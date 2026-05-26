Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để bứt phá tăng trưởng
Hà Lê
26/05/2026, 16:54
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu Cần Thơ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, cải cách hành chính và nghiên cứu cơ chế đặc thù nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát huy vai trò trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Sáng 26/5, tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng “hai con số”; giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.
KINH TẾ DUY TRÌ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG, NHIỀU CHỈ TIÊU KHỞI SẮC
Báo cáo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cho biết sau khi hợp nhất thành phố Cần Thơ với tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, định hướng nhiệm vụ trọng tâm và nâng cao năng lực điều hành của hệ thống chính trị trong điều kiện địa bàn rộng, quy mô dân số lớn và yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành ngày càng cao.
Trong quý I/2026, kinh tế Cần Thơ đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,02%, đứng thứ 2/5 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long; tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 13,2 nghìn tỷ đồng, tương đương 49,28% dự toán Trung ương giao; thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tiếp tục cải thiện. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 237 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm trước.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; chính sách an sinh xã hội triển khai kịp thời; giáo dục duy trì ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Bên cạnh kết quả đạt được, thành phố cũng nhìn nhận nhiều tồn tại, khó khăn trong triển khai các dự án trọng điểm, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, xử lý thủ tục đầu tư, điều chỉnh quy hoạch và phối hợp giữa các đơn vị. Một số dự án kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ vẫn chưa được xử lý dứt điểm, ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân và hiệu quả sử dụng nguồn lực.
Về xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, thành phố đã triển khai rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, chuẩn bị phương án vận hành theo định hướng của Trung ương; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã phân tích làm rõ những tiềm năng, thế mạnh, kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quá trình phát triển của thành phố Cần Thơ, cũng như giải đáp những kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo thành phố.
THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN ĐẦU TƯ, KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN
Cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của thành phố, cũng như các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ trong duy trì tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô địa phương và bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức.
Thủ tướng nhấn mạnh Cần Thơ có vị trí đặc biệt quan trọng, là trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long về thương mại, logistics, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Do đó, thành phố cần phát huy vai trò đầu tàu, tạo sức lan tỏa phát triển cho toàn vùng.
Theo Thủ tướng, mục tiêu tăng trưởng “hai con số” không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế và nâng cao chất lượng điều hành. Muốn đạt được mục tiêu này, Cần Thơ phải tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, hạ tầng và thủ tục hành chính.
Thủ tướng yêu cầu thành phố rà soát toàn bộ các dự án tồn đọng kéo dài, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; kiên quyết xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết công việc.
Đối với đầu tư công, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và kích thích đầu tư xã hội. Các dự án trọng điểm về giao thông, hạ tầng đô thị, logistics, y tế, giáo dục cần được tập trung nguồn lực để triển khai đúng tiến độ.
Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành Trung ương phối hợp chặt chẽ với thành phố trong tháo gỡ vướng mắc liên quan đến quy hoạch, đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng và thủ tục hành chính; không để tình trạng hồ sơ kéo dài qua nhiều cấp, nhiều cơ quan.
ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG HIỆU QUẢ ĐIỀU HÀNH
Một nội dung được Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh là yêu cầu đổi mới phương thức quản trị và nâng cao hiệu quả điều hành của bộ máy chính quyền trong giai đoạn mới.
Theo Thủ tướng, việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp phải đi đôi với tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Thành phố cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và quy trình vận hành để bảo đảm hoạt động thông suốt, không gián đoạn.
Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
“Phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ; cán bộ phải chủ động giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp thay vì chờ đợi, né tránh trách nhiệm”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Cùng với phát triển kinh tế, Thủ tướng yêu cầu thành phố chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và bảo đảm an sinh xã hội; quan tâm chăm lo đời sống người dân, nhất là các đối tượng chính sách, người yếu thế và lao động bị ảnh hưởng bởi quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Về quốc phòng, an ninh, Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng chống tội phạm và các nguy cơ phát sinh từ không gian mạng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết liệt hành động; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn tiếp theo, xây dựng Cần Thơ thực sự trở thành trung tâm động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác Trung ương và thành phố Cần Thơ đã tới dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố để tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã hiến dâng cả cuộc đời cho đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Phát triển nguồn nhân lực R&D là động lực cho mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững
Đảm bảo việc phát triển nguồn nhân lực,đặc biệt là nguồn nhân lực cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) là yếu tố quan trọng giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu phát triển cao và bền vững trong giai đoạn tới...
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Tháo gỡ điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực đất đai
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu việc sửa đổi Luật Đất đai phải bám sát tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đơn giản hóa thủ tục, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Công nghiệp hỗ trợ: Nền tảng cho công nghiệp quốc gia tự chủ

Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035 vừa được phê duyệt, khẳng định vai trò là nền tảng then chốt cho công nghiệp quốc gia tự chủ, hiện đại. Chương trình tập trung nâng cao năng lực nội địa hóa, giảm phụ thuộc nhập khẩu và thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số"…
Mô hình phát triển hiện nay được cho là đang bộc lộ nhiều hạn chế, trong 3 điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực thì thể chế là “điểm nghẽn” của “điểm nghẽn”. Tăng trưởng dựa nhiều vào vốn đầu tư và lao động giá rẻ, năng suất lao động và năng lực đổi mới sáng tạo còn thấp, mức độ tự chủ công nghệ còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, đổi mới mô hình phát triển quốc gia đang trở thành yêu cầu chiến lược.
Chuyển đổi số, AI và cạnh tranh địa chính trị đang làm thay đổi sâu sắc cấu trúc phát triển toàn cầu, yêu cầu đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam không còn dừng ở tăng trưởng kinh tế, mà mở rộng sang tái cấu trúc quản trị quốc gia, thể chế, xã hội và năng lực tự chủ chiến lược, với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữ vai trò trung tâm…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: