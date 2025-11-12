Thủ tướng yêu cầu trình Nghị định hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp thực hiện dự án xanh trong tháng 11/2025

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong tháng 11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay vốn thực hiện dự án xanh, dự án tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG) thông qua các ngân hàng thương mại...
Thông tin được nêu tại Thông báo số 611/TB-VPCP ngày 11/11/2025 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW tại Phiên họp lần thứ hai của Ban Chỉ đạo.
Theo Thông báo, sau gần 6 tháng triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, bước đầu đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Các bộ, ngành và địa phương đã hoàn thành kế hoạch hành động cụ thể hóa nhiệm vụ tại Nghị quyết số 138/NQ-CP và Nghị quyết số 139/NQ-CP.
Công tác thể chế hóa chính sách đạt hơn 67%, nhiều nhiệm vụ có thời hạn trong năm 2026 đã được hoàn thành ngay trong năm 2025. Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng mạnh. Số hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp có sự thay đổi đáng kể.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ, triển khai hiệu quả các giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 68-NQ/TW. Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp.
Về nguồn lực triển khai Nghị quyết, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ưu tiên bố trí đầy đủ tài chính và nhân lực; chỉ đạo quyết liệt và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch. Bộ Tài chính đảm bảo kinh phí triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp từ ngân sách trung ương. Các địa phương cần chủ động lồng ghép kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 198/2025/QH15.
Trong tháng 11/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp vay vốn để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung tiêu chuẩn ESG, thông qua các ngân hàng thương mại.
Trong tháng 11/2025, Bộ Tài chính được giao trình Chính phủ các nội dung sau: Nghị định hướng dẫn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% thông qua các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn; Nghị định về hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chương trình đào tạo 10.000 giám đốc điều hành; Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiêu biểu, tiên phong.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu về đất đai kết nối với Trung tâm Dữ liệu quốc gia trong tháng 12/2025. Đồng thời, trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định hướng dẫn xác định dự án xanh, tuần hoàn, áp dụng khung ESG trong tháng 11/2025.
Trong tháng 12/2025. Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh.
Bộ Công Thương trình Chính phủ các nội dung sau trong tháng 11/2025: Nghị định sửa đổi Nghị định 75/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh; Nghị định sửa đổi Nghị định 32/2024/NĐ-CP về phát triển cụm công nghiệp nhằm bổ sung chính sách giao địa phương dành tối thiểu 20 ha/cụm công nghiệp hoặc 5% quỹ đất cụm công nghiệp cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế (Go Global).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2025 Đề án chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận tinh hoa văn hóa kinh doanh thế giới.
Thủ tướng giao Bộ Tài chính, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, chủ trì phối hợp với các bộ, địa phương xác định rõ thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ được giao, theo dõi và định kỳ báo cáo hàng quý về tiến độ thực hiện. Bộ Tài chính cũng được giao hoàn thiện và đưa vào sử dụng Hệ thống theo dõi, đánh giá triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW trước ngày 15/11/2025, tích hợp các chỉ số phản ánh mức độ thông thoáng môi trường kinh doanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ công tác quản lý, dự báo.
Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Ủy viên Ban Chỉ đạo được yêu cầu sử dụng Hệ thống theo dõi, đánh giá trong công tác chỉ đạo điều hành, kịp thời phát hiện và đề xuất nội dung công việc cần thiết với Thủ tướng Chính phủ.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Ban Nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân tiếp tục thực hiện vai trò tư vấn, phản biện chính sách, đồng thời tổng hợp kiến nghị, vướng mắc từ doanh nghiệp và hộ kinh doanh để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW.
Theo Bộ Tài chính, đến cuối tháng 10/2025, dư nợ trái phiếu của các doanh nghiệp được xếp hạng đạt gần 461 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 33% toàn bộ dư nợ. Quy định bắt buộc xếp hạng tín nhiệm không chỉ mang lại lợi ích cho nhà đầu tư mà còn giúp doanh nghiệp giảm chi phí huy động vốn và nâng cao minh bạch tài chính…
Nhằm bảo đảm quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước diễn ra liên tục, đồng bộ với việc triển khai Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định duy trì hiệu lực hai Thông tư liên quan đến cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước…
Chính phủ Đan Mạch đang đối mặt với một trong những hóa đơn pháp lý lớn nhất lịch sử pháp lý Anh vì thua trong một vụ kiện gian lận thuế quan trọng tại London...
Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng giới hạn trạng thái vàng từ 2% lên 5% vốn tự có đối với các ngân hàng thương mại được phép sản xuất và xuất nhập khẩu vàng. Động thái này được kỳ vọng giúp tăng nguồn cung vàng miếng ra thị trường trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động mạnh…
Ngày 12/11/2025, một số ngân hàng thương mại cổ phần đã tăng lãi suất huy động các kỳ dưới 6 tháng lên mức 4,7 đến 4,75%/năm, chạm trần theo quy định tại Quyết định số 2411/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 01/11/2024…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: