Tái hiện hành trình 80 năm đóng góp của ngành khoa học và công nghệ, bưu chính, viễn thông

Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mở cửa từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) ở Đông Anh.

Triển lãm do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Thông qua hình thức trình bày hiện đại, kết hợp dữ liệu, hình ảnh, hiện vật và công nghệ, Triển lãm khẳng định và tôn vinh lịch sử vẻ vang, tinh thần phụng sự, đổi mới không ngừng và khát vọng tương lai của ngành khoa học công nghệ Việt Nam.

Đây cũng là dịp để truyền cảm hứng tới thế hệ trẻ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào trí tuệ Việt Nam, và thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội.

Triển lãm được tổ chức theo cấu trúc theo dòng chảy lịch sử, tái hiện hành trình 80 năm phát triển của đất nước qua lăng kính khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với 1 khu trung tâm và 5 phân khu nội dung, tương ứng với 05 giai đoạn lịch sử:

Phân khu trung tâm là khu vực dẫn nhập và tạo nhận diện tổng thể cho toàn bộ không gian triển lãm. Đây là nơi giới thiệu chủ đề, tư tưởng định hướng và cấu trúc nội dung của toàn triển lãm, góp phần gắn kết các phân khu trưng bày theo mạch thời gian xuyên suốt, bảo đảm tính hệ thống và hiệu quả dẫn dắt trải nghiệm của khách tham quan.

5 Phân khu theo dòng thời gian được thiết kế theo hướng không gian mở, tích hợp trưng bày đa dạng gồm: Sách, poster, mô hình, hiện vật và sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu, gắn với thiết bị trình chiếu, tra cứu, và dữ liệu số hóa. Việc giới thiệu, trưng bày poster và sách được lồng ghép trong từng phân khu theo mạch nội dung lịch sử.

Phân khu 1 là Giai đoạn Kháng chiến và kiến quốc (1945-1954). Phân khu này tái hiện vai trò của khoa học kỹ thuật, bưu điện và thông tin liên lạc trong sự nghiệp kháng chiến giành độc lập dân tộc, thể hiện tinh thần phụng sự Tổ quốc và sáng tạo trong điều kiện kháng chiến gian khổ, nhằm khơi gợi niềm tự hào dân tộc, lan tỏa các giá trị lịch sử đến thế hệ trẻ, góp phần tôn vinh những đóng góp thầm lặng nhưng thiết yếu của lực lượng khoa học kỹ thuật về quốc phòng, nông nghiệp, thông tin liên lạc và y tế trong đấu tranh giành độc lập.

Tại phân khu này sẽ giới thiệu một số hoạt động kỹ thuật phục vụ kháng chiến như sáng kiến chế tạo công cụ, vật tư kỹ thuật, công tác quân y, thông tin liên lạc; hệ thống bưu điện kháng chiến bao gồm các trạm truyền tin quân sự và dân sự; tư liệu hình ảnh, hiện vật về những người làm công tác kỹ thuật và thông tin liên lạc trong thời kỳ đầu của cách mạng. Bên cạnh đó, khu vực trưng bày cũng lựa chọn một số đầu sách lịch sử, bản sao tư liệu kháng chiến và hiện vật tiêu biểu được lưu giữ từ thời kỳ này để giúp người xem hình dung rõ hơn về vai trò của khoa học kỹ thuật trong công cuộc đấu tranh giành độc lập.

Phân khu 2 là Giai đoạn Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954-1975). Phân khu này khẳng định vai trò của ngành khoa học công nghệ, Bưu điện trong sự nghiệp xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đồng thời chi viện hiệu quả cho chiến trường miền Nam. Giai đoạn này đặt nền móng cho hệ thống khoa học kỹ thuật hiện đại đầu tiên của Việt Nam, với sự ra đời của nhiều viện nghiên cứu đầu ngành như Toán học, Vật lý, Hóa học, Kỹ thuật quân sự…

Phân khu 3 là Giai đoạn Tiền Đổi mới (1975-1986): Phân khu này nhằm ghi nhận những nỗ lực của ngành KH&CN, Bưu chính, Viễn thông trong giai đoạn đất nước đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế, hậu quả chiến tranh và bối cảnh quốc tế phức tạp. Đây là thời kỳ vừa duy trì hoạt động nghiên cứu ứng dụng thiết yếu cho sản xuất và đời sống, vừa đặt nền móng cho cải cách và đổi mới thể chế KH&CN sau này.

Giai đoạn này trưng bày các thành tựu khoa học và công nghệ trong bối cảnh phục hồi sau chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước cùng sự phát triển hạ tầng viễn thông, bưu chính như tổng đài cơ khí, thư tín quốc tế và phổ cập bưu chính.

Phân khu 4 là Giai đoạn Đổi mới và Hội nhập (1986-2025). Phân khu này nhằm nhấn mạnh vai trò then chốt, toàn diện của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quá trình phát triển đất nước giai đoạn đổi mới, công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Giai đoạn này chứng kiến sự thay đổi sâu sắc về thể chế chính sách khoa học công nghệ, Thông tin và Truyền thông (Bưu chính, Viễn thông), sự hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo quốc gia và bước tiến mạnh mẽ trong xây dựng Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số. Phân khu góp phần truyền tải thông điệp phát triển đất nước dựa trên bộ ba trụ cột khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số khẳng định vị thế đất nước Việt Nam chủ động nắm bắt cơ hội của các cuộc cách mạng công nghiệp và công nghệ toàn cầu.

Sản phẩm được giới thiệu, trưng bày bao gồm sản phẩm từ các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia (siêu máy tính, công nghệ 5G, vệ tinh quốc gia…), nông nghiệp, y dược (vắc-xin); các thành tựu có đóng góp nổi bật thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số; các doanh nghiệp kỳ lân công nghệ Việt Nam; các doanh nghiệp “Make in Vietnam” tiêu biểu.

Phân khu 5 là Kỷ nguyên mới (từ 2025 trở đi). Phân khu này hướng tới truyền tải tầm nhìn chiến lược về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam trong giai đoạn 2025-2045.

Đây là giai đoạn thực hiện các chủ trương, đường lối mới được xác định trong Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế, hình thành các năng lực mới mang tính nền tảng, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia và chủ động thích ứng với những biến động toàn cầu. Bên cạnh đó, thông qua trình diễn các công nghệ tiên phong với tính tương tác cao, phân khu này khơi dậy cảm hứng sáng tạo và tinh thần kiến tạo tương lai, đặc biệt với giới trẻ, lực lượng trí thức và cộng đồng doanh nghiệp.

Sự kiện được kỳ vọng mang đến cho công chúng cái nhìn toàn diện về hành trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đồng thời khơi dậy niềm tự hào cũng như khát vọng tiếp tục đổi mới trong thời đại số.