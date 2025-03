Thủ tướng đề nghị bố trí ít nhất 3% ngân sách năm 2025 cho khoa học công nghệ

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết ngay sau khi ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW, Chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Đề án 06 trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06.

Thủ tướng nêu rõ, cải cách hành chính, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 là những công việc đã được tích cực triển khai trong những năm qua, nhưng cần được nâng tầm, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả.

Việt Nam xác định mục tiêu tăng trưởng GDP ít nhất 8% năm 2025 và 2 con số những năm tiếp theo. Trong đó, phát triển đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là lựa chọn động lực tăng trưởng. Thời gian qua, mặc dù, Việt Nam đã có những tiến bộ, đạt nhiều kết quả nhất định, nhưng so với các nước tiên tiến, so với các nước trong khu vực và so với mong muốn, yêu cầu phát triển thì vẫn còn khoảng cách.

Về những việc sắp tới, Thủ tướng đề nghị làm thật tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm liên quan khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06.

Thứ nhất, tập trung tháo gỡ thể chế, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ ngành khẩn trương rà soát các luật liên quan, tổng hợp, đề xuất Quốc hội theo hình thức một luật sửa nhiều luật tại kỳ họp sắp tới, nhanh chóng tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, với quan điểm thể chế là động lực, nguồn lực, truyền cảm hứng phát triển.

Thứ hai, tiếp tục rà soát, đầu tư hạ tầng, bố trí ít nhất 3% ngân sách năm 2025 cho khoa học công nghệ, trong đó có nguồn vượt thu 10 nghìn tỷ đồng; xây dựng các đề án, dự án cụ thể để triển khai các đi đôi với phòng chống lãng phí, tham nhũng.

Thứ ba, đa dang hóa hình thức đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình hiện nay.

Song song với đó, phải đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách hành chính. "Nếu một rừng thủ tục thì không làm được", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng mong muốn sau phiên họp, sẽ có những chuyển biến mới tích cực, mạnh mẽ về phát triển hoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 với tinh thần "bắt kịp, tiến cùng và vượt lên", mục tiêu cuối cùng là phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân được thụ hưởng thành quả, ngày càng ấm no và hạnh phúc.

ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN VỀ THÍ ĐIỂM CÔNG NGHỆ, QUỸ ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP CHIẾN LƯỢC, TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI

Tại Phiên họp, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đề nghị sửa đổi một số quy định trong Luật Ngân sách nhà nước để có quy định riêng cho phù hợp với đặc thù và thông lệ quốc tế trong lập dự toán, quyết toán, tài trợ và sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại Phiên họp - Ảnh: VGP.

Đồng thời xây dựng Đề án cơ chế thí điểm để doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới có sự giám sát của Nhà nước, hoàn thiện chính sách miễn trừ trách nhiệm đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong trường hợp thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới mà có thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan.

Về nhóm nhiệm vụ về đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, tập trung vào một số nhiệm vụ xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển công nghệ và công nghiệp chiến lược; Xây dựng Danh mục Công nghệ chiến lược; Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp chiến lược; ban hành chính sách hợp tác công tư nhằm thúc đẩy công nghệ chiến lược, hạ tầng và dịch vụ số, dữ liệu, cũng như đào tạo nhân lực công nghệ số; Xây dựng và đưa vào khai thác 112 cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng bộ dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia nhằm phát triển Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, phục vụ công tác chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc.

Để thu hút phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đề xuất xây dựng Đề án phát triển, trọng dụng nhân tài, nhân lực chất lượng cao, nhất là cán bộ chuyên gia đầu ngành phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đối số quốc gia để triển khai Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050.

Về nhóm nhiệm vụ về thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp, Thứ trưởng kiến nghị tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, xây dựng Đề án hình thành các doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn trong nước để phát triển hạ tầng số, nhân lực số, dữ liệu số, công nghệ chiến lược, an toàn an ninh mạng.

Thứ hai, xây dựng, cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp công nghệ số thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm về chuyển đổi số.

Thứ ba, xây dựng Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp vừa và nhỏ và hộ kinh doanh cá thể.

Để thực hiện Chính phủ không giấy tờ, ký và giao dịch trên môi trường số, Thứ trưởng báo cáo nhiệm vụ các bộ, ngành.

Theo đó, đối với Văn phòng Chính phủ, cần xây dựng Bộ chỉ số và Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ (hoàn thành 12/2025); phát triển Cổng giao tiếp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để gửi, nhận văn bản giữa người dân, doanh nghiệp và cơ quan Chính phủ (hoàn thành 4/2025).

Trong tháng 3/2025, Bộ Quốc phòng cấp 100% chữ ký số chuyên dùng công vụ cho lãnh đạo các cấp.

Trong tháng 4/2025, Bộ KH&CN triển khai chính sách miễn, giảm phí cấp, sử dụng chữ ký số công cộng, hướng đến phổ cập 100% chữ ký số cho người trưởng thành.

Cũng trong tháng 4/2025, chuyển đổi toàn bộ các hoạt động quản lý nội bộ như: quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý điều hành lên môi trường điện tử bằng các hệ thống công nghệ thông tin, theo dõi nhiệm vụ nội bộ các cơ quan trên môi trường điện tử, tích hợp với hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Trong tháng 6/2025, 100% lãnh đạo các cấp sử dụng hệ thống công nghệ thông tin, chữ ký số để phê duyệt văn bản, hồ sơ điện tử, sử dụng hệ thống thông tin để theo dõi nhiệm vụ, quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu, thực hiện xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình giữa các cấp hành chính.

58/76 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC TÍCH HỢP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao về Đề án 06; tiến độ triển khai Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và kế hoạch triển khai và tích hợp dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về Trung tâm Dữ liệu Quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao về Đề án 06; tiến độ triển khai Trung tâm Dữ liệu Quốc gia - Ảnh: VGP.

Theo đó, từ sau Phiên họp tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Đề án 06 năm 2024 (ngày 6/2/2025) đến nay, các bộ, ngành, địa phương đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 và đạt một số kết quả nổi bật như:

Các bộ, ngành đã hoàn thành tích hợp 58/76 thủ tục hành chính (TTHC) thiết yếu trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong đó, Bộ Công an đã chủ động rà soát, đánh giá 495 TTHC của các bộ, ngành, cụ thể 324 TTHC có thể cắt, giảm (có thành phần hồ sơ là thông tin đã được tích hợp trên tài khoản VNeID), 200 TTHC có thể khai thác dữ liệu hộ tịch, dữ liệu đất đai đã số hóa để cắt, giảm thành phần hồ sơ.

Bộ Xây dựng đã xây dựng lộ trình triển khai ứng dụng VNeID và sinh trắc học tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, tạo thuận lợi cho người dân khi làm thủ tục tại sân bay.

Bộ Y tế chính thức ra mắt và đưa vào hoạt động Hệ thống điều phối dữ liệu y tế, đến nay đã có 142 cơ sở khám, chữa bệnh tại 29 địa phương sử dụng Bệnh án điện tử.

98% dữ liệu hộ tịch đã được số hóa, 99% dữ liệu cán bộ công chức, viên chức được làm sạch với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dữ liệu về thuế, bảo hiểm, đất đai... cũng đang được khẩn trương đẩy mạnh số hóa, làm sạch.

Bộ Công an đã tổ chức làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các doanh nghiệp công nghệ đồng hành cùng Chính phủ tập trung nghiên cứu, đề xuất triển khai 38 nhiệm vụ dịch vụ, sản phẩm cho các bộ, ngành, địa phương; làm việc với Bộ Y tế và 5 Ngân hàng (Agribank, MBBank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank) để triển khai hạ tầng, hồ sơ bệnh án điện tử và thống nhất hỗ trợ mở tài khoản an sinh xã hội miễn phí cho người dân.

