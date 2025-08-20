Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sau 80 năm, Chính phủ đã góp phần tạo nên những bước ngoặt 'xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái'

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh từ khi hình thành cho đến nay, Chính phủ cùng Đảng luôn nỗ lực hết sức mình, phấn đấu không ngừng nghỉ, tất cả vì mục tiêu "Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội" và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân...

Sáng ngày 20/8, Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ (28/8/1945 – 28/8/2025) được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Trong bài diễn văn tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Lễ kỷ niệm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để ôn lại truyền thống, tri ân, cảm ơn, học hỏi các thế hệ đi trước và cùng nhau thúc đẩy mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, đặc biệt khi cả nước phấn khởi kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, ngày truyền thống Công an nhân dân và Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối cách mạng; tri ân, biết ơn các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và những đau thương, mất mát vô bờ bến của các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến, gia đình có công với cách mạng.

Thủ tướng cũng ghi nhận công lao của các tầng lớp nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân, nông dân, thầy thuốc, nhà giáo, nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài đã nỗ lực không ngừng nghỉ, bền bỉ đóng góp, tâm huyết, trách nhiệm, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

8 THÀNH TỰU NỔI BẬT SAU 80 NĂM

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá khi nhìn lại lịch sử 80 năm của Chính phủ qua đã trả qua các giai đoạn đầy cam go, thử thách nhưng cũng rất vẻ vang, vinh dự, tự hào của Cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư qua các thời kỳ, từ Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1945 đến Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay, mọi người đều đoàn kết, thống nhất, "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", luôn nỗ lực hết sức mình, phấn đấu không ngừng nghỉ, tất cả vì mục tiêu "Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội" và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, góp phần đạt được những thắng lợi to lớn, tạo nên những bước ngoặt có tính "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái", được khái quát thành 8 thành tựu nổi bật.

Một là, tập trung xây dựng nước Việt Nam mới, Chính phủ mới và bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Tám.

Hai là, gánh vác sứ mệnh lịch sử góp phần thực hiện thắng lợi cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Ba là, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi cuộc Kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bốn là, tập trung xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa, tổ chức công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh.

Năm là, thực hiện thành công chủ trương, đường lối đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế, đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Sáu là, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh toàn diện công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho hợp tác và phát triển đất nước.

Bảy là, tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tám là, phát triển toàn diện đất nước, xây dựng nền tảng, tầm nhìn, tạo đột phá phát triển trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

5 BÀI HỌC LỚN TỪ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG

Trong suốt lịch sử 80 năm hào hùng, trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, gian khổ và đầy thử thách, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ qua các nhiệm kỳ đã thể hiện rõ tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, cùng đồng bào, chiến sỹ cả nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực. Từ thực tiễn hoạt động, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định Việt Nam có thể rút ra một số bài học sau.

Một là, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Chính phủ phải coi đây là điều kiện tiên quyết và là kim chỉ nam trong mọi hoạt động.

Hai là, lấy dân là gốc; sự nghiệp cách mạng là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; xác định người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong mọi hoạt động của Chính phủ.

Ba là, không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết; đoàn kết toàn Đảng, đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế; Chính phủ phải tạo mọi điều kiện thúc đẩy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế; Chính phủ phải là nòng cốt trong kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh ngoài nước, kiên định, kiên trì tinh thần độc lập tự chủ.

Năm là, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; vì vậy mọi hoạt động của Chính phủ phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, mọi mặt của Đảng mà thường xuyên trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư.

Trong thời gian tới, Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ phát huy những thành tựu quan trọng trong những năm qua, để đạt được hai mục tiêu chiến lược 100 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025, nỗ lực phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 8%, tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

Tích cực, chủ động đóng góp hiệu quả hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; trong đó thúc đẩy 03 trụ cột: xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, giám sát của Nhân dân.

Thực hiện quan điểm xuyên suốt lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là nguồn lực và là động lực quan trọng nhất cho sự phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Theo đó, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung triển khai, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quan điểm, chủ trương lớn của Đảng, bao gồm.

Một, phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm

Hai, xây dựng Đảng là "then chốt", trong đó công tác cán bộ là "then chốt" của "then chốt".

Ba, phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc - "văn hóa soi đường cho quốc dân đi", văn hóa là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển.

Bốn, tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên, thực hiện chính sách quốc phòng "4 không" và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hóa; là bạn tốt, là đối tác tin cậy với tất cả các nước, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Năm, tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Sáu, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, tạo mọi cơ hội tiếp cận bình đẳng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của Nhân dân, "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong quá trình phát triển đất nước.