Thứ Hai, 23/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Novatek, thúc đẩy các dự án LNG lớn tại Việt Nam

Hà Lê

23/03/2026, 17:38

Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 23/3 (giờ địa phương), tại Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Novatek nhằm thúc đẩy hợp tác, triển khai các dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) quy mô lớn tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Leonid Viktorovich Mikhelson, Chủ tịch tập đoàn Novatek - Ảnh: VGP

Bày tỏ vinh dự được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác, ông Leonid Viktorovich Mikhelson, Chủ tịch Novatek, đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển nhanh, chú trọng phát triển lĩnh vực năng lượng.

Novatek mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ trong việc mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và hợp tác truyền thống giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm, làm việc với tập đoàn Novatek - Ảnh: VGP

Thành lập tháng 8/1994, Novatek hoạt động trong lĩnh vực thăm dò, sản xuất, chế biến và kinh doanh khí tự nhiên, hydrocarbon lỏng. Đây là nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ hai tại Liên bang Nga, sau Gazprom, đồng thời nằm trong nhóm các công ty giao dịch công khai hàng đầu thế giới về sản lượng khí đốt tự nhiên.

Novatek đã triển khai thành công nhiều dự án LNG quy mô lớn, phát triển công nghệ hóa lỏng khí tự nhiên độc quyền. Tập đoàn này đang quan tâm tới thị trường LNG tại Việt Nam, trong đó có việc tham gia dự án Cà Ná cùng các đối tác như Zarubezhneft, đồng thời tiếp cận thị trường khí đốt đang phát triển của Việt Nam.

Chúc mừng những kết quả Novatek đạt được, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hoạt động của Tập đoàn phù hợp với định hướng, chiến lược lớn của Việt Nam, trong đó đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao, hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, thực hiện các chuyển đổi quan trọng, bao gồm chuyển đổi năng lượng.

Theo Thủ tướng, yêu cầu phát triển kinh tế, cũng như các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, đòi hỏi nhu cầu năng lượng lớn và ổn định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá hoạt động của Tập đoàn phù hợp với định hướng, chiến lược lớn của Việt Nam, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 - Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc Novatek chủ động trao đổi, hợp tác với các đối tác Việt Nam; đề nghị tập đoàn phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí như Petrovietnam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cùng các doanh nghiệp tư nhân để tham gia triển khai các dự án, trong đó có xây dựng kho chứa LNG quy mô lớn tại Việt Nam. Đồng thời, Thủ tướng khuyến khích tăng cường hợp tác về công nghệ hóa lỏng khí tự nhiên.

Lãnh đạo Novatek bày tỏ nhất trí và cho biết sẽ tiếp tục trao đổi với các đối tác Việt Nam để thúc đẩy các dự án, hoạt động hợp tác theo các định hướng đã được trao đổi.

Đánh giá hợp tác năng lượng là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam – Nga hơn 50 năm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn phía Nga đã đầu tư, hỗ trợ, tạo điều kiện cho ngành dầu khí Việt Nam phát triển.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến nhanh, phức tạp, Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa của việc thúc đẩy quan hệ với các đối tác truyền thống, đa dạng hóa nguồn cung, thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo trong tái cơ cấu lĩnh vực năng lượng.

Cho biết Việt Nam đang xem xét sửa đổi các quy định pháp luật liên quan lĩnh vực điện lực, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Novatek tham gia phát triển các dự án hạ tầng kho cảng LNG, nhà máy điện khí LNG tại các khu vực như: Hải Phòng – Quảng Ninh, Nam Du (Kiên Giang), Nghi Sơn (Thanh Hóa), Cà Ná (Khánh Hòa), cũng như cung cấp LNG ổn định cho thị trường Việt Nam, trên cơ sở tuân thủ pháp luật và hợp tác hiệu quả, cạnh tranh lành mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang Nga

Từ khóa:

công nghệ LNG hợp tác năng lượng Việt Nam Nga Tập đoàn Novatek

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam củng cố vị thế trung tâm hồ tiêu toàn cầu

Thị trường

2

Hộ kinh doanh bán hàng đa kênh loay hoay với xuất hoá đơn điện tử

Tài chính

3

Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định

Tiêu điểm

4

Lãi suất tăng sẽ sàng lọc nhà đầu tư bất động sản

Bất động sản

5

Tự doanh và tổ chức mạnh tay gom phiên VN-Index thủng đáy 1.600 điểm

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy