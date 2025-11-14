Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đại đoàn kết toàn dân tộc là điểm tựa vượt qua khó khăn

Ngày 13/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại thôn Thắng Kiên, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai – vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi người dân vừa kiên cường ứng phó bão số 13, vừa nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng dự với Thủ tướng có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đông đảo bà con nhân dân.

ĐOÀN KẾT – SỨC MẠNH VƯỢT QUA THIÊN TAI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Gia Lai là vùng đất địa linh nhân kiệt, cái nôi của phong trào Tây Sơn, giàu truyền thống cách mạng, mang đậm tinh thần tự lực, tự cường, nghĩa tình và khát vọng vươn lên. Trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, đồng bào các dân tộc nơi đây luôn đoàn kết, đồng lòng, cùng cả nước anh dũng chiến đấu, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc.

Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Gia Lai nói chung, thôn Thắng Kiên, xã Đề Gi nói riêng đã đạt được trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và công cuộc phát triển kinh tế - xã hội - Ảnh: VGP

Năm 2025, kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai khởi sắc trên nhiều lĩnh vực. GRDP 9 tháng tăng 7,31%; thu ngân sách vượt 13,5% dự toán; chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định; đời sống nhân dân cải thiện; an ninh chính trị và trật tự xã hội được bảo đảm.

Thôn Thắng Kiên, xã Đề Gi có 540 hộ với 2.500 nhân khẩu. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 66 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,26%; 99,4% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; bản sắc văn hóa các dân tộc được gìn giữ, phát huy.

Đặc biệt, trong công tác phòng chống bão số 13, chính quyền và nhân dân địa phương phát huy cao tinh thần chủ động, kiên cường, đoàn kết, thực hiện quyết liệt phương châm “4 tại chỗ”. Xã Đề Gi đã di dời kịp thời 606 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu khỏi khu vực nguy hiểm, không để xảy ra thiệt hại về người. Tuy nhiên, bão đã gây sập 12 nhà, tốc mái hơn 1.100 nhà, làm hư hỏng hàng trăm lồng bè, tàu cá và diện tích nuôi trồng thủy sản.

Ảnh: VGP

Đại diện bà con bày tỏ niềm vui trước sự phát triển của quê hương, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; đồng thời chia sẻ khó khăn do thiên tai và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để sớm ổn định cuộc sống.

Tại ngày hội, Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã trao quà tặng bà con, hộ gia đình bị thiệt hại, gia đình chính sách; các doanh nghiệp, tập đoàn hỗ trợ kinh phí giúp người dân vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và ổn định sinh hoạt.

PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐOÀN KẾT, KHÔI PHỤC SẢN XUẤT, ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG

Phát biểu tại ngày hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động khi dự, chung vui cùng cán bộ và nhân dân trong không khí đầm ấm, thắm tình đoàn kết nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2025 là thời điểm đặc biệt khi cả nước nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2021-2025, hướng tới Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương trao quà tặng bà con thôn Thắng Kiên, các hộ gia đình thiệt hại do bão, các hộ gia đình chính sách trên địa bàn - Ảnh: VGP

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Gia Lai đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Thủ tướng cho biết năm 2025, cả nước dự kiến đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền, nâng cao vị thế quốc gia.

Nhấn mạnh tinh thần “khó khăn mấy cũng vượt qua”, Thủ tướng nêu các “điểm tựa” quan trọng: tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; truyền thống lịch sử - văn hóa; sự kết hợp giữa sức mạnh Trung ương và địa phương, Nhà nước và doanh nghiệp, trong nước và quốc tế; đặc biệt là điểm tựa nhân dân – “dân là gốc, dân là chủ thể của sự nghiệp cách mạng”.

Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là hoàn thành sửa chữa nhà cửa hư hỏng trong tháng 11 và xây dựng lại nhà sập trước 15 tháng Chạp âm lịch; khôi phục hạ tầng thiết yếu, phục hồi sản xuất, tạo sinh kế cho người dân; vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp vì nhân dân phục vụ.

“Nhà nước cũng lo, nhân dân cũng lo, doanh nghiệp cũng lo, mỗi người tự lo cho mình, cùng chung tay khắc phục khó khăn, phát huy điểm mạnh để cùng hưởng thụ thành quả”, Thủ tướng nói, đồng thời nhấn mạnh tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển bền vững.

Ảnh: VGP

Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về “3 gần” (gần dân, gần cơ sở, gần không gian số), “5 phải” (phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả với nhân dân) và “4 không” (không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng).

KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO, HỖ TRỢ SẢN XUẤT VÀ SINH KẾ CHO NGƯỜI DÂN

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát, thăm hỏi các doanh nghiệp thiệt hại tại khu kinh tế Nhơn Hội; thăm người dân bị ảnh hưởng tại xã Đề Gi, cảng cá Đề Gi, khu tái định cư An Quang và tặng quà 26 hộ dân bị thiệt hại nặng. Thủ tướng làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các bộ, ngành về công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nhân dân Gia Lai trong ứng phó, di dời dân và bảo đảm an toàn tính mạng. Ông yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện 214/CĐ-TTg ngày 12/11/2025 về thống kê, đánh giá thiệt hại và khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ.

Ảnh: VGP

Thủ tướng chỉ đạo sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí 60 tỷ đồng được hỗ trợ để sửa chữa, xây dựng nhà ở, triển khai khu tái định cư cho hộ dân mất nhà, di dời hộ dân vùng ven biển nguy hiểm; đồng thời quy hoạch quỹ đất ven biển tiềm năng để phát triển du lịch, dịch vụ, tạo việc làm, sinh kế bền vững.

Đồng thời yêu cầu hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp để khôi phục sản xuất; khôi phục các công trình hạ tầng thiết yếu, trước hết là trường học, trạm y tế, bệnh viện, giao thông, điện, nước, viễn thông; bảo đảm học tập, khám chữa bệnh và sinh hoạt cho nhân dân.

Thủ tướng cũng đề nghị huy động các lực lượng quân đội, công an, đoàn thanh niên… hỗ trợ doanh nghiệp dọn dẹp, khôi phục nhà xưởng; hệ thống ngân hàng triển khai các gói tín dụng, giãn, hoãn nợ; Bộ Tài chính rà soát chính sách thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất.

“Đây là thời điểm quan trọng với doanh nghiệp, cần khẩn trương khôi phục sản xuất, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, giữ uy tín với khách hàng. Cả hệ thống chính trị phải coi đây là nhiệm vụ chung”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Gia Lai tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021-2025, góp phần cùng cả nước xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, vững bước trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.