Thủ tướng Lê Minh Hưng: Vĩnh Long phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng
Dũng Hiếu
26/05/2026, 21:55
Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long chiều 26/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu địa phương tập trung tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công, cải cách hành chính, phát huy dư địa tăng trưởng mới.
Chiều 26/5, tại Vĩnh Long, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng của địa phương; giải ngân vốn đầu tư công; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW; đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương.
TĂNG TRƯỞNG CHƯA ĐẠT KỲ VỌNG DO NHIỀU ĐIỂM NGHẼN
Báo cáo của tỉnh Vĩnh Long tại cuộc họp cho thấy tăng trưởng GRDP quý 1/2026 đạt 5,3%, trong đó khu vực nông nghiệp tăng 2,9%; khu vực dịch vụ tăng 9,73%; thương mại bán lẻ tăng 12,09%; thông tin truyền thông tăng 15,06%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 15,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 47,24% dự toán năm.
Tuy nhiên, tăng trưởng của tỉnh vẫn chưa đạt kỳ vọng do nhiều khó khăn như sản lượng điện giảm; chi phí logistics, thiếu hụt cát san lấp và giá vật liệu xây dựng tăng cao; doanh nghiệp thiếu đơn hàng; giải ngân đầu tư công còn chậm.
Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng các quý còn lại ở mức cao hơn, trong đó quý 2 tăng 10,92%, quý 3 tăng 11,27% và quý 4 tăng 12%.
Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh là 13.845 tỷ đồng, đến nay đã phân bổ đạt 99,96%. Tuy nhiên, tính đến ngày 21/5, giải ngân mới đạt 15,16% kế hoạch. Nhiều dự án trọng điểm đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu san lấp, giá vật liệu tăng cao, một số dự án còn vướng thủ tục đầu tư.
Đối với các dự án giao thông trọng điểm, tỉnh cho biết đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ tháo gỡ về nguồn cát san lấp, vật liệu xây dựng và các thủ tục liên quan nhằm bảo đảm tiến độ thi công.
Về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Vĩnh Long đã tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy; thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.
Theo báo cáo, việc vận hành thử nghiệm hệ thống chính quyền địa phương hai cấp bước đầu đạt kết quả tích cực. Tỉnh đã hoàn thành rà soát hơn 120 văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhằm bảo đảm tính đồng bộ khi mô hình mới đi vào hoạt động.
ĐẨY NHANH GIẢI NGÂN, THÁO GỠ VƯỚNG MẮC VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao nỗ lực của Vĩnh Long trong phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và chuẩn bị vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Thủ tướng cho rằng Vĩnh Long có nhiều tiềm năng phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, logistics, công nghiệp chế biến và dịch vụ. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng cao, địa phương cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài, đặc biệt là về đầu tư công, thủ tục hành chính và vật liệu xây dựng.
Thủ tướng yêu cầu tỉnh quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm tra hiện trường, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ; chủ động phối hợp với các bộ, ngành để tháo gỡ khó khăn liên quan đến đất đai, quy hoạch, nguồn vật liệu và nghĩa vụ tài chính.
Đối với các dự án giao thông trọng điểm, phải bảo đảm tiến độ, không để tình trạng thiếu vật liệu ảnh hưởng đến kế hoạch thi công. Các bộ, ngành liên quan được giao phối hợp với địa phương rà soát, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.
Về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phân cấp, phân quyền phải đi đôi với nâng cao trách nhiệm thực thi của đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả.
Thủ tướng cũng lưu ý địa phương cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh.
Liên quan đến triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, Thủ tướng yêu cầu Vĩnh Long chú trọng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quản lý và sản xuất; tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả, không làm gián đoạn hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Nhấn mạnh yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, Thủ tướng đề nghị Vĩnh Long phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, quyết liệt hành động để tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng còn lại của năm 2026.
Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để bứt phá tăng trưởng
16:54, 26/05/2026
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cắt giảm 4 nhóm thủ tục hành chính
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo
Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu, khách quan, phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại, phù hợp với đường lối đổi mới của Việt Nam.
[Phóng sự ảnh]: Hội thảo khoa học quốc gia hiến kế mô hình phát triển mới cho Việt Nam
Hội thảo tập trung thảo luận bốn nhóm nội dung lớn gồm: đánh giá toàn diện mô hình phát triển của Việt Nam qua các thời kỳ; phân tích bối cảnh quốc tế và các xu hướng mới; đề xuất cấu trúc và các trụ cột của mô hình phát triển mới; xác định các đột phá để bảo đảm phát triển nhanh, bền vững...
Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với 2 lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh
Ban Bí thư đã quyết định khai trừ Đảng các ông Nguyễn Đức Thành, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh và Điệp Văn Chiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh.
Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để bứt phá tăng trưởng
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Cần Thơ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, cải cách hành chính và nghiên cứu cơ chế đặc thù nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát huy vai trò trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Phát triển nguồn nhân lực R&D là động lực cho mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững
Đảm bảo việc phát triển nguồn nhân lực,đặc biệt là nguồn nhân lực cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) là yếu tố quan trọng giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu phát triển cao và bền vững trong giai đoạn tới...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: