2025 trên 8%).

“Từ khi Ban Chấp hành Trung ương ban hành Kết luận 123 đến nay, chúng ta không có nhiều thời gian và ngay trong quý 1/2025 có rất nhiều ngày nghỉ, nhưng chúng ta đã đạt được kết quả 6,93%, gần sát với kịch bản tăng trưởng. Đây là kết quả rất tích cực, đáng khích lệ, ghi nhận sự đồng hành của các cấp chính quyền, người dân, doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị”, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung khẳng định.

Mặc dù gặp khó khăn ngay từ ngày đầu tháng 4/2025, song Thứ trưởng Đỗ Thành Trung cho biết tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2025 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương vào sáng ngày 6/4/2025, Thủ tướng Chính phủ vẫn tiếp tục yêu cầu và quyết tâm không thay đổi mục tiêu tăng trưởng của năm 2025, cố gắng phấn đấu đạt từ 8% trở lên. Đó là mệnh lệnh của người đứng đầu Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cung cấp một số thông tin về tình hình kinh tế quý 1 và triển vọng những quý tiếp theo tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2025.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã xây dựng kịch bản tăng trưởng tiếp theo cho từng ngành, từng lĩnh vực, phân bổ cho các địa phương và cho các khu vực. “Chúng tôi xây dựng quý 2 đạt mục tiêu tăng trưởng khoảng 8,3%, lần lượt quý 3, quý 4 là 8,3% và 8,4%. Kịch bản này tăng cao hơn kịch bản ban đầu sau khi có Kết luận 123-KL/TW khoảng 0,27%. Kịch bản này rất thách thức nhưng có lý do để chúng ta có thể đạt được”, Thứ trưởng Bộ Tài chính nhận định.

Cụ thể, đó là công nghiệp chế biến chế tạo, ngay từ quý 1/2025 đã tăng trưởng 9,28%. Với kịch bản quý 2, công nghiệp chế biến chế tạo tăng khoảng 10,1%. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng có nhiều giải pháp để khắc phục các chỉ tiêu đóng góp vào tăng trưởng chưa đạt yêu cầu như công nghiệp khai khoáng, sản xuất điện, khí đốt…

Cùng với đó, thực hiện các giải pháp để thúc đẩy dư địa hiện nay, đóng góp cho tăng trưởng như giải ngân vốn đầu tư công, tập trung thêm nữa vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Đây là khu vực trong quý 1/2025 đã mang lại đóng góp nhiều cho tăng trưởng. Trong quý 1/2025, Việt Nam đã đón hơn 6 triệu lượt khách. Đây là dư địa, khu vực tiềm năng góp phần tăng trưởng.

“Kết quả quý 1 tuy chưa đạt được mục tiêu tăng trưởng cao, nhưng có cơ sở để tiếp tục phấn đấu hơn 8% nên lấy mốc 8% để làm mục tiêu xây dựng các kịch bản tương tự, coi đó là kịch bản cơ sở. Chắc chắn Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ phấn đấu đạt và vượt và phấn đấu cao hơn mức đề ra”, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung tin tưởng.

Liên quan đến tình hình thu hút đầu tư nước ngoài, cũng như khả năng thu hút đầu tư của cả năm, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung cho biết thu hút đầu tư nước ngoài trong quý 1 rất tích cực. Vốn đầu tư mới và điều chỉnh vốn, góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài trong quý 1 đã đạt gần 11 tỷ USD, tăng xấp xỉ 35% so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, vốn thực hiện đã đạt 5,16 tỷ USD, gấp 5,1 lần cùng kỳ, vốn FDI thực hiện riêng để đầu tư khoảng 4,96 tỷ USD, tăng 72% so với cùng kỳ, chủ yếu tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm khoảng gần 62% tổng vốn đăng ký và tăng 26% so với cùng kỳ).

Nhận định các quý tiếp theo và cả năm, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết có một số yếu tố rất lớn.

Thứ nhất, các tổ chức quốc tế và các định chế ngân hàng, tài chính đều đánh giá khả năng gia tăng xác suất suy giảm kinh tế toàn cầu và có thể dẫn đến suy thoái kinh tế. Theo đó, rất nhiều tổ chức đều hạ mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu, điều này chắc chắn có ảnh hưởng đến Việt Nam.

Thứ hai, chính sách thuế của Hoa Kỳ áp dụng không chỉ cho Việt Nam, mà cho tất cả các quốc gia. Đây cũng là yếu tổ ảnh hưởng lớn nhất đến tâm lý, môi trường kinh doanh cũng như triển vọng đầu tư kinh doanh.

Thứ ba, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng nhất định.

Mặc dù khó khăn, song Bộ Tài chính đang thực hiện rất nhiều giải pháp; trong đó làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư lớn để xúc tiến thực hiện, cụ thể hóa các dự án lớn về đầu tư nước ngoài. Mục tiêu năm 2025 vẫn là tăng 38-40 tỷ USD, vốn thực hiện vẫn đặt mục tiêu 27-28 tỷ USD.

Liên quan đến vấn đề tiền số, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung cho biết Bộ Tài chính được giao trách nhiệm hoàn thiện khung khổ pháp lý để xử lý các loại tài sản mã hóa, tiền mã hóa… Bộ Tài chính phối hợp với các bộ liên quan nghiên cứu thực trạng, kinh nghiệm quốc tế trong quản lý. Theo đó, Bộ Tài chính cũng kiến nghị với Chính phủ thừa nhận sự tồn tại, tiềm năng của tài sản số, đây là quan điểm rất quan trọng.

Ngay trong tháng 3/2025, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản mã hóa. Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành triển khai thực hiện việc này với quan điểm, nguyên tắc là triển khai thận trọng, có lộ trình, phù hợp thực tiễn, bảo đảm an toàn, minh bạch, hiệu quả; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức tham gia thị trường mã hóa.

“Việc triển khai này sẽ thực hiện thí điểm trên thị trường giao dịch và phát hành tài sản mã hóa, hứa hẹn sẽ mở ra một kênh huy động vốn mới cho doanh nghiệp bên cạnh tài sản tài chính truyền thống”, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung nhận định; đồng thời, Thứ trưởng nhấn mạnh: Việc này cần tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của các quốc gia mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia trên thị trường tài sản mã hóa là công dân.

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung thông tin thêm, trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã có các văn bản như dự thảo Nghị quyết của Chính phủ để gửi lấy ý kiến các bộ, ngành và sẽ hoàn thiện, lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Hiện nay, Bộ Tài chính đang tổng hợp, tiếp thu, giải trình những ý kiến để hoàn thiện dự thảo kế tiếp trước khi báo cáo Chính phủ.