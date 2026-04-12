Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chiều ngày 12/4/2026, Thủ tướng nước Cộng hòa Slovakia Robert Fico đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 - 14/4/2026 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng...

Đón Đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang, Đoàn Thủ tướng Cộng hòa Slovakia thăm chính thức Việt Nam là đoàn khách cấp Chính phủ nước ngoài đầu tiên thăm Việt Nam sau khi ta vừa hoàn thiện tổ chức, bộ máy sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đánh dấu một giai đoạn mới sau hơn 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1950), đồng thời mở ra cơ hội hợp tác thực chất hơn sau các chuyến thăm cấp cao trước đó trên cơ sở nhu cầu tăng cường hợp tác và tin cậy chính trị cao giữa hai bên.

Những nội dung trọng tâm của chuyến thăm bao gồm xem xét nâng tầm quan hệ Việt Nam-Slovakia; Tăng cường tin cậy chính trị song phương;

Thảo luận các biện pháp thúc đẩy cam kết hợp tác theo hướng thực chất hơn trong nhiều lĩnh vực hai nước có tiềm năng và cùng quan tâm như: kinh tế –thương mại, đầu tư, quốc phòng – an ninh, khoa học – công nghệ, năng lượng (tái tạo và hạt nhân), văn hóa – du lịch, giáo dục – đào tạo, lao động, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số;

Trao đổi về việc cùng ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế đa phương, giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, trong đó chú trọng hợp tác ASEAN-EU.

Tháp tùng Thủ tướng Robert Fico thăm Việt Nam có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Robert Kaliňák; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Denisa Saková; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Juraj Blanár; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Richard Takáč; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ladislav Kamenický; Bộ trưởng Bộ Văn hóa Martina Šimkovičová; Thứ trưởng Bộ Kinh tế Vladimír Šimoňák; Đại biện Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam Marián Vereš; Chánh Văn phòng Thủ tướng, Katarína Vidovičová; Đặc phái viên Thủ tướng tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á Lê Hồng Quang; Cố vấn Thủ tướng trong lĩnh vực đầu tư, du lịch và thể thao Jaroslav Rybanský.