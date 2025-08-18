Thủ tục khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế mới nhất

Theo yêu cầu của Bộ Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan Bảo hiểm xã hội không được quy định thêm thủ tục khám chữa bệnh ngoài các thủ tục quy định...

Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn mới về thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với trình tự thực hiện qua 2 bước.

Trong đó, ở bước 1, người tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh phải xuất trình thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, giấy tờ chứng minh nhân thân và các giấy tờ liên quan theo quy định cho cơ sở khám chữa bệnh.

Tại bước 2, cơ sở khám chữa bệnh tiếp nhận người bệnh vào cơ sở để chẩn đoán và điều trị.

Về thành phần hồ sơ, Bộ Y tế cũng hướng dẫn phân loại đối với các trường hợp cụ thể.

Trường hợp 1, người tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh phải xuất trình thông tin về thẻ bảo hiểm y tế theo một trong các hình thức sau đây: Căn cước hoặc căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 đã tích hợp thông tin về thẻ bảo hiểm y tế. Thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử hoặc bản giấy.

Đối với đối tượng tham gia bảo hiểm y tế quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 3 Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế chưa có thông tin về thẻ tra cứu được trên hệ thống công nghệ thông tin, thì phải xuất trình thẻ bản giấy.

Trường hợp sử dụng thẻ chưa có ảnh hoặc mã số, thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ chứng minh thân nhân như: Căn cước, căn cước công dân, giấy chứng nhận căn cước, hộ chiếu, liên kết với tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, hoặc ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số, hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã.

Trường hợp 2, đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ xuất trình thẻ bản giấy hoặc bản điện tử, hoặc mã số bảo hiểm y tế. Trường hợp chưa được cấp thẻ, thì xuất trình giấy chứng sinh bản gốc hoặc bản chụp.

Đối với trẻ vừa sinh, cha hoặc mẹ hoặc thân nhân của trẻ ký xác nhận trên hồ sơ bệnh án, hoặc người đại diện cơ sở khám chữa bệnh xác nhận trên hồ sơ bệnh án trong trường hợp trẻ không có cha, mẹ hoặc thân nhân.

Trường hợp 3, người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian chờ cấp hoặc thay đổi thông tin về thẻ, khi đến khám chữa bệnh phải xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp, cấp lại và đổi thẻ, thông tin về thẻ do cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan Bảo hiểm xã hội ủy quyền tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ cấp và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó.

Trường hợp 4, người đã hiến bộ phận cơ thể người phải xuất trình thông tin về thẻ bảo hiểm y tế theo trường hợp 1 hoặc trường hợp 3 tại thủ tục này.

Trường hợp chưa có thẻ, thì phải xuất trình giấy ra viện do cơ sở khám chữa bệnh nơi lấy bộ phận cơ thể người cấp cho người đã hiến bộ phận cơ thể người, và một trong các giấy tờ chứng minh nhân thân của người đó.

Trường hợp chưa có thẻ nhưng phải điều trị ngay sau khi hiến, cơ sở khám chữa bệnh và người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh xác nhận vào hồ sơ bệnh án.

Người dân đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đại học Y dược TP. HCM. Ảnh: Phương Thảo.

Trường hợp 5, trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế phải xuất trình các giấy tờ theo trường hợp 1 hoặc trường hợp 2 hoặc trường hợp 3 tại thủ tục này trước khi kết thúc đợt điều trị.

Trường hợp 6, trường hợp người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử khi đi khám chữa bệnh, mà không xuất trình được do liên kết với tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, hoặc ứng dụng VssID bị lỗi, hoặc do lỗi kết nối internet được thực hiện như sau:

Người bệnh cung cấp thông tin mã số thẻ để cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tra cứu thông tin trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trường hợp cổng này không tra cứu được, thì cơ sở ghi nhận thông tin mã số thẻ, tiếp nhận người bệnh để khám chữa bệnh.

Cơ sở phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện tra cứu lại thông tin thẻ của người bệnh để xác định phạm vi, quyền lợi, chế độ hưởng bảo hiểm y tế.

Trường hợp tại thời điểm người bệnh kết thúc lượt khám chữa bệnh, ra viện mà hệ thống dữ liệu quản lý thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử vẫn bị lỗi, không trích xuất được thông tin, và cơ quan Bảo hiểm xã hội chưa xác minh, làm rõ được, thì cơ sở có trách nhiệm gửi toàn bộ hồ sơ khám chữa bệnh, thông tin liên hệ của người bệnh, kèm ảnh màn hình tra cứu cho cơ quan Bảo hiểm xã hội để tiếp tục xác minh thông tin khi hệ thống được khôi phục và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: Duy Nguyễn.

Trường hợp 7, người đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở cấp chuyên sâu và cấp cơ bản không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu do thay đổi nơi tạm trú, nơi lưu trú, thì được khám chữa bệnh tại cơ sở cấp cơ bản phù hợp với nơi tạm trú, phải xuất trình các giấy tờ theo một trong những trường hợp 1, 2, 3, 4 tại thủ tục này.

Ngoài ra, là một trong các giấy tờ sau: Văn bản cử đi công tác; thẻ học sinh, sinh viên, học viên; văn bản về việc nghỉ phép có xác nhận của cơ quan, đơn vị quản lý người tham gia bảo hiểm y tế; văn bản cử hoặc phân công nhiệm vụ làm việc lưu động của cơ quan, đơn vị quản lý người tham gia; giấy tờ thể hiện quan hệ thành viên gia đình theo pháp luật về hôn nhân và gia đình và thông tin về lưu trú đã cập nhật trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID.

Trường hợp 8, người bệnh trong trường hợp được cơ sở khám chữa bệnh hẹn khám lại, cơ sở ghi nội dung, lịch hẹn khám lại trong phiếu hẹn khám lại (bản giấy hoặc bản điện tử), hoặc ghi trong đơn thuốc, giấy ra viện. Mỗi phiếu hẹn khám lại chỉ sử dụng 1 lần.

Trường hợp 9, người bệnh trong trường hợp chuyển cơ sở khám chữa bệnh, trong đó trường hợp chuyển cơ sở theo yêu cầu chuyên môn, thì cơ sở nơi chuyển người bệnh phải có phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh bằng bản giấy hoặc bản điện tử. Phiếu này có giá trị sử dụng trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày ký.

Người tham gia bảo hiểm y tế mắc các bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 01/2025/TT-BYT, được sử dụng phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh có giá trị sử dụng trong 1 năm kể từ ngày ký.