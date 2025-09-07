Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Tiếng nói Việt Nam” luôn vang xa, bay cao
Như Nguyệt
07/09/2025, 16:00
Sáng 7/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945-7/9/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3...
Theo Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ, từ những
ngày đầu còn nhiều gian khó, Đài Tiếng nói Việt Nam đã vươn mình trở thành một
cơ quan truyền thông đa phương tiện lớn mạnh. Đài Tiếng nói Việt Nam kiên định
thực hiện sứ mệnh cao cả mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân
tin tưởng giao phó.
NỖ LỰC, ĐỔI MỚI ĐỂ THÍCH NGHI VỚI LÀN SÓNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Điểm lại những mốc son trong 80 năm qua của Đài Tiếng nói Việt
Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong suốt 80 năm qua, “Tiếng nói Việt
Nam” luôn vang xa, bay cao; là tiếng nói của hành trình đầy gian truân nhưng rất
tự hào, anh hùng, vẻ vang để giành được độc lập - tự do - hạnh phúc của dân tộc..., là tiếng nói tạo động lực, truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ
người dân Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử cách mạng hào hùng của đất nước.
“Những dấu ấn sâu sắc đó luôn đọng mãi trong tâm trí, chiếm
trọn niềm tin, yêu thương của đồng bào, chiến sỹ cả nước và người Việt Nam ở nước
ngoài”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Đài Tiếng nói Việt Nam
ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, phát huy vai trò, vị thế là một cơ quan báo
chí, truyền thông quốc gia chủ lực, quan trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân
trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; là “địa chỉ đỏ” tin cậy, có uy tín, sức ảnh
hưởng mạnh mẽ.
Đài Tiếng nói Việt Nam thực sự trở thành cầu nối thông tin
chiến lược giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến
gần hơn, sát hơn với các tầng lớp nhân dân và những lời tuyên chiến đanh thép tới
các thế lực thù địch, tổ chức phản động chống lại lợi ích của quốc gia, dân tộc
và nhân dân ta.
Đặc biệt, trong bối cảnh truyền thông thế giới biến đổi
nhanh, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo để thích ứng với
làn sóng hội nhập quốc tế, xu thế chuyển đổi công nghệ số, cạnh tranh thông tin
toàn cầu.
Từ một đài phát thanh, Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở thành tổ
hợp truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng, đa ngôn ngữ; hạ tầng kỹ thuật đồng
bộ, công nghệ tiên tiến; cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành khoa học, hiện đại. Đội
ngũ nhân lực có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, yêu nghề, sẵn
sàng dấn thân vì nhiệm vụ.
“Đài Tiếng nói Việt Nam đã và đang nỗ lực xây dựng, phát triển
mạng lưới truyền thông vững chắc trên các nền tảng phát thanh, báo in, báo điện
tử và số; ngày càng xác định rõ vị thế là cơ quan truyền thông đa phương tiện,
khẳng định thương hiệu trong khu vực và thế giới”, Thủ tướng nhấn mạnh.
PHÁT HUY HƠN NỮA KHÁT VỌNG “TIẾNG NÓI VIỆT NAM” NHÌN XA TRÔNG
RỘNG, NGHĨ SÂU LÀM LỚN
Phân tích tình hình thế giới và tác động tới trong nước,
cũng như các xu thế, xu hướng phát triển và các mục tiêu phát triển đất nước,
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết yêu cầu, nhiệm vụ sẽ ngày càng cao nhưng
cũng rất vẻ vang đối với công tác thông tin, truyền thông nói chung, nhất là
các cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực.
Thủ tướng yêu cầu Đài Tiếng nói Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực
đổi mới hơn nữa cả về tư duy, nhận thức và hành động, tạo đột phá, nâng cao hiệu
quả mọi mặt hoạt động.
Các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên,
phát thanh viên, văn nghệ sỹ, người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam phải
gìn giữ truyền thống, kế tục sự nghiệp, viết tiếp trang sử vẻ vang mà các thế hệ
đi trước đã dày công vun đắp với tinh thần của báo chí cách mạng “Thép trong
bút, lửa trong tim”, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, phát triển
đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Để Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện tốt hơn nữa sứ mệnh,
phát huy hơn nữa vai trò, ý nghĩa đối với mọi mặt của đời sống xã hội trong
tình hình mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đài tập trung triển khai thực
hiện hiệu quả 6 nội dung trọng tâm.
Trong đó, Đài Tiếng nói Việt Nam phải xác định rõ tầm nhìn; xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch cụ thể hiện thực hóa khát vọng, quyết
tâm trở thành một trong những đài phát thanh hàng đầu trong khu vực.
Tiếp tục
giữ vững và phát huy hơn nữa khát vọng, trọng trách “Tiếng nói Việt Nam” nhìn
xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn.
Tập trung thực hiện tốt 2 điểm then chốt là
phát huy truyền thống và sức mạnh nội sinh, thích ứng kịp thời với thay đổi của
thời đại. Lấy thính giả là trung tâm, đổi mới sáng tạo là động lực, khoa học
công nghệ, chuyển đổi số là nền tảng, nâng cao năng lực và ứng dụng mạnh mẽ
khoa học, công nghệ thông tin, truyền thông hiện đại.
Diễn đàn báo chí toàn quốc 2025: Nâng tầm chiến lược cho báo chí trên hành trình vươn mình của dân tộc
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đài Truyền hình Việt Nam nỗ lực để trở thành cơ quan truyền thông quốc gia kiểu mẫu
Sáng 7/9, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình Truyền hình đầu tiên (7/9/1970 - 7/9/2025), ra mắt và phát sóng chính thức kênh truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today...
8 tháng đầu năm: Kim ngạch xuất khẩu và giải ngân vốn đầu tư công tăng cao
Trong 8 tháng đầu năm 2025 không chỉ tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 597,93 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ, mà giải ngân vốn đầu tư công cũng được đánh giá tích cực với con số gần 410 nghìn tỷ đồng…
Kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực
Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục có xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, và 8 tháng đầu năm 2025 cũng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực…
Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam
Sáng 6/9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (7/9/1945 - 7/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm...
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phải rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là phấn đấu cắt giảm 30% thời gian, số lượng và chi phí thực hiện thủ tục hành chính; phải tăng cường xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: