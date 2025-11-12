Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hoàn thành mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ hoàn thành gần 91.600 căn nhà ở xã hội trong năm 2025, coi đây là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Ngày 11/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo. Đây là phiên họp thứ hai liên tiếp sau phiên họp ngày 11/10, tiếp tục tập trung thảo luận về phát triển đột phá nhà ở xã hội.

Phiên họp được kết nối trực tuyến từ Trụ sở Chính phủ tới các địa phương, có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, cùng đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp và ngân hàng thương mại.

DỰ KIẾN HOÀN THÀNH 91.600 CĂN NHÀ Ở XÃ HỘI VÀ BA MỤC TIÊU TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, trong 10 tháng đầu năm 2025, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm ổn định thị trường bất động sản, cải thiện nguồn cung và khôi phục niềm tin của nhà đầu tư.

Thủ tướng đã chủ trì 4 hội nghị toàn quốc về nhà ở xã hội, ban hành 3 nghị quyết, 3 công điện, 124 văn bản chỉ đạo, giao 58 nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo - Ảnh: VGP

Đến nay, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành, khởi công và chấp thuận chủ trương đầu tư, với quy mô hơn 637.000 căn, đạt 60% chỉ tiêu của Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội”. Trong đó, gần 62.000 căn đã hoàn thành, tương đương 62% kế hoạch năm 2025; dự kiến đến cuối năm, sẽ hoàn thành khoảng 91.600 căn, đạt 91% chỉ tiêu.

Hiện có 17/34 địa phương dự kiến hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, trong đó nổi bật là Hà Nội (102%), TP.HCM (100%), Hải Phòng (101%), Bắc Ninh (102%), Nghệ An (179%), Quảng Ngãi (112%) và Đồng Nai (110%).

Trong các bộ, ngành, Bộ Công an đã khởi công 8 dự án (4.554 căn); Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khởi công 3 dự án (1.700 căn); Bộ Quốc phòng chuẩn bị khởi công 8 dự án với hơn 6.500 căn.

Về khung pháp lý, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 261/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025 sửa đổi, bổ sung các nghị định về nhà ở xã hội. Bộ Xây dựng cũng đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định về Quỹ nhà ở quốc gia, đồng thời dự kiến trình trong tháng 11 Nghị quyết của Chính phủ về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc để đột phá phát triển nhà ở xã hội.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh báo cáo tại phiên họp - Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận nỗ lực của Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và chuyên gia đã chuẩn bị chu đáo, chỉ rõ vướng mắc, bất cập và đề xuất nhiều giải pháp khả thi. Thủ tướng nhấn mạnh ba mục tiêu trọng tâm trong phát triển nhà ở xã hội.

Thứ nhất, tháo gỡ các khó khăn về thủ tục, quy trình nhằm phát triển thị trường bất động sản minh bạch, bền vững.

Thứ hai, bảo đảm người dân được tiếp cận nhà ở xã hội nhanh nhất, dễ nhất, thuận tiện nhất, với chi phí hợp lý và tránh rủi ro bị lừa đảo.

Thứ ba, coi phát triển nhà ở xã hội là giải pháp thúc đẩy kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, góp phần cân đối lớn của nền kinh tế, hướng tới phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng khẳng định đây là chủ trương lớn, chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, thể hiện tính tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm quyền có chỗ ở của người dân. “Đầu tư cho nhà ở xã hội là đầu tư cho sự phát triển của xã hội, của đất nước,” Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, nhà ở xã hội phải được quy hoạch hợp lý, đầy đủ hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục và văn hóa. Không chỉ là nhà cao tầng ở đô thị, mô hình có thể linh hoạt, phù hợp với từng địa phương. Người dân thuộc nhóm đối tượng thụ hưởng cần được tiếp cận bình đẳng, thuận lợi nhất, với sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng.

Bên cạnh kết quả tích cực, Thủ tướng nêu rõ còn nhiều khó khăn cần khắc phục như nguồn cung thiếu, giá bán chưa phù hợp với người thu nhập thấp, thủ tục phức tạp, tiến độ chậm, quỹ đất chưa đáp ứng yêu cầu và một số chủ đầu tư thiếu năng lực. Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục, triển khai cơ chế “luồng xanh” cho các dự án nhà ở xã hội.

