Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cắt giảm 4 nhóm thủ tục hành chính

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục cắt giảm mạnh thủ tục hành chính trong phòng cháy, chữa cháy; xây dựng; môi trường; khu, cụm công nghiệp, bảo đảm tiến độ thực thi ngay trong tháng 5 và 6/2026.

Tại công văn số 4408/VPCP-CĐS, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành liên quan tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy; cấp phép khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đánh giá tác động môi trường; cấp phép xây dựng.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3905/VPCP-CĐS ngày 2/5/2026 của Văn phòng Chính phủ, các bộ gồm Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng đã rà soát, nghiên cứu và báo cáo hiện trạng quy định, thủ tục hành chính; kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thời gian qua; đồng thời đề xuất phương án tiếp tục cắt giảm đối với 4 nhóm thủ tục nêu trên.

Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp đã tiến hành rà soát độc lập và có Văn bản số 3185/BTP-KSTT ngày 12/5/2026 báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa.

Xét báo cáo của các bộ và đề xuất của Bộ Tư pháp, nhằm tiếp tục cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” theo Kết luận số 18-KL/TW, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến phù hợp của Bộ Tư pháp để xây dựng và chủ động thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo thẩm quyền, hoàn thành trong tháng 5/2026; đối với các nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và hoàn thành thực thi trong tháng 6/2026.

Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan tại dự thảo Nghị quyết về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, hoàn thiện để trình Chính phủ.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát, sửa đổi các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy theo hướng phù hợp thực tiễn, bảo đảm an toàn cho người và công trình, tiết kiệm chi phí cho chủ đầu tư, chủ sở hữu; rà soát, đơn giản hóa danh mục phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc diện cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/6/2026.

Đối với lĩnh vực cụm công nghiệp, Bộ trưởng Bộ Công Thương được giao chỉ đạo nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục thành lập, mở rộng cụm công nghiệp theo hướng tăng cường liên thông, tích hợp và thực hiện đồng thời các thủ tục hành chính; hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, trình Chính phủ ban hành trong tháng 5/2026.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng, trình Chính phủ ban hành trong tháng 5/2026, đồng thời phối hợp với Bộ Công an triển khai các nội dung liên quan.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền thống nhất một đầu mối quản lý khu công nghiệp và cụm công nghiệp trong quá trình xây dựng, ban hành các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, hoàn thành trong tháng 5/2026.