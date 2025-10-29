Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo các nước Brunei Darussalam, Malaysia, Timor Leste

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 29/10/2025
Dũng Hiếu
29/10/2025, 08:25
Nhân dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 47 (ASEAN 47) và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur (Malaysia), ngày 28/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmão.
Tại cuộc hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Quốc vương.
Thủ tướng khẳng định các bộ, ngành Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với phía Brunei để chuẩn bị tốt cho chuyến thăm của Quốc vương và Hoàng hậu tới Việt Nam trong thời gian tới, hướng tới những kết quả thiết thực.
Quốc vương Sultan Haji Hassanal Bolkiah đánh giá cao quan hệ Việt Nam – Brunei đang phát triển tốt đẹp, đồng thời nhấn mạnh hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực dầu khí, thủy hải sản, du lịch, đặc biệt là liên doanh chế biến thực phẩm Halal tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Brunei tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam hợp tác kinh doanh trong các lĩnh vực cùng có lợi, cấp thêm giấy phép cho tàu cá và ngư dân Việt Nam đánh bắt tại vùng biển Brunei, hỗ trợ cấp chứng chỉ sản xuất thực phẩm Halal và khai thác lợi thế nguyên liệu phong phú của Việt Nam.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Brunei giai đoạn 2023–2027; tăng cường trao đổi, tiếp xúc các cấp và giao lưu nhân dân, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trong thời gian tới.
Tại cuộc gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành trong việc thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Malaysia đi vào chiều sâu, thực chất.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Anwar Ibrahim sau chuyến thăm Malaysia tháng 5/2025, đồng thời đánh giá cao kết quả hợp tác kinh tế song phương, khi kim ngạch thương mại hai chiều đến tháng 9/2025 đạt hơn 12 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.
Thủ tướng Anwar Ibrahim ủng hộ đề xuất sớm ký kết văn kiện hợp tác về phát triển công nghiệp Halal và khẳng định Malaysia sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xúc tiến, quảng bá hàng nông sản tại thị trường nước này.
Hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng ký tháng 12/2023, sớm ký các thỏa thuận về an ninh, giáo dục, hàng không, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp thông minh, chính phủ điện tử, an ninh mạng và đào tạo nhân lực trí tuệ nhân tạo (AI).
Thủ tướng Anwar Ibrahim nhất trí hai nước thiết lập cơ chế tham vấn và quản lý về biển, phối hợp với các nước ASEAN trong hợp tác biển, ngư nghiệp; ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong chống khai thác hải sản trái phép (IUU) và khẳng định Malaysia sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm hướng tới gỡ “thẻ vàng” của EU.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Malaysia tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN 47, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, góp phần củng cố đoàn kết nội khối và thúc đẩy hòa bình, phát triển khu vực.
Trong cuộc trao đổi với Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmão, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Timor Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN – dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập của nước này và của cả Cộng đồng ASEAN.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm để Timor Leste tham gia hiệu quả, đóng góp tích cực vào các hoạt động của ASEAN.
Hai bên đánh giá quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam – Timor Leste tiếp tục phát triển tích cực, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, nông nghiệp, viễn thông và giáo dục. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như kinh tế xanh, kinh tế số, năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo, AI.
Hai bên nhất trí thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, sớm tổ chức cuộc họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Timor Leste cấp Bộ trưởng Ngoại giao, khai thác tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hoạt động tại thị trường của nhau.
Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt.
Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Timor Leste tham gia hiệu quả các hoạt động của ASEAN; mong Timor Leste – với tư cách thành viên UNCLOS 1982 và là thành viên thứ 11 của ASEAN – tiếp tục ủng hộ lập trường chung của ASEAN về Biển Đông, cùng nỗ lực xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế, góp phần xây dựng Biển Đông hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
15:46, 28/10/2025
Chiều 28/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo các nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tham dự Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan và Lễ Chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN từ Malaysia sang Philippines.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28 - 30/10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự buổi tọa đàm với các nhà chiến lược về trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ hàng đầu của Anh cũng như thế giới.
Quy mô nền kinh tế tính đến tháng 10/2025 tăng năm bậc, xếp vị trí thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần năm 2020. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm trên 8% đòi hỏi quý cuối năm phải tăng trưởng trên 8,4% so với cùng kỳ năm trước.
Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Singapore hỗ trợ phát triển một số ngành công nghiệp chiến lược như bán dẫn, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và kinh tế số...
Các lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh triển khai Kế hoạch hành động ASEAN-Australia giai đoạn 2025-2029, làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế thông qua triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) nâng cấp và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)...