Bộ Công an cũng làm việc với 7 doanh nghiệp công nghệ để triển khai 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng tổng thể chiến lược để trình về dữ liệu đất đai; Xây dựng tổng thể trong lĩnh vực tài chính Triển khai Cơ sở dữ liệu xây dựng và quy hoạch; Cơ sở dữ liệu Kiểm soát tài sản thu nhập; Cơ sở dữ liệu vi phạm hành chính; Cơ sở dữ liệu nông nghiệp; Cơ sở dữ liệu an sinh xã hội; Triển khai nền tảng giáo dục; Cơ sở dữ liệu hộ tịch; Cơ sở dữ liệu Xuất nhập cảnh; Các sản phẩm AI; Giải pháp chuyển đổi số tổng thể ngành Y tế....

Về tiến độ triển khai Trung tâm dữ liệu quốc gia, Bộ Công an ban hành Thông tư số 08/2025/TT-BCA ngày 05/02/2025 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu trao đổi với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; hiện nay đang hoàn thiện 03 Nghị định, 01 Quyết định hướng dẫn thi hành Luật Dữ liệu; phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Hiện nay, Bộ Công an đang tập trung xây dựng hạ tầng nhà trạm, hệ thống công nghệ thông tin, đưa trung tâm dữ liệu quốc gia đi vào vận hành từ tháng 8/2025; đồng thời nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện Cổng dịch vụ công quốc gia tại trung tâm dữ liệu quốc gia theo hướng tập trung dữ liệu tại kho dữ liệu tổng hợp tại trung tâm dữ liệu quốc gia để khai thác phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công tập trung cho người dân.

Đối với các dữ liệu của các bộ ngành, Bộ Công an đã phối hợp 6 bộ, ngành (Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước và Văn phòng Chính phủ) để xây dựng kế hoạch để triển khai đẩy thông tin dữ liệu về Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Dự kiến triển khai thí điểm đối với 08 TTHC và 02 nhóm TTCH liên thông theo hướng sử dụng dữ liệu đã được lưu trữ sẵn ở Trung tâm Dữ liệu quốc gia, dự kiến triển khai thí điểm trong tháng 4/2025.

Bên cạnh đó, Bộ Công an đang rà soát hồ sơ đề xuất thành lập Ủy ban giám sát dữ liệu quốc gia để báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 3/2025; Phối hợp các đơn vị xây dựng lộ trình hoàn thiện pháp lý, nghiệp vụ, kỹ thuật Sàn dữ liệu; Xây dựng mô hình hệ thống Quản lý Quỹ phát triển dữ liệu Quốc gia, gồm: Bảo đảm pháp lý, hạ tầng kỹ thuật, nghiệp vụ để đề xuất đầu tư xây dựng dự án; nghiên cứu, thành lập Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu quốc gia thuộc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia để thúc đẩy các hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo về dữ liệu, quỹ phát triển dữ liệu quốc gia, sàn dữ liệu, sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu, hoạt động thử nghiệm có kiểm soát; chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia để đề xuất triển khai hoặc thí điểm triển khai một số công nghệ, sản phẩm dữ liệu cốt lõi như: Nền tảng điều phối, xử lý dữ liệu quốc gia, sàn giao dịch dữ liệu quốc gia, nền tảng chuỗi khối quốc gia, ứng dụng định danh phi tập trung quốc gia...

Mặc dù Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Tổ Công tác đã chỉ đạo, đôn đốc rất quyết liệt, tuy nhiên đến nay, vẫn còn 33 nhiệm vụ thuộc Đề án 06/CP chậm tiến độ, không chuyển biến, trong đó 7 nhiệm vụ chung, 25 nhiệm vụ cụ thể thuộc trách nhiệm của Bộ Y tế (04 nhiệm vụ), Bộ Tư pháp (02 nhiệm vụ), Bộ Tài chính (02 nhiệm vụ), Bộ Nông nghiệp và Môi trường (03 nhiệm vụ), Bộ Công Thương (02 nhiệm vụ), Bộ Khoa học và Công nghệ (05 nhiệm vụ), Bộ GD&ĐT (01 nhiệm vụ), Tòa án nhân dân tối cao (03 nhiệm vụ), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (01 nhiệm vụ), Thanh tra Chính phủ (01 nhiệm vụ).

Đến nay, vẫn còn một tỉnh là Vĩnh Phúc chưa hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch, mới số hóa được 46,73%.

Nguyên nhân của những tồn tại nêu trên do người đứng đầu các bộ ngành, địa phương chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để thực hiện, vai trò tham mưu đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện của cơ quan thường trực các bộ ngành, địa phương chưa được phát huy một cách mạnh mẽ.

Việc triển khai Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương chưa được đồng bộ, chuẩn hoá, đối sánh, cập nhật đầy đủ, thường xuyên; chưa có cơ chế để yêu cầu bộ, ngành, địa phương vào cuộc, gắn trách nhiệm để triển khai thí điểm và vận hành Trung tâm Dữ liệu Quốc gia trong tháng 8/2025.

Bên cạnh đó, việc sáp nhập địa bàn hành chính cấp tỉnh, cấp xã, bỏ cấp huyện theo Kết luận số 127-KL/TW, ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị là yếu tố mới tác động lớn đối với việc xây dựng, thiết kế kỹ thuật của dự án xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Để chủ động thúc đẩy Đề án 06 tại các bộ ngành, địa phương trong năm 2025 và những năm tiếp theo, Bộ Công an đã phối hợp với VPCP tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 14/03/2025 về đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các bộ, ngành, địa phương trong năm 2025 và những năm tiếp theo với tổng số 112 nhiệm vụ (26 nhiệm vụ chung, 86 nhiệm vụ cụ thể), có lộ trình hoàn thành từng tháng, quý, đảm bảo "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm".

Bộ Công an đề nghị các bộ, ngành, địa phương bám sát Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 14/03/2025 về đẩy mạnh triển khai Đề án 06, xây dựng Kế hoạch triển khai, có giải pháp cụ thể, lộ trình chi tiết, đảm bảo "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả", gắn trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành, địa phương và gửi về Tiểu ban Đề án 06 của Bộ Công an trước ngày 20/3/2025 để theo dõi, đôn đốc.

Trước mắt, trong tháng 3/2025, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo UBND các địa phương khẩn trương hoàn thành số hóa dữ liệu hộ tịch, dữ liệu đất đai, chủ động nghiên cứu phương án tái sử dụng dữ liệu đã số hóa để thực hiện đơn giản hóa đối với các TTHC theo thẩm quyền (hiện nay 10 địa phương: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hà Nam, Nam Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa đã khai thác dữ liệu đất đai trong giải quyết thủ tục đăng ký cư trú).

Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an để lựa chọn 3 địa phương đã hoàn thành số hóa dữ liệu về hộ tịch để đề xuất Chính phủ cho phép thí điểm cắt giảm thành phần hồ sơ giấy đăng ký kết hôn trong mua bán phương tiện.

Đối với các bộ, ngành đã sáp nhập tổ chức bộ máy, khẩn trương hợp nhất và nâng cấp các Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của đơn vị, không làm gián đoạn việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Điều chỉnh quy trình nghiệp vụ, cho phép sử dụng các giấy tờ điện tử tích hợp trên tài khoản định danh điện tử tương đương với giấy tờ giấy khi thực hiện các TTHC, không yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ, phải sao y, công chứng (như Bộ Công an và Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã triển khai trong thời gian vừa qua).

Đối với Bộ Tài chính xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh triển khai Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 30/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phục vụ phát triển Thương mại điện tử, chống thất thu thuế, đảm bảo an ninh tiền tệ. Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương đề xuất kinh phí triển khai Đề án 06 trong năm 2025.

Trong tháng 4/2025, đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp Bộ Công an lựa chọn 01 quốc gia để kết nối dữ liệu, triển khai thực hiện ngay một số dịch vụ công trực tuyến như xuất nhập cảnh, lao động, y tế, giáo dục cho người dân và doanh nghiệp. Phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất giải pháp cắt giảm thủ tục hành chính, thời gian cấp visa và triển khai theo phương thức trực tuyến.

Bộ Y tế triển khai thí điểm Hệ thống điều phối dữ liệu y tế tại Bệnh viện Bạch Mai với các cơ sở y tế tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bệnh viện Chợ Rẫy với các cơ sở y tế tại tỉnh Bình Dương, An Giang và các nhà thuốc đủ điều kiện. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, các doanh nghiệp công nghệ thông tin đánh giá, đề xuất giải pháp, chính sách hợp tác đầu tư công tư để nhân rộng trên toàn quốc.

Về triển khai Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Bộ Công an đề xuất Chính phủ chỉ đạo Bộ KH&CN chủ trì phối hợp với Bộ Công an và các bộ liên quan sớm hoàn thiện Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, chính quyền số theo mô hình mới (bỏ cấp huyện, tiếp tục tỉnh gọn cấp tỉnh, cấp xã) làm căn cứ hoàn thiện thể chế, tạo lập dữ liệu và cung cấp dịch vụ công trực tuyến không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Theo đó, Bộ Công an trong tháng 8/2025 sẽ đưa Trung tâm Dữ liệu Quốc gia vào hoạt động và bảo đảm hạ tầng cho việc đưa kết nối, khai thác 114 cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Bộ Công an đề nghị các bộ ngành chủ quản hoàn thành cơ sở dữ liệu về đất đai, xây dựng, bảo hiểm, tài chính, doanh nghiệp, lao động, việc làm, y tế, giáo dục…để kết nối xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời các bộ ngành, UBND các tỉnh căn cứ vào mô hình tổ chức, bộ máy mới để tái cấu trúc quy trình, số hóa quy trình nghiệp vụ, hồ sơ tài liệu, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp…

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ Công an khẩn trương xây dựng đối với 06 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia tập trung, vận hành, triển khai chính thức vào ngày 19/8/2025. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch để sử dụng dịch vụ đặt máy chủ tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (colocation).

Các bộ, ngành cần đánh giá phương án sáp nhập; xây dựng kế hoạch chuẩn hoá dữ liệu, tích hợp đồng bộ về Trung tâm Dữ liệu Quốc gia gửi Bộ Công an trước ngày 30/3/2025; cử đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm về nghiệp vụ, kỹ thuật trực tiếp làm việc tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, hoàn thành tích hợp dữ liệu trong tháng 10/2025.

Bộ Nội vụ khẩn trương rà soát, đảm bảo có chính sách đặc thù thu hút, tuyển dụng, đãi ngộ và trọng dụng nhân lực chuyển đổi số làm việc tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia.

Bộ Công an sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai một số công nghệ, sản phẩm dữ liệu cốt lõi như: Nền tảng điều phối, xử lý dữ liệu quốc gia; sàn giao dịch dữ liệu quốc gia; nền tảng chuỗi khối quốc gia, ứng dụng định danh phi tập trung quốc gia ứng dụng trực tiếp vào Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và các bộ, ngành, lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội; sàn giao dịch tiền mã hóa quốc gia; trung tâm tính toán hiệu năng cao để đào tạo mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt; phát triển trợ lý ảo quốc gia; Trung tâm dữ liệu dân sự. (Thí điểm song hành cùng việc xây dựng chính sách, pháp luật, thời gian bắt đầu từ 01/7/2025). Thành lập Trung tâm sáng tạo, khai thác dữ liệu quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia trong tháng 4/2025 để đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.