Thủ tục khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế mới nhất
Nhật Dương
18/08/2025, 09:32
Theo yêu cầu của Bộ Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan Bảo hiểm xã hội không được quy định thêm thủ tục khám chữa bệnh ngoài các thủ tục quy định...
Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn mới về thủ
tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với trình tự thực hiện qua 2 bước.
Trong đó, ở bước 1, người tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh
phải xuất trình thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, giấy tờ chứng minh nhân thân và
các giấy tờ liên quan theo quy định cho cơ sở khám chữa bệnh.
Tại bước 2, cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận người bệnh vào cơ sở
để chẩn đoán và điều trị.
Về thành phần hồ sơ, Bộ Y tế cũng hướng
dẫn phân loại đối với các trường hợp cụ thể.
Trường hợp 1, người tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh
phải xuất trình thông tin về thẻ bảo hiểm y tế theo một trong các hình thức sau
đây: Căn cước hoặc căn cước công dân hoặc tài khoản
định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 đã tích hợp thông tin về thẻ bảo hiểm y tế. Thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử hoặc bản giấy.
Đối với đối tượng tham gia bảo hiểm y tế quy định tại các điểm a,
b, c và d khoản 3 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế chưa có thông tin về thẻ tra
cứu được trên hệ thống công nghệ thông tin, thì phải xuất trình thẻ bản giấy.
Trường hợp sử dụng thẻ chưa có ảnh hoặc mã số, thì phải xuất trình
thêm một trong các giấy tờ chứng minh thân nhân như: Căn cước, căn cước công
dân, giấy chứng nhận căn cước, hộ chiếu, liên kết với tài khoản định danh điện
tử (VNeID) mức độ 2, hoặc ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số, hoặc giấy tờ
chứng minh nhân thân khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác
nhận của công an cấp xã.
Trường hợp 2, đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ xuất trình thẻ bản
giấy hoặc bản điện tử, hoặc mã số bảo hiểm y tế. Trường hợp chưa được cấp thẻ,
thì xuất trình giấy chứng sinh bản gốc hoặc bản chụp.
Đối với trẻ vừa sinh, cha hoặc mẹ hoặc thân nhân của trẻ ký xác
nhận trên hồ sơ bệnh án, hoặc người đại diện cơ sở khám chữa bệnh xác
nhận trên hồ sơ bệnh án trong trường hợp trẻ không có cha, mẹ hoặc thân nhân.
Trường hợp 3, người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian chờ
cấp hoặc thay đổi thông tin về thẻ, khi đến khám chữa bệnh phải xuất trình giấy
tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp, cấp lại và đổi thẻ, thông tin về thẻ do
cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan Bảo hiểm xã hội ủy
quyền tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ cấp và một loại giấy tờ chứng minh
về nhân thân của người đó.
Trường hợp 4, người đã hiến bộ phận cơ thể người phải xuất
trình thông tin về thẻ bảo hiểm y tế theo trường hợp 1 hoặc trường hợp 3 tại
thủ tục này.
Trường hợp chưa có thẻ, thì phải xuất trình giấy ra viện do cơ sở
khám chữa bệnh nơi lấy bộ phận cơ thể người cấp cho người đã hiến bộ phận cơ
thể người, và một trong các giấy tờ chứng minh nhân thân của người đó.
Trường hợp chưa có thẻ nhưng phải điều trị ngay sau khi hiến, cơ
sở khám chữa bệnh và người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh xác nhận vào hồ
sơ bệnh án.
Trường hợp 5, trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế
phải xuất trình các giấy tờ theo trường hợp 1 hoặc trường hợp 2 hoặc trường hợp
3 tại thủ tục này trước khi kết thúc đợt điều trị.
Trường hợp 6, trường hợp người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế bản
điện tử khi đi khám chữa bệnh, mà không xuất trình được do liên kết với tài
khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, hoặc ứng dụng VssID bị lỗi, hoặc do
lỗi kết nối internet được thực hiện như sau:
Người bệnh cung cấp thông tin mã số thẻ để cơ sở khám chữa bệnh
thực hiện tra cứu thông tin trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Bảo hiểm xã hội
Việt Nam. Trường hợp cổng này không tra cứu được, thì cơ sở ghi nhận thông tin
mã số thẻ, tiếp nhận người bệnh để khám chữa bệnh.
Cơ sở phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện tra cứu lại
thông tin thẻ của người bệnh để xác định phạm vi, quyền lợi, chế độ hưởng bảo
hiểm y tế.
Trường hợp tại thời điểm người bệnh kết thúc lượt khám chữa bệnh,
ra viện mà hệ thống dữ liệu quản lý thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử vẫn bị lỗi,
không trích xuất được thông tin, và cơ quan Bảo hiểm xã hội chưa xác minh, làm
rõ được, thì cơ sở có trách nhiệm gửi toàn bộ hồ sơ khám chữa bệnh, thông tin
liên hệ của người bệnh, kèm ảnh màn hình tra cứu cho cơ quan Bảo hiểm xã hội để
tiếp tục xác minh thông tin khi hệ thống được khôi phục và giám định, thanh
toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.
Trường hợp 7, người đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu
tại cơ sở cấp chuyên sâu và cấp cơ bản không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban
đầu do thay đổi nơi tạm trú, nơi lưu trú, thì được khám chữa bệnh tại cơ sở cấp
cơ bản phù hợp với nơi tạm trú, phải xuất trình các giấy tờ theo một trong
những trường hợp 1, 2, 3, 4 tại thủ tục này.
Ngoài ra, là một trong các giấy tờ sau: Văn bản cử đi công tác; thẻ
học sinh, sinh viên, học viên; văn bản về việc nghỉ phép có xác nhận của cơ
quan, đơn vị quản lý người tham gia bảo hiểm y tế; văn bản cử hoặc phân công
nhiệm vụ làm việc lưu động của cơ quan, đơn vị quản lý người tham gia; giấy tờ
thể hiện quan hệ thành viên gia đình theo pháp luật về hôn nhân và gia đình và
thông tin về lưu trú đã cập nhật trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên
ứng dụng VNeID.
Trường hợp 8, người bệnh trong trường hợp được cơ sở khám chữa bệnh
hẹn khám lại, cơ sở ghi nội dung, lịch hẹn khám lại trong phiếu hẹn khám lại
(bản giấy hoặc bản điện tử), hoặc ghi trong đơn thuốc, giấy ra viện. Mỗi phiếu hẹn khám lại chỉ sử
dụng 1 lần.
Trường hợp 9, người bệnh trong trường hợp chuyển cơ sở khám
chữa bệnh, trong đó trường hợp chuyển cơ sở theo yêu cầu chuyên
môn, thì cơ sở nơi chuyển người bệnh phải có phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh bằng
bản giấy hoặc bản điện tử. Phiếu này có giá trị
sử dụng trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký.
Người tham gia bảo hiểm y tế mắc các bệnh, nhóm bệnh và các trường
hợp quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 01/2025/TT-BYT, được
sử dụng phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh có giá trị sử dụng trong 1 năm
kể từ ngày ký.
Về phí, lệ phí, thực hiện theo quy
định của Bộ trưởng Bộ Y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Bộ này và các
Bộ khác về giá cụ thể dịch vụ khám chữa bệnh thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm y tế
thanh toán, giá cụ thể dịch vụ khám chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán,
giá cụ thể dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm y tế
thanh toán mà không phải là dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu cơ quan nhà nước
có thẩm quyền quy định.
Đồng thời, theo giá dịch vụ khám
chữa bệnh của cơ sở thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán được cấp có
thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
Bộ Y tế yêu cầu trường hợp cơ sở
khám chữa bệnh, cơ quan Bảo hiểm xã hội cần sao chụp thẻ bảo hiểm y tế, các giấy
tờ liên quan đến khám chữa bệnh của người bệnh để phục vụ cho công tác quản lý,
thì phải tự sao chụp sau khi có ý kiến đồng ý của người bệnh hoặc người giám hộ,
không được yêu cầu người bệnh sao chụp hoặc chi trả cho khoản chi phí này.
