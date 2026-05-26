Thủ tướng Lê Minh Hưng: Vĩnh Long phải đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng

Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long chiều 26/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu địa phương tập trung tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công, cải cách hành chính, phát huy dư địa tăng trưởng mới.

Chiều 26/5, tại Vĩnh Long, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng của địa phương; giải ngân vốn đầu tư công; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW; đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương.

TĂNG TRƯỞNG CHƯA ĐẠT KỲ VỌNG DO NHIỀU ĐIỂM NGHẼN

Báo cáo của tỉnh Vĩnh Long tại cuộc họp cho thấy tăng trưởng GRDP quý 1/2026 đạt 5,3%, trong đó khu vực nông nghiệp tăng 2,9%; khu vực dịch vụ tăng 9,73%; thương mại bán lẻ tăng 12,09%; thông tin truyền thông tăng 15,06%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 15,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 47,24% dự toán năm.

Tuy nhiên, tăng trưởng của tỉnh vẫn chưa đạt kỳ vọng do nhiều khó khăn như sản lượng điện giảm; chi phí logistics, thiếu hụt cát san lấp và giá vật liệu xây dựng tăng cao; doanh nghiệp thiếu đơn hàng; giải ngân đầu tư công còn chậm.

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng các quý còn lại ở mức cao hơn, trong đó quý 2 tăng 10,92%, quý 3 tăng 11,27% và quý 4 tăng 12%.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh là 13.845 tỷ đồng, đến nay đã phân bổ đạt 99,96%. Tuy nhiên, tính đến ngày 21/5, giải ngân mới đạt 15,16% kế hoạch. Nhiều dự án trọng điểm đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu san lấp, giá vật liệu tăng cao, một số dự án còn vướng thủ tục đầu tư.

Đối với các dự án giao thông trọng điểm, tỉnh cho biết đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ tháo gỡ về nguồn cát san lấp, vật liệu xây dựng và các thủ tục liên quan nhằm bảo đảm tiến độ thi công.

Về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Vĩnh Long đã tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy; thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Theo báo cáo, việc vận hành thử nghiệm hệ thống chính quyền địa phương hai cấp bước đầu đạt kết quả tích cực. Tỉnh đã hoàn thành rà soát hơn 120 văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhằm bảo đảm tính đồng bộ khi mô hình mới đi vào hoạt động.

ĐẨY NHANH GIẢI NGÂN, THÁO GỠ VƯỚNG MẮC VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao nỗ lực của Vĩnh Long trong phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và chuẩn bị vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thủ tướng cho rằng Vĩnh Long có nhiều tiềm năng phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, logistics, công nghiệp chế biến và dịch vụ. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng cao, địa phương cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài, đặc biệt là về đầu tư công, thủ tục hành chính và vật liệu xây dựng.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm tra hiện trường, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ; chủ động phối hợp với các bộ, ngành để tháo gỡ khó khăn liên quan đến đất đai, quy hoạch, nguồn vật liệu và nghĩa vụ tài chính.

Đối với các dự án giao thông trọng điểm, phải bảo đảm tiến độ, không để tình trạng thiếu vật liệu ảnh hưởng đến kế hoạch thi công. Các bộ, ngành liên quan được giao phối hợp với địa phương rà soát, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phân cấp, phân quyền phải đi đôi với nâng cao trách nhiệm thực thi của đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Thủ tướng cũng lưu ý địa phương cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Liên quan đến triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, Thủ tướng yêu cầu Vĩnh Long chú trọng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quản lý và sản xuất; tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện các cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả, không làm gián đoạn hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nhấn mạnh yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, Thủ tướng đề nghị Vĩnh Long phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, quyết liệt hành động để tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng còn lại của năm 2026.