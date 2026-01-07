Người hưởng trợ cấp hưu trí được tăng mức hưởng bảo hiểm y tế lên 100%

Giá vàng trong nước và thế giới
Từ ngày 1/1/2026, người tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình cận nghèo, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế...
Bộ Y tế ngày 6/1 đã có văn bản hỏa tốc gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Bộ Tài chính; các Sở Y tế; và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn quốc về việc thực hiện chuyển đổi mã quyền lợi đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 261/2025/QH15.
Bộ Y tế cho biết, ngày 11/12/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 261/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 261/2025/QH15 quy định: “Người tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình cận nghèo, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế”.
Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương thực hiện chuyển đổi mã quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế thuộc các đối tượng nói trên.
Cụ thể, người tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình cận nghèo (có mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là mã CN) từ mã quyền lợi số 3 (mức hưởng 95%), sang mã quyền lợi số 2 (mức hưởng 100%) từ ngày 1/1/2026.
Người tham gia bảo hiểm y tế là người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (có mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là mã LH) từ mã quyền lợi số 4 (mức hưởng 80%), sang mã quyền lợi số 2 (mức hưởng 100%) từ ngày 1/1/2026.
Bộ Y tế đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn quốc triển khai thực hiện tra cứu thông tin thẻ, và bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế theo đúng quy định.
Trường hợp cần thiết hoặc có vướng mắc cần trao đổi liên hệ ngay với giám định viên, và cơ quan Bảo hiểm xã hội để thống nhất thực hiện, bảo đảm kịp thời quyền lợi của người bệnh bảo hiểm y tế.
Đối với các Sở Y tế, cần tổ chức triển khai và đôn đốc việc thực hiện quy định trên tại địa phương.
Mức tăng thu nhập trong quý cuối năm 2025 cao hơn so với mức tăng ở quý trước phù hợp với đặc thù những tháng cuối năm, khi nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó tạo điều kiện gia tăng việc làm và thu nhập của người lao động…
Cơ quan Bảo hiểm xã hội ước tính sẽ có hơn 3,5 triệu người hưởng được nhận liền 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2 và tháng 3/2026 ngay trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giúp người thụ hưởng vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc...
Về việc hỗ trợ cho người dân chuyển đổi xe xăng sang xe sử dụng nguyên liệu sạch, Sở Xây dựng cho biết đã lấy ý kiến để xây dựng cơ chế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi chuyển đổi, hay đầu tư trạm sạc, tủ đổi pin cho xe máy. Dự kiến các giải pháp sẽ được đưa ra trong quý I/2026.
Trong các ngày 5-6/1, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử đối với 55 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế.
Ngày 6/1, Tòa án quân sự Quân khu 5 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “Pháo”, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) và 8 bị cáo khác trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn giai đoạn 2, liên quan Sân bay Nha Trang cũ (tỉnh Khánh Hoà).
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: