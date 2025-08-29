Thủ tướng giao 442ha biển xã Vạn Tường cho doanh nghiệp sử dụng

Khu vực biển vừa được Thủ tướng giao cho doanh nghiệp sử dụng thuộc xã Vạn Tường, có tổng diện tích 442ha, giới hạn bởi các điểm góc có tọa độ cụ thể, độ sâu tối đa là 40m…

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1862/QĐ-TTg giao quyền sử dụng vùng biển thuộc xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi cho Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Mục đích làm cảng nhập dầu thô, cảng xuất sản phẩm và xây dựng hệ thống ống dẫn ngầm, để lấy nước làm mát, xả nước làm mát của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Các khu vực biển được phép sử dụng có tổng diện tích 442ha, giới hạn bởi các điểm góc có tọa độ cụ thể, độ sâu được phép sử dụng tối đa đến 40m.

Trong đó, khu vực biển sử dụng làm cảng nhập dầu thô (SPM) có diện tích 329,1ha, độ sâu được phép sử dụng đến 40m; khu vực biển sử dụng làm cảng xuất sản phẩm (Jetty) có diện tích 106,4ha, độ sâu được phép sử dụng đến 25m; khu vực biển sử dụng xây dựng hệ thống ống dẫn ngầm để lấy nước làm mát và xả nước làm mát có diện tích 6,5ha, độ sâu được phép sử dụng đến 15m.

Quyết định quy định thời hạn sử dụng khu vực biển đối với cảng nhập dầu thô (SPM) và cảng xuất sản phẩm (Jetty) là 25 năm tính từ ngày Quyết định giao khu vực biển này có hiệu lực thi hành. Ngoài ra, thời hạn sử dụng khu vực biển để lắp đặt đường ống dẫn ngầm lấy nước làm mát đến hết ngày 15/12/2035 (ngày hết hiệu lực của Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển số 95/GP-BTNMT ngày 26/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (gia hạn lần 1)).

Trước khi hết thời hạn giao khu vực biển ở trên, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn có trách nhiệm lập hồ sơ, để được xem xét, cấp phép khai thác, sử dụng nước biển và lập hồ sơ đề nghị giao khu vực biển gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, để xem xét, giao khu vực biển theo quy định của pháp luật, bảo đảm Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hoạt động liên tục, không bị gián đoạn.

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Nghị định số 11/2021/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 65/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ) và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tiến hành sử dụng các khu vực biển theo đúng mục đích, diện tích, tọa độ, phạm vi, ranh giới, độ sâu theo quy định; không được sử dụng khu vực biển ngoài phạm vi, diện tích khu vực biển được giao khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao khu vực biển.

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn nộp tiền sử dụng khu vực biển hàng năm theo quy định và báo cáo, cung cấp thông tin tình hình sử dụng khu vực biển cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường và cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phải thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình sử dụng khu vực biển, bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn, hàng hải, bảo vệ tài nguyên, môi trường, nguồn lợi thủy sản theo quy định của pháp luật.

Tuân thủ, thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, pháp luật về thủy sản; thực hiện biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không được cản trở hoạt động quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong khu vực; các hoạt động xây dựng công trình và hoạt động khác trong quá trình sử dụng khu vực biển không được làm ảnh hưởng đến môi trường sống, nguồn lợi thủy sản.