Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Novatek, thúc đẩy các dự án LNG lớn tại Việt Nam

Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 23/3 (giờ địa phương), tại Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Novatek nhằm thúc đẩy hợp tác, triển khai các dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) quy mô lớn tại Việt Nam.

Bày tỏ vinh dự được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác, ông Leonid Viktorovich Mikhelson, Chủ tịch Novatek, đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển nhanh, chú trọng phát triển lĩnh vực năng lượng.

Novatek mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ trong việc mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và hợp tác truyền thống giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm, làm việc với tập đoàn Novatek - Ảnh: VGP

Thành lập tháng 8/1994, Novatek hoạt động trong lĩnh vực thăm dò, sản xuất, chế biến và kinh doanh khí tự nhiên, hydrocarbon lỏng. Đây là nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ hai tại Liên bang Nga, sau Gazprom, đồng thời nằm trong nhóm các công ty giao dịch công khai hàng đầu thế giới về sản lượng khí đốt tự nhiên.

Novatek đã triển khai thành công nhiều dự án LNG quy mô lớn, phát triển công nghệ hóa lỏng khí tự nhiên độc quyền. Tập đoàn này đang quan tâm tới thị trường LNG tại Việt Nam, trong đó có việc tham gia dự án Cà Ná cùng các đối tác như Zarubezhneft, đồng thời tiếp cận thị trường khí đốt đang phát triển của Việt Nam.

Chúc mừng những kết quả Novatek đạt được, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hoạt động của Tập đoàn phù hợp với định hướng, chiến lược lớn của Việt Nam, trong đó đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao, hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, thực hiện các chuyển đổi quan trọng, bao gồm chuyển đổi năng lượng.

Theo Thủ tướng, yêu cầu phát triển kinh tế, cũng như các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, đòi hỏi nhu cầu năng lượng lớn và ổn định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá hoạt động của Tập đoàn phù hợp với định hướng, chiến lược lớn của Việt Nam, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 - Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc Novatek chủ động trao đổi, hợp tác với các đối tác Việt Nam; đề nghị tập đoàn phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí như Petrovietnam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cùng các doanh nghiệp tư nhân để tham gia triển khai các dự án, trong đó có xây dựng kho chứa LNG quy mô lớn tại Việt Nam. Đồng thời, Thủ tướng khuyến khích tăng cường hợp tác về công nghệ hóa lỏng khí tự nhiên.

Lãnh đạo Novatek bày tỏ nhất trí và cho biết sẽ tiếp tục trao đổi với các đối tác Việt Nam để thúc đẩy các dự án, hoạt động hợp tác theo các định hướng đã được trao đổi.

Đánh giá hợp tác năng lượng là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam – Nga hơn 50 năm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn phía Nga đã đầu tư, hỗ trợ, tạo điều kiện cho ngành dầu khí Việt Nam phát triển.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến nhanh, phức tạp, Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa của việc thúc đẩy quan hệ với các đối tác truyền thống, đa dạng hóa nguồn cung, thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo trong tái cơ cấu lĩnh vực năng lượng.

Cho biết Việt Nam đang xem xét sửa đổi các quy định pháp luật liên quan lĩnh vực điện lực, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Novatek tham gia phát triển các dự án hạ tầng kho cảng LNG, nhà máy điện khí LNG tại các khu vực như: Hải Phòng – Quảng Ninh, Nam Du (Kiên Giang), Nghi Sơn (Thanh Hóa), Cà Ná (Khánh Hòa), cũng như cung cấp LNG ổn định cho thị trường Việt Nam, trên cơ sở tuân thủ pháp luật và hợp tác hiệu quả, cạnh tranh lành mạnh.