Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Canada và lãnh đạo nhiều quốc gia, tổ chức

Ngày 12/11/2022, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Thủ đô Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo khẳng định coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước; nhất trí tăng cường trao đổi, đối thoại ở tất cả các cấp, đặc biệt là cấp cao, bằng nhiều hình thức linh hoạt.

Trước mắt, hai bên sẽ phối hợp chuẩn bị tốt cho điện đàm sắp tới giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden, và tiến tới thực hiện chuyến thăm cấp cao giữa hai bên vào thời điểm thích hợp và điều kiện cho phép.

Tổng thống Joe Biden đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong thời gian tới, tận dụng hiệu quả các dư địa hợp tác nhằm đưa quan hệ giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, nhất là trên những lĩnh vực hai bên cùng có lợi, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chuyển lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Mỹ Joe Biden sang thăm Việt Nam. Tổng thống Joe Biden vui vẻ nhận lời và hứa sẽ thu xếp chuyến thăm vào thời điểm thích hợp cho cả hai bên.

Tại cuộc gặp trực tiếp lần đầu tiên giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Canada Justin Trudeau, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Canada ngày càng phát triển mạnh mẽ, khẳng định mong muốn đưa quan hệ ASEAN - Canada ngày càng gắn kết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Canada Justin Trudeau - Ảnh: VGP

Nhìn lại quan hệ giữa hai nước thời gian qua, hai bên cho rằng tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc thông qua duy trì các tiếp xúc, trao đổi cấp cao; hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư được mở rộng; hợp tác giáo dục, du lịch, giao lưu văn hóa ngày càng được tăng cường.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2023, hai bên nhất trí thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao nhằm thống nhất định hướng đưa quan hệ Việt Nam – Canada đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất. Bên cạnh hợp tác về kinh tế - thương mại - đầu tư và giáo dục - đào tạo, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy bình đẳng giới; xử lý các thách thức toàn cầu như an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh mạng…

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Canada hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ, quản trị, hoàn thiện thể chế và nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; khẳng định hoan nghênh các doanh nghiệp Canada đầu tư vào Việt Nam; mong muốn Canada mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là nông – thủy sản và cấp thêm nhiều học bổng cho sinh viên Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị chính phủ Canada quan tâm giúp đỡ hơn 240 nghìn người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Canada.

Thủ tướng Justin Trudeau nhất trí với những đề xuất nêu trên và cho biết Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mà Canada sắp công bố sẽ bao gồm nhiều lĩnh vực vốn là quan tâm chung của hai nước như đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ số, đào tạo nguồn nhân lực. Thủ tướng Canada hy vọng Chiến lược sẽ mở ra nhiều cơ hội mới tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Canada với ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng Canada Justin Trudeau sớm thăm lại Việt Nam. Thủ tướng Justin Trudeau vui vẻ nhận lời và cho biết sẽ thu xếp vào thời gian thích hợp.

Cũng nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Phó Tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankhar, Đại tướng Hun Manet - Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.