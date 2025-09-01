Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc

Ngày 31/8, tại thành phố Thiên Tân, trong chương trình dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với các tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng, xe điện, hạ tầng và ngân hàng.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Kỹ thuật Hoa Điện, một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới, ông Bành Cương Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn chia sẻ về chiến lược đầu tư lâu dài tại Việt Nam với công thức “1 1 1 N”, bao gồm một thực thể kinh doanh, một trung tâm nghiên cứu và một cơ sở chế tạo tại Việt Nam. Tập đoàn Hoa Điện đã đầu tư lũy kế 2,8 tỷ USD vào các dự án như Nhà máy điện Duyên Hải 2 và các dự án điện gió tại Đắk Lắk.

Bảy tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong hợp tác giữa hai bên, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam đang phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8,3 – 8,5% trong năm nay và hướng tới tăng trưởng hai chữ số trong những năm tiếp theo. Thủ tướng kêu gọi Tập đoàn Hoa Điện tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ sinh thái năng lượng, đề xuất các ý tưởng và dự án đầu tư mới, cũng như thu hút nguồn vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư và định chế tài chính quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Yadea Vương Gia Trung. Ảnh: VGP

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đã làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Tập đoàn khoa học kỹ thuật Yadea, một trong những nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới. Ông Vương Gia Trung, Phó Chủ tịch cấp cao tập đoàn, đã thông báo về việc Yadea đã xây dựng nhà máy xe điện tại Bắc Giang từ năm 2019 và đang mở rộng đầu tư với công suất thiết kế 2 triệu xe mỗi năm. Yadea cam kết tăng cường nội địa hoá và đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam, đồng thời đề xuất Việt Nam cần có chiến lược và quy định cụ thể về phát triển hệ sinh thái xe điện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh đề xuất của Yadea và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển hệ sinh thái xe điện tại Việt Nam, bao gồm sản xuất phần cứng, phần mềm và hạ tầng trạm sạc pin. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành của Việt Nam phối hợp chặt chẽ với tập đoàn để sớm hiện thực hóa các đề xuất này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết Dương Vệ Đông. Ảnh: VGP

Trong buổi làm việc với Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết (CHEC), ông Dương Vệ Đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị của CHEC, đã chia sẻ về năng lực thiết kế tổng hợp hàng đầu của tập đoàn trong các lĩnh vực giao thông. Ghi nhận những đóng góp của tập đoàn trong việc triển khai các dự án hạ tầng tại Việt Nam, Thủ tướng đã đề nghị Hoa Thiết hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong thiết kế xây dựng hạ tầng, đồng thời nghiên cứu các hình thức chuyển giao công nghệ để đảm bảo thi công an toàn và chất lượng cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần - Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng đã làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) để thúc đẩy hợp tác trong triển khai các dự án đầu tư trọng điểm của Việt Nam. Thủ tướng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy nhanh triển khai tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và lưới điện kết nối Việt Nam với các nước ASEAN. Đồng thời, đề nghị AIIB tập trung hỗ trợ nguồn lực cho hai dự án quan trọng này và tạo điều kiện thuận lợi cho cả doanh nghiệp Nhà nước và khu vực tư nhân được vay vốn ưu đãi.

Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc hợp tác trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; đã nói là làm, cam kết phải có kết quả cụ thể”, đồng thời khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, hoạt động hiệu quả, tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Cũng tại các cuộc làm việc này, Thủ tướng và lãnh đạo các tập đoàn đã kiểm điểm, rà soát kết quả thực hiện các nội dung công việc đã đưa ra trong các cuộc làm việc trước đây, đặc biệt là rà soát việc thực hiện các thoả thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trên các lĩnh vực liên quan.