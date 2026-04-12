Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Hà Lê

12/04/2026, 18:13

Chiều ngày 12/4/2026, Thủ tướng nước Cộng hòa Slovakia Robert Fico đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 - 14/4/2026 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Đón Đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang, Đoàn Thủ tướng Cộng hòa Slovakia thăm chính thức Việt Nam là đoàn khách cấp Chính phủ nước ngoài đầu tiên thăm Việt Nam sau khi ta vừa hoàn thiện tổ chức, bộ máy sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đánh dấu một giai đoạn mới sau hơn 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (1950), đồng thời mở ra cơ hội hợp tác thực chất hơn sau các chuyến thăm cấp cao trước đó trên cơ sở nhu cầu tăng cường hợp tác và tin cậy chính trị cao giữa hai bên.

Những nội dung trọng tâm của chuyến thăm bao gồm xem xét nâng tầm quan hệ Việt Nam-Slovakia; Tăng cường tin cậy chính trị song phương;

Thảo luận các biện pháp thúc đẩy cam kết hợp tác theo hướng thực chất hơn trong nhiều lĩnh vực hai nước có tiềm năng và cùng quan tâm như: kinh tế –thương mại, đầu tư, quốc phòng – an ninh,  khoa học – công nghệ, năng lượng (tái tạo và hạt nhân), văn hóa – du lịch, giáo dục – đào tạo, lao động, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số;

Trao đổi về việc cùng ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế đa phương, giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, trong đó chú trọng hợp tác ASEAN-EU.

Tháp tùng Thủ tướng Robert Fico thăm Việt Nam có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Robert Kaliňák; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Denisa Saková; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Juraj Blanár; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Richard Takáč; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ladislav Kamenický; Bộ trưởng Bộ Văn hóa Martina Šimkovičová; Thứ trưởng Bộ Kinh tế Vladimír Šimoňák; Đại biện Cộng hòa Slovakia tại Việt Nam Marián Vereš; Chánh Văn phòng Thủ tướng, Katarína Vidovičová; Đặc phái viên Thủ tướng tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á Lê Hồng Quang; Cố vấn Thủ tướng trong lĩnh vực đầu tư, du  lịch và thể thao Jaroslav Rybanský.

Thủ tướng Robert Fico là một chính trị gia kỳ cựu và dày dạn kinh nghiệm tại Slovakia. Ông luôn thể hiện tình cảm tốt đẹp và coi trọng việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.

Ông đã có những quyết sách ủng hộ thiết thực, nổi bật là việc tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam chính thức được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 tại Slovakia. 

Ông cũng đã có 2 chuyến thăm chính thức tới Việt Nam (vào các năm 2008 và 2016). Kể từ khi nhậm chức nhiệm kỳ thứ tư (năm 2023), Thủ tướng Robert Fico tiếp tục quan tâm, thúc đẩy đà phát triển của quan hệ song phương.

Thủ tướng Robert Fico sinh năm 1964 tại Topolcany, Slovakia. Ông có bằng Tiến sĩ Luật, Đại học Comenius, Bratislava, Slovakia; Nghiên cứu sau đại học tại Viện Nhà nước và Luật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Slovakia chuyên ngành Luật Hình sự. Ông biết tiếng Anh, tiếng Nga.

Ông Robert Fico từng là: Phó Giám đốc Học viện Luật của Bộ Tư pháp Slovakia (1992-1995); Thành viên Ủy ban Hiến pháp của Quốc hội Slovakia (1992-2002); Lãnh đạo nhóm Quốc hội của Đảng Dân chủ cánh tả (1994-1996); Thành viên Phái đoàn thường trực của Quốc hội Slovakia tại Nghị viện Châu Âu (năm 1999, Trưởng phái đoàn) (1994-2005); Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ cánh tả (1996-1999); Chủ tịch Hội đồng Nhà tù của Ủy ban Hiến pháp Quốc hội (1995-2003); Quan sát viên của Quốc hội Slovakia tại Nghị viện châu Âu (2002-2004); Lãnh đạo nhóm Quốc hội của Đảng Phương hướng SMER, thành viên Ủy ban Quốc hội về quyền con người, dân tộc thiểu số và quyền phụ nữ (2002-2006); Thủ tướng Cộng hòa Slovakia (2006-2010, 2012-2018); Phó Chủ tịch Quốc hội Slovakia (3-7/2009); Nghị sĩ Quốc hội Slovakia (2018-2023). 

Từ 10/2023 - nay, ông Robert Fico là Thủ tướng Cộng hòa Slovakia.

quan hệ Việt Nam-Slovakia Thủ tướng Robert Fico

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc: Tạo xung lực mới cho quan hệ song phương

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa lịch sử, mang tính định hướng chiến lược, tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác song phương.

Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 19-QĐ/TW, quy định toàn diện về mục đích, nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm trong công tác chính trị, tư tưởng đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi): Làm rõ trách nhiệm công khai, thu hẹp không gian hạn chế quyền

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 12/4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi). Các ý kiến cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi toàn diện luật nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại, công khai, minh bạch.

Hành động đột phá, biến quyết sách thành kết quả

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đặt ra yêu cầu Nghị quyết không chỉ đúng mà phải được thực hiện bằng hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất, kiên quyết chống hình thức, không để xảy ra “độ trễ” nghị quyết.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI dự kiến diễn ra từ ngày 11-13/5

Ngày 12/4, tại Hà Nội, Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 7 khóa X nhằm thảo luận, góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy