Thứ Tư, 27/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Thủ tướng lưu ý tạo sinh kế để người dân "lạc nghiệp" sau "an cư"

Phúc Minh

26/08/2025, 13:11

Đối với các hộ đã được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng lưu ý, đây mới chỉ là nền tảng bước đầu để “an cư”. Thời gian tới, các Bộ, ngành, địa phương cần có chính sách đột phá hỗ trợ để các hộ này “lạc nghiệp”, nhất là trong đào tạo nghề, giải quyết sinh kế, việc làm...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025". Ảnh: VGP.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025". Ảnh: VGP.

Sáng 26/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025".

HOÀN THÀNH XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT LÀ "CÔNG TRÌNH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT"

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.

Thực hiện mong muốn của Người, trong suốt lịch sử cách mạng, Đảng ta không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu mang lại độc lập, tự do cho dân tộc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Với quan điểm xuyên suốt lấy con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và là nguồn lực quan trọng nhất cho sự phát triển, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, ban hành nhiều cơ chế chính sách và ưu tiên dành nguồn lực tập trung chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho Nhân dân, trong đó có việc hỗ trợ đồng bào nghèo, đối tượng chính sách, người yếu thế có nhà ở ổn định, an toàn.

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và truyền thống mang tính triết lý của dân tộc ta “an cư, lạc nghiệp”, những năm qua, chúng ta đã triển khai nhiều chương trình, chính sách về nhà ở cho người có công, phát triển nhà ở cho hộ nghèo.

Khẳng định việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước là “công trình quốc gia đặc biệt’, của “ý Đảng, lòng Dân”, của “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, có ý nghĩa chính trị, xã hội nhân văn sâu sắc, Thủ tướng cho rằng đây cũng chính là một kỳ tích Việt Nam trong công cuộc giảm nghèo bền vững, củng cố nền tảng cho quan điểm phát triển vì sự công bằng, tiến bộ xã hội và bền vững của đất nước ta trong thời kỳ mới.

Đồng thời, đây cũng là thành tựu nổi bật, thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 80 năm truyền thống Công an nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

TIẾP TỤC CÓ CHÍNH SÁCH ĐỘT PHÁ HỖ TRỢ CÁC HỘ ĐƯỢC XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT

Để phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được về xóa nhà tạm, nhà dột nát, đồng thời tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 42-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội.

Thủ tướng tham quan gian hàng sản phẩm tại Hội nghị. Ảnh: VGP.
Thủ tướng tham quan gian hàng sản phẩm tại Hội nghị. Ảnh: VGP.

Xác định việc chăm lo, hỗ trợ nhà ở đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho người dân sinh sống tại khu vực thường xuyên bị thiên tai, ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát, sớm hoàn thiện chính sách trợ cấp xã hội cho hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo và chính sách tín dụng hỗ trợ cho hộ nghèo khu vực nông thôn cải thiện nhà ở…

Đối với các hộ đã được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng lưu ý đây mới chỉ là nền tảng bước đầu để “an cư”, thời gian tới các Bộ, ngành, địa phương cần có chính sách đột phá hỗ trợ để các hộ này để “lạc nghiệp”, phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam cơ bản không còn hộ nghèo.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương quán triệt chủ trương của Đảng về sử dụng ngân sách nhà nước là nguồn lực chủ yếu, bảo đảm an sinh xã hội đi cùng với huy động nguồn lực xã hội, nhất là trong đào tạo nghề, giải quyết sinh kế, việc làm cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết sinh kế, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở...

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cần tiếp tục cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thực hiện các chương trình an sinh xã hội khác.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức trực thuộc tích cực phối hợp hơn nữa với Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện tốt việc giám sát, phản biện quá trình xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kiến nghị với các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan nhà nước các cấp kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan, bảo đảm quyền lợi người của người dân.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân, là chỗ dựa vững chắc trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh cho đồng bào, nhất là ở vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Đồng thời, tiếp tục đi đầu trong các phong trào giúp dân giảm nghèo bền vững, xây dựng nhà ở kiên cố, trường học, trạm y tế, hỗ trợ phòng chống thiên tai, dịch bệnh; làm cầu nối đoàn kết quân - dân, để mỗi mái nhà nơi biên cương, hải đảo thực sự là pháo đài vững chắc bảo vệ Tổ quốc và là điểm tựa yên bình cho nhân dân.

Đến nay, cả nước đã xây mới, sửa chữa 334.234 căn nhà (xây mới 255.310 căn, sửa chữa 78.924 căn); cùng với ngân sách nhà nước, cả nước huy động được hơn 24.761 tỷ đồng để thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; huy động hỗ trợ hơn 2,7 triệu ngày công lao động với hơn 454.000 lượt người hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Từ khóa:

an cư lạc nghiệp dân sinh giảm nghèo nhà dột nát sinh kế Thủ tướng Phạm Minh Chính Vneconomy xóa nhà tạm

Đọc thêm

Thanh Hóa: Mưa lớn gây ngập cục bộ, người dân vật lộn trong biển nước

Thanh Hóa: Mưa lớn gây ngập cục bộ, người dân vật lộn trong biển nước

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa to và gió lớn kéo dài trong 2 ngày 25 và 26/8 khiến nhiều nơi ngập lụt, chia cắt, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của người dân.

Thanh Hóa xử lý khẩn cấp nhiều điểm sạt lở đê điều do bão số 5

Thanh Hóa xử lý khẩn cấp nhiều điểm sạt lở đê điều do bão số 5

Ảnh hưởng của bão số 5 đã gây mưa to, gió lớn tại nhiều địa phương trên địa bàn Thanh Hóa, làm xuất hiện tình trạng ngập cục bộ và sạt lở đê điều. Trước nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản nhân dân, các lực lượng quân đội cùng chính quyền địa phương đã kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện để khắc phục sự cố.

Áp thấp mới lại xuất hiện phía Đông Philippines, nguy cơ thiên tai tiếp tục rình rập

Áp thấp mới lại xuất hiện phía Đông Philippines, nguy cơ thiên tai tiếp tục rình rập

Chiều tối 26/8/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có Công văn số 6079/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng, về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới...

Phạt hơn 70 tổ chức, cá nhân dùng micro không dây có tần số hoạt động không đúng quy định

Phạt hơn 70 tổ chức, cá nhân dùng micro không dây có tần số hoạt động không đúng quy định

Cơ quan chức năng đã phát hiện và xử phạt tiền hơn 70 tổ chức, cá nhân sử dụng micro không dây tần số hoạt động không đúng quy định trong các hộ gia đình, nhà hàng, quán Karaoke, cơ sở giáo dục – đào tạo, trung tâm tổ chức sự kiện…

Rộ tình trạng lừa người dùng ví điện tử

Rộ tình trạng lừa người dùng ví điện tử

Cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới nhắm vào người dùng ví điện tử. Các đối tượng giả danh tổ chức tài chính, dụ dỗ “làm nhiệm vụ nhận thưởng” hay “hỗ trợ giải ngân”, buộc nạn nhân chuyển tiền qua nhiều ví khác nhau. Hệ quả, nạn nhân không chỉ mất tiền mà còn có nguy cơ bị biến thành mắt xích trong các đường dây rửa tiền hoặc lừa đảo dây chuyền.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

eMagazine

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thanh Hóa: Mưa lớn gây ngập cục bộ, người dân vật lộn trong biển nước

Dân sinh

2

Đề xuất chủ đầu tư tạm ứng kinh phí giải phóng mặt bằng tuyến metro Sài Gòn - Cần Giờ

Đầu tư

3

Thanh Hóa xử lý khẩn cấp nhiều điểm sạt lở đê điều do bão số 5

Dân sinh

4

Công ty chứng khoán nói gì về phiên đảo chiều gần 54 điểm?

Chứng khoán

5

Áp lực điều hành tỷ giá

Tài chính

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: