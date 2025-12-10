Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 10/12/2025
Việt An
10/12/2025, 11:41
Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu khẳng định Nga luôn mong muốn phát triển hơn nữa những lĩnh vực hợp tác mà hai bên đã có nền tảng, tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực mới...
Chiều tối 9/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 8-10/12/2025.
Vui mừng chào đón Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Hội đồng đến Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận thấy quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp và chuyến thăm này góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ, ủng hộ hiệu quả của nhân dân Liên Xô, trong đó có Nga trong những giai đoạn khó khăn trước đây và trong công cuộc phát triển xây dựng Tổ quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, hai nước đã trải qua những thăng trầm của lịch sử và luôn kề vai sát cánh bên nhau vì vậy trong giai đoạn mới hai bên càng cần nỗ lực để gìn giữ và phát triển mối quan hệ đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp.
Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu cảm ơn những tình cảm mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các cơ quan hữu quan của Việt Nam dành cho Đoàn công tác; khẳng định Nga luôn mong muốn phát triển hơn nữa những lĩnh vực hợp tác mà hai bên đã có nền tảng, tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực mới, phù hợp với điều kiện của hai bên để phục vụ công cuộc phát triển của mỗi nước, cũng như củng cố vững chắc thêm quan hệ song phương.
Ông Sergey Shoigu cho biết phía Nga sẽ nỗ lực cùng với các bộ, ngành của Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ các chuyến thăm và các cuộc gặp gỡ tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua; đồng thời cảm ơn Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm cùng Chính phủ Liên bang Nga kịp thời có các biện pháp để thúc đẩy quan hệ này.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu đã cùng điểm lại những nét nổi bật trong hợp tác song phương thời gian qua; cùng ghi nhận những kết quả đạt được trong hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục-đào tạo, năng lượng-dầu khí, giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch...; khẳng định hai bên còn dư địa để khai thác và bày tỏ sẵn sàng nghiên cứu, làm sâu rộng hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong bối cảnh hiện nay.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn và đề nghị phía Liên bang Nga nói chung và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu nói riêng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc ổn định tại Nga; đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu các cơ chế đơn giản hóa thủ tục cho công dân hai nước trong việc đi lại, để góp phần thúc đẩy thực chất hợp tác song phương.
Nhân dịp này, qua Thư ký Hội đồng An ninh Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời chào hỏi đến Tổng thống Nga V.V. Putin, Thủ tướng Chính phủ Nga M.V. Mishustin và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao khác của Nga.
Chiều 10/12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; mở rộng phạm vi đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước.
Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) xây dựng cơ chế đảm bảo quyền tự chủ đầy đủ, toàn diện cho các cơ sở giáo dục đại học không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. Quan điểm đã chuyển từ "tự chủ là tự lo" sang cơ chế nhà nước và cơ sở giáo dục đại học cùng chăm lo cho sự phát triển của giáo dục đại học...
Ngày 10/12, Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), làm rõ quy định “phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể”; thu thập dữ liệu sinh trắc học…
Từ ngày 1/7/2026, viên chức sẽ được góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp. Họ cũng được hành nghề với tư cách cá nhân nếu pháp luật về ngành, lĩnh vực không cấm, bảo đảm không xung đột lợi ích theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và không vi phạm đạo đức nghề nghiệp...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: