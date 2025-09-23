Quảng Trị đẩy nhanh các dự án nhiệt điện LNG quy mô lớn

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II với tổng mức đầu tư 52.490 tỷ đồng dự kiến khởi công vào cuối năm 2025, hứa hẹn đóng góp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực...

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư. Thời điểm đó, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 48.156 tỷ đồng, công suất thiết kế 1.200 MW, áp dụng công nghệ nhiệt điện ngưng hơi truyền thống, sử dụng nhiên liệu than. Địa điểm triển khai tại Khu kinh tế Hòn La, thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Tuy nhiên, để phù hợp với định hướng Quy hoạch điện VIII, dự án đã được điều chỉnh theo hướng chuyển sang sử dụng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Việc thay đổi này giúp giảm thiểu phát thải, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành. Sau khi điều chỉnh, dự án chính thức mang tên Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, công suất tăng lên 1.500 MW, tổng mức đầu tư hơn 52.490 tỷ đồng. Cơ cấu vốn bao gồm 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay thương mại.

Để phục vụ vận hành nhà máy, dự án sẽ xây dựng một bến cảng chuyên dụng tiếp nhận tàu LNG tải trọng 100.000 DWT (tương ứng sức chứa 218.000 m3 LNG), cùng hệ thống bồn chứa LNG dung tích 250.000 m3. Đây là hạng mục hạ tầng quan trọng, bảo đảm nguồn nhiên liệu ổn định và lâu dài cho nhà máy.

Theo Ban Quản lý dự án Điện 2, dự án dự kiến khởi công vào tháng 12/2025. Lộ trình vận hành được xác định khá rõ ràng: Tổ máy số 1 sẽ phát điện thương mại vào quý 4/2028, Tổ máy số 2 vào quý 1/2029. Toàn bộ dự án sẽ hoàn thành trong năm 2030. Khi đi vào hoạt động, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II sẽ đóng góp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm chất lượng điện áp, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực miền Trung và miền Bắc.

Song song với Quảng Trạch II, tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương triển khai các bước thủ tục liên quan đến dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III. UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh về phương án lựa chọn hoặc giao chủ đầu tư, bảo đảm đúng quy định của Luật Điện lực và pháp luật về đấu thầu, để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. EVN hiện đã đề xuất được giao làm chủ đầu tư dự án này.

Theo quy hoạch, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III sẽ đặt tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị. Công suất thiết kế 1.500 MW, sử dụng khí tái hóa từ LNG nhập khẩu. Dự án dự kiến vận hành giai đoạn 2031 – 2035, đóng vai trò cấp điện cho khu vực miền Bắc trong bối cảnh nhu cầu phụ tải ngày càng tăng.

Ngoài ra, tại Quảng Trị còn có dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trị do Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1 – thuộc EVN) đề xuất làm chủ đầu tư. Dự án này có công suất 1.320 MW, gồm 2 tổ máy, mỗi tổ máy 660 MW, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 55.000 tỷ đồng (tương đương 2,2 tỷ USD). Dự án đã được đưa vào danh mục các dự án nhiệt điện than chậm tiến độ trong Quy hoạch điện VIII và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Theo đề xuất của EVNGENCO1, dự án sẽ được triển khai theo lộ trình: từ quý 2/2025 bắt đầu công tác khảo sát; lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong giai đoạn quý 2/2025 – quý 2/2026; hoàn thành các thỏa thuận với cấp thẩm quyền từ quý3/2026 đến quý 1/2027; lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng EPC từ quý 3/2026 đến quý 3/2027. Nếu đúng tiến độ, dự án sẽ khởi công trong quý 3/2027 và vận hành thương mại cả hai tổ máy vào quý 4/2030.

Hiện nay, UBND tỉnh Quảng Trị đang giao Sở Công Thương làm đầu mối, phối hợp EVN rà soát toàn diện dự án. Công tác thẩm định sẽ chú trọng đến tính cấp thiết của đầu tư, đánh giá lợi thế đặc thù so với các dự án tương tự ở địa phương khác, cũng như khả năng huy động vốn, thời gian triển khai và cam kết của nhà đầu tư. Kết quả đánh giá sẽ được tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, quyết định.