ĐA DẠNG HÓA NGUỒN LỰC, THÁO GỠ VƯỚNG MẮC VÀ MINH BẠCH THÔNG TIN

Về nhiệm vụ sắp tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội theo quy định pháp luật, kịp thời tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền.

Đối với việc xác nhận đối tượng thụ hưởng, Thủ tướng yêu cầu thực hiện theo hướng đơn giản hóa, “ai làm tốt thì giao việc cho người đó”, công an cấp xã, phường xác nhận cho lao động tự do; đẩy mạnh thực hiện trực tuyến, tăng hậu kiểm, giảm tiền kiểm.

Các đại biểu dự phiên họp - Ảnh: VGP

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ hoàn thành, trình ban hành toàn bộ 9 văn bản được giao trước ngày 15/11; đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp có quỹ đất sạch phối hợp với địa phương đầu tư nhà ở xã hội. Về lâu dài, các cơ quan xây dựng đề án “nhà ở phù hợp túi tiền người dân”, đa dạng hóa nguồn vốn huy động, khuyến khích các hình thức mua, thuê, thuê mua.

Ngân hàng Nhà nước được giao thúc đẩy giải ngân gói tín dụng 145.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, mở rộng tiếp cận vốn, đặc biệt là cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở lần đầu. Đồng thời, kiểm soát chặt tín dụng vào lĩnh vực bất động sản, ngăn chặn đầu cơ, thổi giá.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp các bộ, ngành xây dựng quy trình đầu tư nhà ở xã hội thống nhất toàn quốc, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư xuống không quá 6 tháng; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thành lập “Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất” để tăng tính minh bạch; rà soát điều kiện cho vay gói tín dụng, rút gọn thủ tục, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trục lợi chính sách.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai các dự án đã được giao; Bộ Công an chỉ đạo công an cấp xã xác nhận điều kiện thu nhập của người dân thu nhập thấp, đồng thời điều tra, xử lý các hành vi môi giới trái phép, lừa đảo trong mua bán nhà ở xã hội.

Bộ Công Thương phối hợp Bộ Xây dựng đề xuất bãi bỏ quy định rườm rà trong thủ tục hợp đồng mua bán, hướng tới cơ chế “hậu kiểm” để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các địa phương - Ảnh: VGP

Các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng về kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”. Địa phương chưa đạt chỉ tiêu phải có kế hoạch cụ thể để hoàn thành, đồng thời thực hiện nghiêm quy định về quỹ đất cho nhà ở công nhân và dành 20% quỹ đất ở trong các dự án thương mại phát triển nhà ở xã hội.

Về công tác minh bạch và xử lý vi phạm, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm “5 bảo đảm”:

Bảo đảm chấn chỉnh kịp thời, tăng cường kỷ cương, minh bạch trong quy trình xét duyệt, mua – bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội;Bảo đảm thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa tiêu cực, lợi dụng chính sách;Bảo đảm công bằng, đúng đối tượng, đúng mục tiêu, giá bán được tính đúng và kịp thời;Bảo đảm xử lý nghiêm các hành vi môi giới, “chạy suất”, trục lợi;Bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp có quỹ đất sạch tham gia phát triển nhà ở xã hội.

Thủ tướng đề nghị các chủ đầu tư thực hiện nghiêm quy trình, công khai minh bạch thông tin dự án, bảo đảm đúng tiến độ, đúng đối tượng, đúng quy định; áp dụng công nghệ số trong xét duyệt hồ sơ, giảm tập trung đông người, kiểm soát chất lượng công trình, tối ưu hóa chi phí nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn, hạ tầng và tiện ích thiết yếu.

Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, ngân hàng phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội, nghĩa đồng bào trong phát triển nhà ở xã hội, góp phần bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong quyền tiếp cận chỗ ở bình đẳng.

Các cơ quan báo chí được đề nghị tăng cường truyền thông về chính sách nhà ở xã hội để người dân hiểu rõ, đồng thuận và chung tay thực hiện hiệu quả chủ trương lớn, chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước.