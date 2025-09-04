Thứ Năm, 04/09/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục cơ sở giáo dục bị thiệt hại do thiên tai

Dũng Hiếu

04/09/2025, 16:17

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 156/CĐ-TTg, yêu cầu các Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các Bộ trưởng liên quan tập trung khắc phục các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do thiên tai, nhằm đảm bảo điều kiện tổ chức lễ khai giảng năm học mới cho học sinh.

Các đơn vị trường học trên địa bàn xã Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) khắc phục thiệt hại sau bão số 5. Ảnh: VGP
Các đơn vị trường học trên địa bàn xã Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) khắc phục thiệt hại sau bão số 5. Ảnh: VGP

Trước đó, vào ngày 29/8/2025, Thủ tướng đã có Công điện số 151/CĐ-TTg, nhấn mạnh sự cần thiết phải khẩn trương khắc phục các cơ sở giáo dục và y tế bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tuy nhiên, theo báo cáo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, công tác khắc phục tại một số địa phương, đặc biệt là Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, vẫn chưa hoàn tất, trong khi thời điểm khai giảng năm học mới đang đến gần.

Để đảm bảo lễ khai giảng diễn ra đúng kế hoạch, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh rà soát công tác khắc phục các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng bởi bão số 5 và các đợt thiên tai khác. Các địa phương cần huy động tối đa nguồn lực, bao gồm lực lượng quân đội, công an và đoàn viên thanh niên, để đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, khắc phục các trường học bị hư hại, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Đối với những trường học bị sập đổ hoặc hư hỏng nặng, Thủ tướng yêu cầu phải có phương án bố trí địa điểm khai giảng và học tập tạm thời cho học sinh, hoàn thành trước ngày 4/9/2025. Các địa phương cần báo cáo kết quả thực hiện về Thủ tướng Chính phủ trong cùng ngày.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc ngành giáo dục tại các địa phương, đặc biệt là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, chủ động tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc huy động lực lượng và nguồn lực để khắc phục nhanh chóng các cơ sở giáo dục bị thiệt hại. Bộ cần có phương án hỗ trợ kịp thời sách vở, thiết bị giảng dạy cho các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, nhằm đảm bảo điều kiện học tập cho học sinh ngay từ đầu năm học mới.

Ngoài ra, Bộ trưởng các Bộ Quốc phòng và Công an cũng được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn huy động lực lượng hỗ trợ xử lý vệ sinh trường lớp và sửa chữa cơ sở giáo dục theo đề nghị của địa phương.

Thủ tướng Chính phủ đã giao Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương liên quan triển khai thực hiện công điện này. Văn phòng Chính phủ sẽ theo dõi, đôn đốc và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề phát sinh.

Trong bối cảnh thiên tai gây ra nhiều thiệt hại, việc khắc phục cơ sở giáo dục không chỉ là trách nhiệm của các cấp chính quyền mà còn là sự chung tay của toàn xã hội. Đảm bảo an toàn cho học sinh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập là nhiệm vụ cấp bách, cần được thực hiện một cách khẩn trương và hiệu quả.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

