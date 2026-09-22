Thủ tướng điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính phủ.
Theo Quyết định số 1818/QĐ-TTg ngày 21/9/2026, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
Ông Lê Hồng Vinh sinh năm 1974, quê xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nay là xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An; có trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.
Trước khi công tác tại các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương, ông Lê Hồng Vinh từng làm việc tại một số doanh nghiệp, ban quản lý dự án giao thông và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.
Từ tháng 12/2010 đến tháng 3/2014, ông giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An. Sau đó, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Huyện ủy Anh Sơn; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An; Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.
Từ tháng 12/2018 đến tháng 12/2024, ông Lê Hồng Vinh là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Sau đó, ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.
Tháng 11/2025, ông được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030. Từ ngày 17/11/2025, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.
Cùng ngày, tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Ông Nguyễn Danh Huy sinh năm 1974, quê xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, nay là phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị; có trình độ Thạc sĩ kỹ thuật, lý luận chính trị cao cấp.
Ông Nguyễn Danh Huy có gần 10 năm công tác tại Công ty Tư vấn xây dựng giao thông 8 - Cienco8 trước khi chuyển về Bộ Giao thông vận tải từ tháng 1/2005.
Tại Bộ Giao thông vận tải, ông Nguyễn Danh Huy từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư; Vụ trưởng, Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư; Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư.
Từ tháng 8/2022 đến tháng 2/2025, ông Nguyễn Danh Huy giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Tháng 2/2025, ông được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng và đảm nhiệm chức vụ này cho đến khi được điều động, bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
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