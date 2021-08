Thủ tướng chỉ đạo rà soát và thu dung người người “lang thang, cơ nhỡ”

Ngày 27/8, Thủ tướng Chính phủ có công điện gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người “lang thang, cơ nhỡ”.

Công điện nêu rõ, do ảnh hưởng của dịch bệnh, tại một số địa phương đã xuất hiện người “lang thang, cơ nhỡ” không có việc làm, không có chỗ ở, không được chăm sóc y tế và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Việc người “lang thang, cơ nhỡ” thường xuyên di chuyển có nguy cơ mắc và lây lan dịch bệnh Covid-19.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lực lượng công an tỉnh và các lực lượng chức năng tăng cường rà soát, thu dung người "lang thang, cơ nhỡ" trên địa bàn để xét nghiệm, phân loại, đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội hoặc tổ chức quản lý để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Trước đó, ngày 26/8, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội cũng có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg thực hiện hỗ trợ khẩn cấp nơi ở cho người lang thang, cơ nhỡ, người không có chỗ ở tạm thời trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Văn bản nêu rõ để bảo đảm đời sống an sinh cho toàn bộ người dân và trật tự an toàn xã hội, Bộ đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát người lang thang, cơ nhỡ, tá túc tạm thời tại vệ đường, gầm cầu, bến tàu, bến xe, công trường xây dựng và sống tại các địa điểm công cộng để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp.

Đồng thời, rà soát các khu ký túc xá, trường học, cơ sở, các khu nhà ở công ích khác phù hợp, có thể bố trí đón tiếp người lang thang, cơ nhỡ tại địa bàn vào ở tạm thời, bảo đảm nguyên tắc phòng, chống dịch của ngành y tế. Cùng với đó, vận động chủ nhà nghỉ, nhà trọ, chủ cho thuê nhà miễn, giảm tiền cho người thuê nhà để người dân yên tâm ở trong nhà tránh dịch.

Trước đó, tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 quận 4, TPHCM, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu thành phố lập tức tập trung toàn bộ người lang thang, cơ nhỡ để xét nghiệm, phân loại, cách ly và chăm sóc, tránh nguy cơ lây dịch. TP.HCM cũng các tỉnh phía Nam đang trải qua đợt bùng dịch với nhiều diễn biến phức tạp thời gian qua. Theo Phó Thủ tướng, tình hình dịch ở TP.HCM rất phức tạp phải giãn cách triệt để và để làm vậy thì mọi người dân, bao gồm người lang thang, cơ nhỡ phải được chăm lo.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng phải chắc chắn không để sót một người dân, hộ dân nào không được hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, đặc biệt là y tế khi cần thiết, như vậy người dân mới yên tâm ở nhà, thực hiện nghiêm giãn cách.