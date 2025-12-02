Thứ Ba, 02/12/2025

6 thông tư hướng dẫn Luật Công nghiệp công nghệ số được ban hành trong tháng 11

Bạch Dương

02/12/2025, 10:42

Chỉ trong tháng 11/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành 6 thông tư nhằm hướng dẫn Luật Công nghiệp công nghệ số...

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương chủ trì họp báo của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 1/12.
Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương chủ trì họp báo của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 1/12.

Tại họp báo của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 1/12/2025, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng, Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin, thông tin một số tiêu chí và ưu đãi đáng chú ý. 

MỞ CƠ CHẾ NHẬP KHẨU MỘT SỐ HÀNG HOÁ CÔNG NGHỆ BỊ "CẤM" ĐỂ DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC ĐƯỢC GIA CÔNG NỘI ĐỊA

Thông tư 26/2025/TT-BKHCN quy định về nhập khẩu và gia công hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.

Ông Tuấn cho biết việc ban hành Thông tư 26 cho phép nhập khẩu một số hàng hóa thuộc danh mục cấm để phục vụ 3 mục đích: đặc dụng, nghiên cứu khoa học và mở ra cơ chế để doanh nghiệp trong nước được gia công hàng hóa công nghệ thông tin đã qua sử dụng (thuộc danh mục cấm nhập khẩu) cho thương nhân nước ngoài, với điều kiện sản phẩm đó chỉ tiêu thụ ở nước ngoài, không lưu thông tại Việt Nam.

Với nhóm hàng nhập khẩu phục vụ mục đích đặc dụng, Thông tư quy định 6 trường hợp được phép nhập khẩu, gồm.

Thứ nhất, di chuyển phương tiện sản xuất trong cùng một tổ chức.

Thứ hai, sử dụng làm thiết bị điều khiển, vận hành, kiểm tra hoạt động của hệ thống hoặc dây chuyền sản xuất.

Thứ ba, phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất phần mềm, gia công quy trình kinh doanh, xử lý dữ liệu cho đối tác nước ngoài.

Thứ tư, là sản phẩm công nghệ thông tin chuyên dùng; tái nhập sản phẩm công nghệ thông tin đã hết hạn bảo hành gửi ra nước ngoài để sửa chữa.

Thứ năm, sản phẩm, linh kiện đã được tân trang để thay thế, sửa chữa trong nước khi loại tương đương không còn được sản xuất.

MỞ RỘNG TUỔI THỌ MÁY MÓC ĐÃ QUA SỬ DỤNG ĐƯỢC NHẬP KHẨU 

Thông tư thứ hai được ban hành trong tháng 11 là Thông tư 30/2025/TT-BKHCN quy định tiêu chí nhập khẩu đối với dây chuyên công nghệ, thiết bị, máy móc, công cụ đã qua sử dụng cho hai trường hợp: Một là, phục vụ trực tiếp dự án sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm chip bán dẫn; hai là, hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số

Hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ đang áp dụng Quyết định 18/2019/QĐ-TTg về nhập khẩu dây chuyền, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, nhưng văn bản này chủ yếu điều chỉnh đối với dự án sản xuất nói chung.

Theo hướng dẫn của Luật Công nghiệp công nghệ số, Thông tư 30 bổ sung thêm hai trường hợp đặc thù: sản xuất bán dẫn và đào tạo – nghiên cứu công nghệ số.

Về tiêu chí kỹ thuật, Thông tư 30 giữ nguyên yêu cầu đang áp dụng tại Thông tư 18/2019 đối với dây chuyền phục vụ sản xuất, gồm: hiệu suất còn lại tối thiểu 85% so với thiết kế; mức tiêu hao vật liệu, nguyên liệu không vượt quá 15% so với thiết kế.

Riêng đối với hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển sản phẩm – dịch vụ công nghệ số, Thông tư không áp dụng các tiêu chí kỹ thuật nêu trên để tạo điều kiện linh hoạt cho các đơn vị nghiên cứu.

Ngoài ra, quy định về tuổi thiết bị (thời gian tính theo năm được xác định từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu của máy móc, thiết bị, công cụ đã qua sử dụng) cũng được điều chỉnh. Nếu tiêu chí chung theo Thông tư 18 là 10 năm, thì đối với sản xuất bán dẫn được kéo dài lên 20 năm. Đồng thời, các tiêu chí về tuổi thiết bị không áp dụng cho trường hợp nhập khẩu phục vụ đào tạo, nghiên cứu và R&D trong lĩnh vực công nghệ số.

NHỮNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĐƯỢC XẾP VÀO DANH MỤC TRỌNG ĐIỂM SẼ ĐƯỢC HUỞNG "ƯU ĐÃI CHƯA TỪNG CÓ"

Thông tư 31/2025/TT-BKHCN ban hành Danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trọng điểm với 10 nhóm sản phẩm – dịch vụ trọng điểm, gồm: trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, điện toán đám mây, điện toán lượng tử, dữ liệu lớn cùng một số nhóm công nghệ lõi khác.

Trong đó, ông Tuấn nhấn mạnh: "Trong danh mục này, chip bán dẫn, bao gồm các dòng chip chuyên dụng, chip AI và chip IoT, được xếp vào nhóm đặc biệt ưu tiên đầu tư". 

Ông Tuấn cho biết thêm đây là chính sách ưu đãi mới “chưa từng có”: dự án sản xuất sản phẩm thuộc danh mục trọng điểm sẽ được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt theo quy định của pháp luật về thuế, đất đai, xuất nhập khẩu và các chính sách liên quan. Chẳng hạn, các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm sẽ được miễn toàn bộ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất.

Đây được xem là chính sách mạnh mẽ nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ tiên phong.

CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THIẾT BỊ, MÁY MÓC,... BÁN DẪN TRONG NƯỚC

Thông tư 32/2025/TT-BKHCN ban hành Danh mục nguyên liệu, vật liệu bán dẫn và thiết bị, máy móc, công cụ cho công nghiệp bán dẫn được khuyến khích đầu tư phát triển.

Thông tư 32 nhằm thúc đẩy sản xuất các loại nguyên liệu, vật liệu và thiết bị đầu vào cho ngành bán dẫn - những cấu phần quan trọng để hình thành một hệ sinh thái bán dẫn toàn diện.

Thông tư quy định hai nhóm sản phẩm được khuyến khích đầu tư: Nhóm nguyên liệu, vật liệu bán dẫn gồm 14 loại; nhóm thiết bị, máy móc, công cụ cho công nghiệp bán dẫn gồm 18 loại.

Tương tự Thông tư 31, các dự án sản xuất nguyên liệu, vật liệu, thiết bị hoặc công cụ thuộc danh mục này sẽ được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt. 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan để bảo đảm sự đồng bộ trong các cơ chế ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan.

CHỈ CẦN ĐÁP ỨNG 1/4 TIÊU CHÍ, DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐƯỢC MIỄN THUẾ THU NHẬP 4 NĂM, GIẢM 50% THUẾ PHẢI NỘP TRONG 9 NĂM TIẾP THEO

Thông tư 33/2025/TT-BKHCN quy định tiêu chí doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất thiết bị điện tử được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Ông Tuấn cho biết, trước đây doanh nghiệp điện tử được hưởng ưu đãi đầu tư miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo cùng một số ưu đãi về đất đai. Tuy nhiên, với Thông tư 33, các dự án đáp ứng tiêu chí quy định sẽ được hưởng mức ưu đãi cao nhất theo Luật Đầu tư và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cụ thể, doanh nghiệp có thể được: miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm đầu, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm đầu.

Với các dự án quy mô lớn (từ 6.000 tỷ đồng trở lên), thời gian miễn - giảm thuế và thời hạn áp dụng thuế suất ưu đãi có thể được kéo dài thêm 1,5 lần.

Thông tư 33 quy định 4 tiêu chí để doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử được hưởng ưu đãi đặc biệt, gồm:

Một là, sử dụng sản phẩm chip bán dẫn được thiết kế, sản xuất hoặc đóng gói, kiểm thử tại Việt Nam.

Hai là, đáp ứng đồng thời yêu cầu về R&D, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, bao gồm có bộ phận R&D với tối thiểu 10 nhân lực trình độ đại học trở lên, trong đó 50% là công dân Việt Nam. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, không bắt buộc lập bộ phận R&D nhưng phải có tối thiểu 3 nhân lực trình độ đại học trở lên; Chi cho R&D, đổi mới sáng tạo lớn hơn hoặc bằng 2% doanh thu thuần bình quân, hoặc đạt tối thiểu 200 tỷ đồng/năm trong 3 năm tài chính gần nhất.

Ba là, sản phẩm điện tử sản xuất tại Việt Nam có thiết kế thuộc sở hữu của chính doanh nghiệp.

Bốn là, có tối thiểu 30% doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của dự án, đồng thời doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ cho ít nhất 1 tổ chức hoặc doanh nghiệp Việt Nam trong vòng 5 năm kể từ khi được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ông Tuấn nhấn mạnh chỉ cần đáp ứng một trong bốn tiêu chí, doanh nghiệp đã đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi đầu tư đặc biệt theo Thông tư 33.

TIÊU CHÍ SẢN PHẨM SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Thông tư 34/2025/TT-BKHCN quy định về sản phẩm, dịch vụ công nghệ số được hưởng ưu đãi về lựa chọn nhà thầu trong thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 

Các sản phẩm đáp ứng tiêu chí được hưởng ưu đãi trong đấu thầu trong sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 

Các sản phẩm phần cứng phải đáp ứng đồng thời hai tiêu chí: Một là, thiết kế sản phẩm phần cứng thuộc sở hữu của tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam hoặc cá nhân là người Việt Nam; hai là, nhãn hiệu gắn trên sản phẩm phần cứng phải thuộc sở hữu của tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam hoặc cá nhân là người Việt Nam. 

Còn sản phẩm phần mềm chỉ cần đáp ứng 1 trong 2 tiêu chí: Thứ nhất, thiết kế, phát triển sản phẩm phần mềm thuộc sở hữu của tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam hoặc cá nhân là người Việt Nam; thứ hai, thiết kế, phát triển sản phẩm phần mềm được phát triển dựa trên mã nguồn mở do tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam hoặc cá nhân người Việt Nam sở hữu.

Trong tháng 12/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tập trung, hoàn thiện 5 Dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10. Đồng thời, trình Chính phủ các văn bản quan trọng, như: Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Dự thảo Nghị định quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ Halal; Dự thảo Nghị định các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; Dự thảo Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. 

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

