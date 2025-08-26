Thủ tướng lưu ý tạo sinh kế để người dân "lạc nghiệp" sau "an cư"
Đối với các hộ đã được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng lưu ý, đây mới chỉ là nền tảng bước đầu để “an cư”. Thời gian tới, các Bộ, ngành, địa phương cần có chính sách đột phá hỗ trợ để các hộ này “lạc nghiệp”, nhất là trong đào tạo nghề, giải quyết sinh kế, việc làm...
Sáng
26/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng
Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát
trên cả nước đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình và
phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm
2025".
HOÀN THÀNH XÓA NHÀ TẠM, NHÀ
DỘT NÁT LÀ "CÔNG TRÌNH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT"
Phát
biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh sinh thời, Chủ
tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự
do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.
Thực
hiện mong muốn của Người, trong suốt lịch sử cách mạng, Đảng ta không có mục
tiêu nào khác ngoài mục tiêu mang lại độc lập, tự do cho dân tộc và cuộc sống ấm
no, hạnh phúc cho Nhân dân.
Với
quan điểm xuyên suốt lấy con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và
là nguồn lực quan trọng nhất cho sự phát triển, “không để ai bị bỏ lại phía
sau”, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, ban hành nhiều cơ chế chính sách
và ưu tiên dành nguồn lực tập trung chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho Nhân
dân, trong đó có việc hỗ trợ đồng bào nghèo, đối tượng chính sách, người yếu thế
có nhà ở ổn định, an toàn.
Thực
hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và truyền thống
mang tính triết lý của dân tộc ta “an cư, lạc nghiệp”, những năm qua, chúng ta
đã triển khai nhiều chương trình, chính sách về nhà ở cho người có công, phát
triển nhà ở cho hộ nghèo.
Khẳng
định việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước là “công
trình quốc gia đặc biệt’, của “ý Đảng, lòng Dân”, của “tình dân tộc, nghĩa đồng
bào”, có ý nghĩa chính trị, xã hội nhân văn sâu sắc, Thủ tướng cho rằng đây
cũng chính là một kỳ tích Việt Nam trong công cuộc giảm nghèo bền vững, củng cố
nền tảng cho quan điểm phát triển vì sự công bằng, tiến bộ xã hội và bền vững của
đất nước ta trong thời kỳ mới.
Đồng
thời, đây cũng là thành tựu nổi bật, thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng
tháng Tám, Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 80 năm truyền thống Công an nhân dân và chào
mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
TIẾP TỤC CÓ CHÍNH SÁCH ĐỘT
PHÁ HỖ TRỢ CÁC HỘ ĐƯỢC XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT
Để
phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được về xóa nhà tạm, nhà dột nát, đồng
thời tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, trong thời gian tới, Thủ
tướng đề nghị Ban Chỉ đạo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thi
đua - Khen thưởng Trung ương, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt
sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 42-NQ/TW của Trung
ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội.
Xác
định việc chăm lo, hỗ trợ nhà ở đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo,
cho người dân sinh sống tại khu vực thường xuyên bị thiên tai, ảnh hưởng bởi biến
đổi khí hậu là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài.
Thủ
tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát, sớm hoàn thiện
chính sách trợ cấp xã hội cho hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo và chính
sách tín dụng hỗ trợ cho hộ nghèo khu vực nông thôn cải thiện nhà ở…
Đối
với các hộ đã được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng lưu ý đây mới chỉ
là nền tảng bước đầu để “an cư”, thời gian tới các Bộ, ngành, địa phương cần có
chính sách đột phá hỗ trợ để các hộ này để “lạc nghiệp”, phấn đấu đến năm 2030
Việt Nam cơ bản không còn hộ nghèo.
Thủ
tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương quán
triệt chủ trương của Đảng về sử dụng ngân sách nhà nước là nguồn lực chủ yếu, bảo
đảm an sinh xã hội đi cùng với huy động nguồn lực xã hội, nhất là trong đào tạo
nghề, giải quyết sinh kế, việc làm cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.
Đặc
biệt, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc huy động,
quản lý, sử dụng nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết
sinh kế, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở...
Ban
Thi đua - Khen thưởng Trung ương cần tiếp tục cải tiến, nâng cao hơn nữa chất
lượng các phong trào thực hiện các chương trình an sinh xã hội khác.
Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức trực thuộc tích cực phối hợp hơn nữa với Chính
phủ, các Bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện
tốt việc giám sát, phản biện quá trình xây dựng và thực hiện chính sách an sinh
xã hội; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kiến
nghị với các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan nhà nước các cấp kịp thời
giải quyết các vấn đề liên quan, bảo đảm quyền lợi người của người dân.
Thủ
tướng giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang nhân dân tiếp
tục phát huy truyền thống cách mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân, là chỗ dựa vững
chắc trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh cho đồng bào, nhất là ở
vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.
Đồng
thời, tiếp tục đi đầu trong các phong trào giúp dân giảm nghèo bền vững, xây dựng
nhà ở kiên cố, trường học, trạm y tế, hỗ trợ phòng chống thiên tai, dịch bệnh;
làm cầu nối đoàn kết quân - dân, để mỗi mái nhà nơi biên cương, hải đảo thực sự
là pháo đài vững chắc bảo vệ Tổ quốc và là điểm tựa yên bình cho nhân dân.
Đến nay, cả nước đã xây mới, sửa chữa 334.234 căn nhà (xây mới 255.310 căn, sửa chữa 78.924 căn); cùng với ngân sách nhà nước, cả nước huy động được hơn 24.761 tỷ đồng để thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; huy động hỗ trợ hơn 2,7 triệu ngày công lao động với hơn 454.000 lượt người hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở.
