Thứ Tư, 10/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga

Việt An

10/12/2025, 11:41

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu khẳng định Nga luôn mong muốn phát triển hơn nữa những lĩnh vực hợp tác mà hai bên đã có nền tảng, tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực mới...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: TTXVN.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: TTXVN.

Chiều tối 9/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 8-10/12/2025.

Vui mừng chào đón Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao của Hội đồng đến Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận thấy quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp và chuyến thăm này góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.

Khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ, ủng hộ hiệu quả của nhân dân Liên Xô, trong đó có Nga trong những giai đoạn khó khăn trước đây và trong công cuộc phát triển xây dựng Tổ quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, hai nước đã trải qua những thăng trầm của lịch sử và luôn kề vai sát cánh bên nhau vì vậy trong giai đoạn mới hai bên càng cần nỗ lực để gìn giữ và phát triển mối quan hệ đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp.

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu cảm ơn những tình cảm mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các cơ quan hữu quan của Việt Nam dành cho Đoàn công tác; khẳng định Nga luôn mong muốn phát triển hơn nữa những lĩnh vực hợp tác mà hai bên đã có nền tảng, tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực mới, phù hợp với điều kiện của hai bên để phục vụ công cuộc phát triển của mỗi nước, cũng như củng cố vững chắc thêm quan hệ song phương.

Ông Sergey Shoigu cho biết phía Nga sẽ nỗ lực cùng với các bộ, ngành của Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ các chuyến thăm và các cuộc gặp gỡ tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua; đồng thời cảm ơn Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm cùng Chính phủ Liên bang Nga kịp thời có các biện pháp để thúc đẩy quan hệ này.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu đã cùng điểm lại những nét nổi bật trong hợp tác song phương thời gian qua; cùng ghi nhận những kết quả đạt được trong hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục-đào tạo, năng lượng-dầu khí, giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch...; khẳng định hai bên còn dư địa để khai thác và bày tỏ sẵn sàng nghiên cứu, làm sâu rộng hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong bối cảnh hiện nay.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn và đề nghị phía Liên bang Nga nói chung và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu nói riêng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc ổn định tại Nga; đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu các cơ chế đơn giản hóa thủ tục cho công dân hai nước trong việc đi lại, để góp phần thúc đẩy thực chất hợp tác song phương.

Nhân dịp này, qua Thư ký Hội đồng An ninh Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lời chào hỏi đến Tổng thống Nga V.V. Putin, Thủ tướng Chính phủ Nga M.V. Mishustin và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao khác của Nga.

Từ khóa:

Đối tác chiến lược toàn diện hợp tác kinh tế Việt Nam-Nga quan hệ Việt Nam-Nga Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu Thủ tướng Phạm Minh Chính

Đọc thêm

Nhà đầu tư nước ngoài không thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập

Nhà đầu tư nước ngoài không thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập

Chiều 10/12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; mở rộng phạm vi đối tượng có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước.

Quốc hội thông qua Luật Giáo dục đại học (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Giáo dục đại học (sửa đổi)

Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) xây dựng cơ chế đảm bảo quyền tự chủ đầy đủ, toàn diện cho các cơ sở giáo dục đại học không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. Quan điểm đã chuyển từ "tự chủ là tự lo" sang cơ chế nhà nước và cơ sở giáo dục đại học cùng chăm lo cho sự phát triển của giáo dục đại học...

Quốc hội thông qua Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)

Quốc hội thông qua Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)

Ngày 10/12, Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi), làm rõ quy định “phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể”; thu thập dữ liệu sinh trắc học…

Thông qua Luật Viên chức (sửa đổi): Viên chức được góp vốn, điều hành doanh nghiệp

Thông qua Luật Viên chức (sửa đổi): Viên chức được góp vốn, điều hành doanh nghiệp

Từ ngày 1/7/2026, viên chức sẽ được góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp. Họ cũng được hành nghề với tư cách cá nhân nếu pháp luật về ngành, lĩnh vực không cấm, bảo đảm không xung đột lợi ích theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và không vi phạm đạo đức nghề nghiệp...

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hướng tới GDP tăng hai chữ số giai đoạn 2026-2030

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hướng tới GDP tăng hai chữ số giai đoạn 2026-2030

Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số (10% trở lên) trong giai đoạn 2026-2030, giải pháp chiến lược là hoàn thiện thể chế và đột phá về năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP)…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

eMagazine

AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

eMagazine

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

eMagazine

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Masteri Sky Quarter chính thức ra mắt Sky Tower - Tổ hợp căn hộ cao tầng duy nhất tại Wonder City, Hà Nội

Bất động sản

2

HoSE: Thanh khoản giảm mạnh trong tháng 11

Chứng khoán

3

Blog chứng khoán: Dòng tiền buông tay

Chứng khoán

4

VPBank củng cố vị thế dẫn đầu về thẻ tín dụng khi được vinh danh ở nhiều hạng mục

Tài chính

5

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy tiến độ các công trình giao thông trọng điểm

Địa phương

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy