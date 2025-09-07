Thứ Hai, 08/09/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Tiếng nói Việt Nam” luôn vang xa, bay cao

Như Nguyệt

07/09/2025, 16:00

Sáng 7/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945-7/9/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày ảnh về quá trình hình thành và phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: TTXVN.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày ảnh về quá trình hình thành và phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Theo Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ, từ những ngày đầu còn nhiều gian khó, Đài Tiếng nói Việt Nam đã vươn mình trở thành một cơ quan truyền thông đa phương tiện lớn mạnh. Đài Tiếng nói Việt Nam kiên định thực hiện sứ mệnh cao cả mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

NỖ LỰC, ĐỔI MỚI ĐỂ THÍCH NGHI VỚI LÀN SÓNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Điểm lại những mốc son trong 80 năm qua của Đài Tiếng nói Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong suốt 80 năm qua, “Tiếng nói Việt Nam” luôn vang xa, bay cao; là tiếng nói của hành trình đầy gian truân nhưng rất tự hào, anh hùng, vẻ vang để giành được độc lập - tự do - hạnh phúc của dân tộc..., là tiếng nói tạo động lực, truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ người dân Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử cách mạng hào hùng của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. TTXVN.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. TTXVN.

“Những dấu ấn sâu sắc đó luôn đọng mãi trong tâm trí, chiếm trọn niềm tin, yêu thương của đồng bào, chiến sỹ cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Đài Tiếng nói Việt Nam ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, phát huy vai trò, vị thế là một cơ quan báo chí, truyền thông quốc gia chủ lực, quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; là “địa chỉ đỏ” tin cậy, có uy tín, sức ảnh hưởng mạnh mẽ.

Đài Tiếng nói Việt Nam thực sự trở thành cầu nối thông tin chiến lược giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến gần hơn, sát hơn với các tầng lớp nhân dân và những lời tuyên chiến đanh thép tới các thế lực thù địch, tổ chức phản động chống lại lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân ta.

Đặc biệt, trong bối cảnh truyền thông thế giới biến đổi nhanh, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo để thích ứng với làn sóng hội nhập quốc tế, xu thế chuyển đổi công nghệ số, cạnh tranh thông tin toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: TTXVN.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Từ một đài phát thanh, Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng, đa ngôn ngữ; hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, công nghệ tiên tiến; cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành khoa học, hiện đại. Đội ngũ nhân lực có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, yêu nghề, sẵn sàng dấn thân vì nhiệm vụ.

“Đài Tiếng nói Việt Nam đã và đang nỗ lực xây dựng, phát triển mạng lưới truyền thông vững chắc trên các nền tảng phát thanh, báo in, báo điện tử và số; ngày càng xác định rõ vị thế là cơ quan truyền thông đa phương tiện, khẳng định thương hiệu trong khu vực và thế giới”, Thủ tướng nhấn mạnh.

PHÁT HUY HƠN NỮA KHÁT VỌNG “TIẾNG NÓI VIỆT NAM” NHÌN XA TRÔNG RỘNG, NGHĨ SÂU LÀM LỚN

Phân tích tình hình thế giới và tác động tới trong nước, cũng như các xu thế, xu hướng phát triển và các mục tiêu phát triển đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết yêu cầu, nhiệm vụ sẽ ngày càng cao nhưng cũng rất vẻ vang đối với công tác thông tin, truyền thông nói chung, nhất là các cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực.

Thủ tướng yêu cầu Đài Tiếng nói Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực đổi mới hơn nữa cả về tư duy, nhận thức và hành động, tạo đột phá, nâng cao hiệu quả mọi mặt hoạt động.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ trình bày diễn văn kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: TTXVN.
Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ trình bày diễn văn kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên, văn nghệ sỹ, người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam phải gìn giữ truyền thống, kế tục sự nghiệp, viết tiếp trang sử vẻ vang mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp với tinh thần của báo chí cách mạng “Thép trong bút, lửa trong tim”, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Để Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh, phát huy hơn nữa vai trò, ý nghĩa đối với mọi mặt của đời sống xã hội trong tình hình mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đài tập trung triển khai thực hiện hiệu quả 6 nội dung trọng tâm.

Trong đó, Đài Tiếng nói Việt Nam phải xác định rõ tầm nhìn; xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch cụ thể hiện thực hóa khát vọng, quyết tâm trở thành một trong những đài phát thanh hàng đầu trong khu vực.

Tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa khát vọng, trọng trách “Tiếng nói Việt Nam” nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn.

Tập trung thực hiện tốt 2 điểm then chốt là phát huy truyền thống và sức mạnh nội sinh, thích ứng kịp thời với thay đổi của thời đại. Lấy thính giả là trung tâm, đổi mới sáng tạo là động lực, khoa học công nghệ, chuyển đổi số là nền tảng, nâng cao năng lực và ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại.

Từ khóa:

báo chí đài tiếng nói việt nam Thủ tướng Phạm Minh Chính truyền thông đa phương tiện

