Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cắt giảm 4 nhóm thủ tục hành chính

Hà Lê

15/05/2026, 18:01

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong phòng cháy, chữa cháy; xây dựng; môi trường; khu, cụm công nghiệp, bảo đảm tiến độ thực thi ngay trong tháng 5 và 6/2026.

Tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính. Ảnh: VGP

Tại công văn số 4408/VPCP-CĐS, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành liên quan tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy; cấp phép khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đánh giá tác động môi trường; cấp phép xây dựng.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3905/VPCP-CĐS ngày 2/5/2026 của Văn phòng Chính phủ, các bộ gồm Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng đã rà soát, nghiên cứu và báo cáo hiện trạng quy định, thủ tục hành chính; kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thời gian qua; đồng thời đề xuất phương án tiếp tục cắt giảm đối với 4 nhóm thủ tục nêu trên.

Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp đã tiến hành rà soát độc lập và có Văn bản số 3185/BTP-KSTT ngày 12/5/2026 báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa.

Xét báo cáo của các bộ và đề xuất của Bộ Tư pháp, nhằm tiếp tục cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” theo Kết luận số 18-KL/TW, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến phù hợp của Bộ Tư pháp để xây dựng và chủ động thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo thẩm quyền, hoàn thành trong tháng 5/2026; đối với các nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và hoàn thành thực thi trong tháng 6/2026.

Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan tại dự thảo Nghị quyết về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, hoàn thiện để trình Chính phủ.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát, sửa đổi các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy theo hướng phù hợp thực tiễn, bảo đảm an toàn cho người và công trình, tiết kiệm chi phí cho chủ đầu tư, chủ sở hữu; rà soát, đơn giản hóa danh mục phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc diện cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/6/2026.

Đối với lĩnh vực cụm công nghiệp, Bộ trưởng Bộ Công Thương được giao chỉ đạo nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục thành lập, mở rộng cụm công nghiệp theo hướng tăng cường liên thông, tích hợp và thực hiện đồng thời các thủ tục hành chính; hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, trình Chính phủ ban hành trong tháng 5/2026.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, trình Chính phủ ban hành trong tháng 5/2026, đồng thời phối hợp với Bộ Công an triển khai các nội dung liên quan.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền thống nhất một đầu mối quản lý khu công nghiệp và cụm công nghiệp trong quá trình xây dựng, ban hành các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, hoàn thành trong tháng 5/2026.

Cắt giảm thủ tục hành chính: Vượt mục tiêu Nghị quyết 18 chỉ sau một tháng

Cắt giảm thủ tục hành chính, tái cơ cấu nông nghiệp, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản và quản lý đất lúa

Công khai các bộ chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu cắt giảm thủ tục hành chính

Ngày 14/5/2026, Thủ tướng Chính phủ có các Quyết định điều động, bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng Chính phủ và Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ...

Sáng 15/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành 22 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kiện toàn Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Quốc hội và nhân sự Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới sau 4 thập kỷ tiến hành công cuộc Đổi Mới đất nước, hội nhập với khu vực và toàn cầu.

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI - đó là đánh giá của Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam lần thứ 6 vừa diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam VnEconomy chủ trì tổ chức.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

