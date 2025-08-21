Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thanh Hóa phải ưu tiên kinh tế, đột phá hạ tầng và nhân lực
Thiên Anh
21/08/2025, 06:37
Chiều 20/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổ công tác số 2 Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì buổi làm việc.
Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.
GIỮ VỮNG TĂNG TRƯỞNG, CÔNG NGHIỆP LÀ ĐỘNG LỰC CHÍNH
Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết trong nhiệm kỳ qua, tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, GRDP bình quân giai đoạn 2021–2023 đạt trên 8%/năm, thuộc nhóm cao trong cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp – xây dựng và dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn.
Thanh Hóa cũng là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển công nghiệp nặng và năng lượng, đặc biệt là Tổ hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Các khu kinh tế, khu công nghiệp được đầu tư mở rộng, hạ tầng đô thị, giao thông, y tế, giáo dục tiếp tục được chú trọng. Văn kiện chính trị và phương án nhân sự phục vụ Đại hội XX đã được Ban Thường vụ chuẩn bị công phu, bám sát Chỉ thị 22 của Bộ Chính trị.
ĐẨY MẠNH HẠ TẦNG, NHÂN LỰC VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
Tỉnh Thanh Hóa đề ra 32 chỉ tiêu phát triển chủ yếu cho giai đoạn 2025–2030, trong đó có những chỉ tiêu nổi bật như: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10–11%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt trên 6.000 USD vào năm 2030; tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 12–13%/năm.
Để đạt mục tiêu, tỉnh xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm: phát triển công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao; phát triển mạnh dịch vụ, nhất là du lịch, logistics; xây dựng hạ tầng đồng bộ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; phát triển văn hóa – xã hội bền vững; giữ vững quốc phòng – an ninh.
Cùng với đó, 4 khâu đột phá được lựa chọn là: hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách huy động nguồn lực; xây dựng hạ tầng chiến lược, đặc biệt là giao thông và hạ tầng số; phát triển nhân lực chất lượng cao; nâng cao năng lực quản trị nhà nước, cải cách hành chính.
ƯU TIÊN KINH TẾ, LIÊN KẾT VÙNG, TẠO CƠ CHẾ ĐỘT PHÁ
Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự, đồng thời khẳng định Thanh Hóa có vị trí chiến lược, vừa là địa bàn Bắc Trung Bộ vừa gắn với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Đây là lợi thế lớn để tỉnh phát triển nhanh, bền vững.
Thủ tướng nhấn mạnh Thanh Hóa cần xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, trong đó công nghiệp là động lực chủ lực. Ngoài Tổ hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, tỉnh phải mở rộng các ngành công nghiệp khác, thu hút đầu tư có chọn lọc, khuyến khích công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, thân thiện môi trường.
Một trọng điểm khác là phát triển hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là giao thông. Thanh Hóa cần phối hợp để đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc Bắc – Nam, đường ven biển, tuyến kết nối Tây Thanh Hóa – Tây Bắc. Cảng biển Nghi Sơn phải trở thành cảng tổng hợp quốc gia, trung tâm logistics của khu vực. Song song, cần ưu tiên hạ tầng số, hạ tầng năng lượng tái tạo, tạo nền tảng cho chuyển đổi số và kinh tế xanh.
Về thể chế, Thủ tướng gợi mở Thanh Hóa cần mạnh dạn đề xuất cơ chế đặc thù, phù hợp vị thế “tỉnh kiểu mẫu”. Về nhân lực, cần tập trung đào tạo lao động kỹ thuật cao cho các ngành năng lượng, chế biến, logistics, du lịch.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò liên kết vùng: Thanh Hóa không thể phát triển riêng lẻ, mà phải gắn với Hà Nội, Bắc Trung Bộ và vùng Bắc Bộ, tránh tư duy cục bộ. Văn kiện Đại hội cần ngắn gọn, súc tích, có tầm chiến lược và tính khả thi cao. Công tác nhân sự phải được chuẩn bị kỹ, chọn người đủ bản lĩnh, trí tuệ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung.
