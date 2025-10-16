Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công trường học tại xã biên giới của Đà Nẵng

Chiều 16/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án xây dựng Trường phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang, xã miền núi biên giới phía Tây giáp Lào của thành phố Đà Nẵng.

Đây là một trong những dự án quan trọng nằm trong kế hoạch xây dựng sáu trường học nội trú, bán trú liên cấp tại các xã biên giới của thành phố, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho vùng đồng bào dân tộc thiểu.

Cùng dự sự kiện có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Tân Cương; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Đà Nẵng.

Xã Tây Giang, một xã miền núi biên giới đặc biệt khó khăn, có hơn 96% dân số là người dân tộc Cơ Tu, với tỷ lệ hộ nghèo trên 46%. Việc xây dựng trường học tại đây không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 2.500 học sinh mà còn là một phần trong chiến lược phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển đồng đều giữa các vùng miền.

Trường học mới được xây dựng trên diện tích hơn 7ha, với tổng kinh phí hơn 262 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục hiện đại như khối lớp học, khối nội trú, thư viện, nhà đa năng và sân bóng đá mini.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án xây dựng trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang - Ảnh: VGP

Xúc động chứng kiến niềm vui, sự phấn khởi và tình cảm ấm áp, chân thành, mộc mạc của học sinh, người dân Tây Giang dành cho đoàn công tác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết Đảng, Nhà nước xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu; tập trung đầu tư cho nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; thúc đẩy phát triển nhanh song phải bền vững; phát triển kinh tế phải đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện an sinh xã hội đa tầng; quan tâm phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là vùng biên giới, trong đó đảm bảo mọi người dân được tiếp cận bình đẳng về giáo dục, y tế, văn hóa…

Đánh giá cao thành phố Đà Nẵng thực hiện ngay Kết luận và Thông báo của Bộ Chính trị, triển khai xây dựng 6 trường học tại các xã biên giới trong năm 2025, với tổng số kinh phí hơn 1.500 tỷ đồng.

Trong đó, riêng Trường phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang có kinh phí hơn 262 tỷ đồng, tiết kiệm gần 10% kinh phí so với kế hoạch, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố hoàn thành xây dựng Trường trước tháng 6/2026 và cả 6 trường khu vực biên giới trong năm 2026.

Hoan nghênh xã Tây Giang, đặc biệt là nhân dân đã ủng hộ, hoàn thành giải phóng mặt bằng triển khai xây dựng Trường phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang, Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng nghiên cứu triển khai xây dựng Trường giai đoạn 2.

Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng nghiên cứu triển khai giai đoạn 2 xây dựng trường để phục vụ tốt hơn việc dạy và học của các thầy cô giáo, các em học sinh - Ảnh: VGP

Đồng thời, Thủ tướng kêu gọi lực lượng quân đội, phát huy truyền thống, thực hiện tốt vai trò là “đội quân chiến đấu, đội quân sản xuất, đội quân công tác” và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chung tay, góp sức xây dựng các trường học tại các xã biên giới đất liền, với phương châm “ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều”, vì “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, tạo điều kiện để học sinh ở những vùng này có điều kiện thực hiện ước mơ, khát vọng của mình và góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Lưu ý quan điểm “làm cái gì ra cái đấy, làm việc gì dứt việc đó”, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo phải xây dựng các trường học đạt tiêu chuẩn, kiên cố, văn minh, hiện đại. Học sinh không những chỉ được học văn hóa, mà phải được học ngoại ngữ, Tin học, tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, nhất là phát huy bản sắc văn hóa dân tộc để học sinh phát triển toàn diện “đức, trí, thể, mỹ”.

Với phương châm “tiên học lễ, hậu học văn”, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các thầy cô giáo Trường phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang tiếp tục dành hết tình yêu thương cho các em học sinh; trau dồi kiến thức, nâng cao chất lượng dạy và học để nhà trường đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong giáo dục, đào tạo xứng đáng với sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Nhấn mạnh, Trường phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang là công trình mang ý nghĩa nhân văn cao cả, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các nhà thầu xây dựng phải thực hiện dự án với tất cả trách nhiệm, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, làm tổn thương tình cảm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào ta, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân Tây Giang tiếp tục chung sức, đồng lòng, đoàn kết, chung tay xây dựng xã phát triển ngày càng toàn diện, theo hướng nhanh và bền vững; phát triển hài hòa giữa kinh tế với xã hội và đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.