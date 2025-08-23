Chủ Nhật, 24/08/2025

Trang chủ Dân sinh

Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm đường ngày 24/8, phục vụ A80

Huỳnh Dũng

23/08/2025, 14:29

Phòng CSGT Hà Nội cho biết vừa có thông báo điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông phục vụ tổng hợp luyện lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9...

Các lực lượng tham gia Tổng hợp luyện tiến hành di chuyển về khu vực Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN
Các lực lượng tham gia Tổng hợp luyện tiến hành di chuyển về khu vực Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Theo đó, trong ngày 24/8, trên địa bàn TP Hà Nội diễn ra chương trình tổng hợp luyện lần 2 sự kiện A80; để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông, thay đổi giờ cấm, tuyến đường cấm.

Thời gian tổ chức phân luồng giao thông, hướng đi cho các phương tiện phục vụ chương trình Tổng hợp luyện lần 2 trên toàn địa bàn thành phố: Từ 12h30 ngày 24/8 (sớm hơn thông báo trước đó 4 tiếng 30 phút) đến 2h ngày 25/8.

Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm): Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc và đường Yên Phụ.

Cấm gián đoạn từ 12h30 đến 16h30 ngày 24/8 và cấm toàn bộ trong suốt thời gian từ 16h30 ngày 24/8 đến 2h ngày 25/8 với các tuyến đường gồm: đường Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao.

Tiếp đó là đường Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Các tuyến đường được tổ chức tạm cấm theo loại phương tiện:

- Các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai I (gồm đê Nguyễn Khoái - Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt - Xã Đàn - Ô Chợ Dừa - La Thành - Cầu Giấy - Bưởi - Lạc Long Quân - An Dương Vương - Âu Cơ - Nghi Tàm - Yên Phụ - Đê 401 - đê Nguyễn Khoái): tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

- Các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai I đến đường Vành đai II (gồm cầu Vĩnh Tuy - Minh Khai - Đại La - Trường Chinh - Láng - đường Bưởi trên cao - Võ Chí Công - cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - cầu Đông Trù - Lý Sơn - Nguyễn Văn Linh - Đàm Quang Trung - cầu Vĩnh Tuy): tạm cấm đối với các ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Các tuyến đường Công an Hà Nội khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế lưu thông:

- Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai II đến Vành đai III (gồm Quốc lộ 1 - cầu Thanh Trì - Đỗ Mười - Hoàng Liệt - cầu cạn Pháp Vân - Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng - Tân Xuân - Võ Văn Kiệt): hạn chế lưu thông đối với các ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, ô tô cá nhân, xe mô tô.

- Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai I đến Vành đai II: hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.

- Đối với một số tuyến đường từ Vành đai III hướng ra khu vực ngoại thành (gồm: quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, đường tỉnh lộ 419, đường tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 18): hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.

Trong thời gian cấm đường, các ô tô trong diện tạm cấm từ quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình di chuyển qua cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Xe từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh,...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) di chuyển theo tuyến: cầu Phù Đổng → cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → cầu Thăng Long → Võ Văn Kiệt...; hoặc từ quốc lộ 5 → Nguyễn Đức Thuận → đường dẫn cầu Thanh Trì → cầu Phù Đổng → cao tốc Hà Nội - Bắc Giang → cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đi tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... và ngược lại.

Xe từ các tỉnh phía Bắc (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ...) đi các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa...) di chuyển theo tuyến: quốc lộ 2 → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 10 tấn trở lên di chuyển trên tuyến đường Vành đai III trên cao hạn chế di chuyển xuống các vị trí nút giao trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển và tuân thủ sự điều hành, chỉ dẫn của lực lượng chức năng.

Công an Hà Nội khuyến cáo, nhân dân từ các tỉnh, địa phương đến Hà Nội tham dự các hoạt động của A80 nên sử dụng ô tô vận chuyển hành khách, phương tiện giao thông công cộng, nhất là tàu điện trên cao (tuyến số 2A Cát Linh - Hà Đông: từ ga Yên Nghĩa - phường Hà Đông đến ga Cát Linh - phường Ô Chợ Dừa; tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội: từ ga Nhổn - phường Tây Tựu đến ga Cầu Giấy - phường Giảng Võ).

Ngoài ra người dân có thể đi bộ trên một số tuyến phố địa bàn phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà và các vị trí xung quanh Quảng trường Ba Đình.

Chi tiết cấm đường ngày 24/8 tại Hà Nội

Chi tiết cấm đường ngày 24/8 tại Hà Nội

Các lực lượng đã sẵn sàng cho lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đại lễ 80 năm Quốc khánh

Các lực lượng đã sẵn sàng cho lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đại lễ 80 năm Quốc khánh

Sẽ có 43 khối đại diện lực lượng vũ trang tham gia diễu hành, diễu binh trong ngày Quốc khánh 2/9

Sẽ có 43 khối đại diện lực lượng vũ trang tham gia diễu hành, diễu binh trong ngày Quốc khánh 2/9

80 năm Quốc khánh 2/9 A80 đầu tư Giao thông hạ tầng Tiêu điểm Vneconomy

