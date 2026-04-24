Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 730/QĐ-TTg ngày 24/4/2026 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (Phó Trưởng Ban Thường trực); Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang; Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn; Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn; Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Nguyễn Văn Long; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú.

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều phối, xử lý các vấn đề quan trọng, liên ngành trong quá trình triển khai chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách và các nhiệm vụ quy mô quốc gia về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Đề án 06 và cải cách hành chính.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị phương hướng, giải pháp; cho ý kiến đối với các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, giúp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương; điều phối các chương trình, dự án mang tính liên ngành; tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo và đề xuất điều chỉnh khi cần thiết.

Ban Chỉ đạo cũng đảm nhiệm điều phối chung việc triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng kiện toàn 3 Tổ Công tác trực thuộc Ban Chỉ đạo. Cụ thể: Tổ công tác triển khai Đề án 06 và cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 do Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang làm Tổ trưởng; Tổ công tác về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân làm Tổ trưởng; Tổ công tác cải cách hành chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình làm Tổ trưởng.

Bộ Công an được giao làm cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy hiện có, không tăng biên chế; chịu trách nhiệm điều phối, đôn đốc, tổng hợp báo cáo, tham mưu phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo; xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và đề xuất kiện toàn tổ chức khi cần thiết.

Tại Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 24/4/2026, Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo. Theo Quyết định trên, Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Nguyễn Văn Long làm Tổ trưởng.

Tổ Giúp việc có chức năng tham mưu, hỗ trợ trực tiếp Ban Chỉ đạo trong công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi việc triển khai nhiệm vụ; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để kiến nghị giải pháp xử lý. Tổ không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương, mà tập trung vào tổng hợp, điều phối và đề xuất tháo gỡ các vấn đề liên ngành.